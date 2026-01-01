Алёна Морозова Расставили приоритеты В Прикамье поддержан первый приоритетный инвестпроект в сфере АПК

Фото: пресс-служба краевого Минагро

В марте Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил инвестиционному проекту по строительству крупного комплекса в сфере молочного животноводства статус приоритетного. Он стал первым приоритетным инвестпроектом в сфере АПК в регионе.

Инициатором выступило агропредприятие «Заря Путино». Работы планируется завершить до конца 2027 года. Плановый объём инвестиций составит более 900 млн руб.

Как сообщил учредитель компании Армен Киракосян, в рамках нового статуса будет завершено строительство комплекса на 3,7 тыс. коров. Кроме того, не менее 1 млн руб. будет направлено на реализацию социальных инициатив. Статус «приоритетный» позволит предприя­тию получить меры региональной поддержки в сфере АПК.

«В 2024 году мы завершили и ввели в эксплуатацию первый этап комплекса на 1,1 тыс. голов, в 2025 году — второй этап на такое же количество. В рамках третьего этапа с поддержкой региона мы намерены расширить наш комплекс: построим здание для содержания и обслуживания крупного рогатого скота общей площадью более 20 тыс. кв. м», — сообщил Армен Киракосян.

Он также обратил внимание, что преимуществом проекта является наличие собственной кормовой базы для коров. Это поможет контролировать качество сырья и гарантировать высокие надои молока, пригодного для производства качественной продукции, на стабильном уровне.

На заседании комитета краевого парламента по бюджету глава Министерства агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова подробнее рассказала о реализации инвестиционных проектов в отрасли в 2025 году, а также представила депутатам планы работы на 2026 год.

Так, по итогам прошлого года в Прикамье было реализовано 34 проекта, общий объём инвестиций превысил 1,4 млрд руб. Это позволило предприятиям региона увеличить производство молока на 50 тыс. т в год, мяса птицы — на 260 т, производство яйца — на 120 млн штук. Всё это способствует достижению целей развития национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Молочное направление остаётся для агропромышленности Пермского края основным. К 2030 году губернатором Дмитрием Махониным поставлена задача увеличить производство молока до 700 тыс. т в год.

Совместно с представителями сферы правительство края проработало вопрос финансовой поддержки приоритетных инвестиционных проектов для сельхозтоваропроизводителей. Такой статус могут получить проекты в молочном животноводстве, в рамках которых запланировано возведение молочно-товарных комплексов, рассчитанных на содержание более 1,2 тыс. голов.

Присвоение инвестпроекту статуса приоритетного позволяет инициаторам получить субсидию в объёме 25% от затрат на лизинг сельскохозяйственной техники и 50 тыс. руб. за голову приобретения племенного молодняка. Наиболее ощутимой мерой поддержки является возмещение 55% затрат на строительство молочно-товарных комплексов.

В конце 2025 года в порядок присвоения статуса «приоритетный инвестиционный проект» были внесены соответствующие изменения. Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК в Прикамье по инициативе губернатора в отдельную категорию проектов были выделены инвестпроекты агропромышленного комплекса, предусматривающие создание молочных ферм на 1,2 тыс. и более коров и нетелей.

Кроме того, в рамках доклада Анна Быкова отдельно подчеркнула значимость федеральной поддержки. По пяти инвестиционным проектам, которые были завершены в Прикамье в 2025 году, направлена заявочная документация для участия в федеральном отборе на возмещение части затрат на 2026 год.

Участниками отбора стали проекты по строи­тельству молочно-товарной фермы на 3,7 тыс. голов (второй этап) в Верещагинском округе, по модернизации молочного комплекса на 1 тыс. голов в Частинском округе, по созданию телятника молочных пород на 400 голов в Куединском округе, пенькоперерабатывающего предприятия на 1 тыс. т в Кишертском округе, а также животноводческой фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 240 голов в Чусовском округе.

