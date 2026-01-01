Максим Артамонов Автомобилисты переобулись Как меняется авторынок в Прикамье

Константин Долгановский

В Пермском крае в первом квартале 2026 года выросли продажи новых автомобилей. Эксперты отмечают, что, несмотря на влияние кризиса, адаптация к новым условиям, локализация производства и осторожный оптимизм дилеров позволяют ожидать стабилизации и сохранения объёмов продаж по итогам года.

Непотопляемая LADA, Tenet и другие

По итогам первых трёх месяцев 2026 года продажи новых автомобилей в Пермском крае выросли на 13,5% по сравнению с тем же перио­дом прошлого года. Это значит, что спрос на автомобили в регионе сохраняется на высоком уровне, отмечают аналитики компании VERRA.

Лидером по продажам среди автомобилей стала марка LADА. За три месяца было реализовано 1488 автомобилей отечественного бренда, сообщили «Новому компаньону» аналитики компании VERRA. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 8,6% (1628). Второе место досталось Tenet — 589 реализованных машин (данные в сравнении с январём—мартом прошлого года не изменились). Тройку лидеров замкнул Haval City, показав рост на 43,8%: за три месяца этого года было продано 548 авто против 381 за аналогичный период 2025-го.

В топ-10 продаваемых марок также попали Belgee, Geely, Haval Pro, Mazda, Changan, Solaris, Toyota. При этом, что любопытно, продажи Mazda выросли на 2340%: в марте было продано 122 авто этой марки против пяти машин в марте 2025 года.

Осторожный оптимизм

Как рассказал «Новому компаньону» заместитель заведующего кафедрой «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ кандидат экономических наук Сергей Пестриков, автомобильный рынок в Пермском крае реагирует аналогично другим регионам под влиянием изменений федерального законодательства.

Эти изменения связаны с такими ключевыми факторами, как размер ключевой ставки, определяющей цену кредитных ресурсов, размер утилизационного сбора и ставок таможенных пошлин. Такая ситуация отражается не только на повышении цены на ввозимый из-за рубежа автомобиль, но и, как следствие, на «аппетите» отечественных автомобилестроителей, которые готовы повысить свои цены вслед за ростом цен на импортные аналоги.

По мнению Пестрикова, сегодня необходимо учитывать платёжеспособный спрос покупателей. Он отмечает, что автомобильный рынок в стране ещё находится в глубоком кризисе.

При этом в автохолдинге «Сатурн-Р-Авто» считают, что, несмотря на кризисные явления в отрасли, в марте «наметился осторожный оптимизм в продажах, и Пермский край не исключение».

Нашествие «китайцев» продолжается

Китайские производители сейчас превалируют в продажах. Лидерами являются Great Wall Motor с брендом Haval и группа Chery.

«В целом уже порядка 50% рынка в Прикамье приходится на автомобили китайских автоконцернов», — констатирует Сергей Пестриков.

Эксперт обратил внимание на то, что в первые месяцы этого года, по данным «Авито», спрос на новые китайские автомобили в Пермском крае был на 17% выше среднего по стране. Наиболее продаваемыми марками стали Haval, GAC, Chery, Changan, Geely, а средняя цена за «китайца» составила 3,2 млн руб.

«Опережающее присутствие китайского автопрома связано в том числе и с присутствием сильных игроков на автомобильном рынке Пермского края, например, «Сатурн-Р-Авто» и других сетевых автодилеров. Безусловно, в целом уже сформированы и цепочки поставок автомобилей, запасных частей и расходных материалов. Они достаточно устойчивы, то есть отрасль в принципе адаптировалась к существующим условиям. Тем не менее продукция АвтоВАЗа также пользуется спросом. Появляются новые отечественные разработки, например, Lada Azimut. АвтоВАЗ планирует выпустить 400 тыс. новых автомобилей и нарастить долю продаж на рынке до 25%», — подчеркнул собеседник «Нового компаньона».

Локализация производства

Не отстаёт и локализация китайских брендов в РФ. Например, у Haval есть собственный завод в Тульской области, а в Калуге на площадке, ранее принадлежащей Volkswagen, собирает свои автомобили Tenet (бывший Chery). Более мелкие китайские производители также идут по пути локализации производства.

Сергей Пестриков считает, что в связи с этими трендами можно говорить про перелицованные китайские модели, которые собираются в РФ под такими брендами, как «Москвич», Sollers и т. д.

По мнению эксперта, сейчас стоит ожидать новую «Волгу» на базе Geely Monjaro.

«В целом можно спрогнозировать, что это будет способствовать некоторой стабилизации авторынка», — добавил он.

Тенденцию на «китаизацию» авторынка в регионе подтверждает и директор сети автосервисов «АБС-Авто» Денис Двойников. Он обратил внимание, что в начале года продажи автомобилей снизились, при этом основной объём спроса сместился в сторону китайских марок.

«В целом прогноз остаётся на уровне прошлого года, однако март уже продемонстрировал рост. При этом отмечается неоднозначная динамика: с одной стороны, покупатели по-прежнему с осторожностью относятся к китайским брендам, с другой — увеличивается доля импорта автомобилей из Китая, но речь идёт пре­имущественно о традиционных брендах: Toyota, Volkswagen Group, Mazda, Honda, BMW», — прокомментировал эксперт.

Денис Двойников сослался на данные GlobalData, согласно которым в феврале на мировом автомобильном рынке было продано чуть более 6 млн легковых автомобилей, что на 8,5% меньше, чем годом ранее (6,6 млн единиц). Основное снижение пришлось на Китай (−31%).

По информации международной консалтинговой компании, отрицательная динамика также зафиксирована в США (−3,6%), Японии (−3,8%), Южной Корее (−6,2%) и странах Восточной Европы (−3,1%). В то же время в странах Западной Европы продажи легковых автомобилей в феврале показали небольшой рост — на 1,6%.

«На этом фоне российский рынок в феврале продемонстрировал положительную динамику: было реализовано около 80 тыс. легковых автомобилей, что на 3% больше, чем в феврале прошлого года (78 тыс. единиц)», — пояснил Двойников.

Генеральный директор компании VERRA Анна Бояршинова отмечает, что ситуация на рынке меняется очень быстро и на это влияют стратегии дистрибьюторов, политика банков, макроэкономика, кредитные ставки, регуляторные решения и многое другое.

«Если дать короткий прогноз, то спрос сохранится. По ряду моделей мы видим рост интереса на фоне выхода новинок. Интерес к качественным и технологичным автомобилям остаётся высоким. При этом клиент выбирает очень внимательно. Сегодня побеждает не просто продукт. Побеждает понятное предложение, честный сервис и доверие», — отмечает Бояршинова.

По её словам, часть клиентов, которые ждали возвращения любимых брендов, уже пересаживаются на автомобили новых марок, которые хорошо зарекомендовали себя за последние несколько лет.

«У нас уже есть статистика по владению автомобилями этих брендов. Опираясь на неё, мы помогаем клиенту выбрать автомобиль под его стиль эксплуатации, желаемый срок владения и другие важные критерии», — добавила Бояршинова.

По мнению эксперта, «автомобильный рынок сегодня проходит очень интересную трансформацию, и выиграет тот производитель, который найдёт баланс между своими задачами и желаниями потребителя».

