Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Кама» на Каме В Перми прошла презентация книги об истории Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината

В сфере корпоративной литературы Пермскому краю есть чем гордиться: многие предприятия, работающие в регионе, могут похвастать отличными подарочными изданиями, написанными лучшими журналистами, прекрасно свёрстанными и отпечатанными. Однако книга «Кама». 90 лет. От истоков в будущее» — новое слово в этой сфере.

Краснокамский картонно-бумажный комбинат «Кама» (в прошлом Камский ЦБК) в честь своего юбилея создал не просто книгу, а арт-объект, в котором и текст, и оформление, и даже материал, на котором этот текст отпечатан, становятся частью творческого проекта. Книга издана на той бумаге с вкладками из картона, которые производит комбинат, так что читатель не только узнаёт историю «Камы» и воспринимает эту историю визуально благодаря обильному иллюстративному материалу, но и прикасается к ней — в буквальном смысле. Вербальные, визуальные и тактильные впечатления дополняют восприятие и насыщают общение с книгой смыслами.

Авторы книги — представители департамента маркетинга комбината, а также Татьяна Семакина и Елена Гирко — энтузиасты-краеведы, которые на протяжении ряда лет делают всё, чтобы история Краснокамска стала достоянием Пермского края и России. Это непростая и неочевидная задача: Краснокамск — молодой, советского времени город, который не может похвастать старинными памятниками. Тем не менее, местным историкам и краеведам удалось создать образ города с неповторимыми чертами, с собственным лицом, ради знакомства с которым отправляется в дорогу всё больше туристов. Ключ к этому обаянию места — промышленная история, которая у города и градообразующего предприятия едина.

Когда говорят о градообразующих предприятиях, обычно имеется в виду крупный завод, благодаря которому город живёт, люди зарабатывают, налоги поступают в бюджет, развивается социальная сфера, малое предпринимательство и всё тому подобное; однако в случае с комбинатом «Кама» слово «градообразующий» имеет гораздо более точный и более солидный смысл: это предприятие, из-за которого и был образован город. До решения о строительстве ЦБК, которое было принято в 1929 году, в этих местах были лишь небольшие деревеньки да рыбацкие пристани. Завод возводился вместе с городом: 1929-й — год основания поселка Бумстрой, а в феврале 1936-го был выпущен первый рулон краснокамской бумаги на первой советской бумагоделательной машине. Статус города Краснокамск получил в 1938 году.

Так что «Кама». 90. От истоков в будущее» — это не просто корпоративная книга, это часть общей истории города и края, важная и интересная.

Вот лишь несколько фактов, о которых можно узнать из книги:

— Во время работ по возведению завода было обнаружено месторождение нефти. Для стройки это создало дополнительные проблемы, но со временем краснокамская нефть стала стратегическим ресурсом и очень пригодилась в годы Великой Отечественной войны.

— В военные годы на комбинате был организован секретный цех №1600. Нитроцеллюлоза, которую здесь производили, использовалась в производстве пороха для легендарных «катюш».

— В те годы ЦБК стал «сердцем» целлюлозно-бумажной промышленности страны — сюда из Москвы были эвакуированы управляющие органы всей отрасли. На базе комбината разместилось оборудование восьми предприятий. Был налажен выпуск стратегически важной продукции — телеграфной ленты, конвертов и тетрадей, различных видов бумаг и картона для солдатских сапог.

— Камский ЦБК стал в 1960-е годы первым в Советском Союзе производителем мелованной бумаги, а в настоящее время ООО «Кама» является первым и единственным производителем в стране мелованного коробочного картона из беленой химико-термомеханической массы.

В последние годы интерес к истории промышленных предприятий у широкого круга любителей прикамского краеведения растёт; чем дальше мы уходим от годов индустриализации, тем яснее видится истинный драматизм тех лет. Благодаря дотошности авторов книга наполнилась точными фактами и цифрами: даты, тонны произведённой продукции, цены… Любители фактологии будут этим весьма довольны.

В то же время история оказалась увлекательной, полной неожиданных поворотов и трогательных сюжетов; это не просто рассказ о том, как строилось и развивалось предприятие бумажной промышленности — это рассказ о людях, о человеческих судьбах. Внимание к личному, к «человеческому измерению» в истории — очень современный подход к подобным сюжетам.

В подаче книги много интересных находок. Так, цифра 90 на обложке выполнена в виде рулона бумаги, а название книги отсылает не только к предприятию, но и к реке.

В начале 1930-х годов при выборе места строительства целлюлозно-бумажного комбината принималось во внимание многое: и близость большого города — Перми, и наличие богатых лесных ресурсов, но главное — вода. Кама стала решающим фактором, благодаря которому комбинат и город возникли именно здесь. То, что древний гидроним «Кама» присутствует и в названии города, и в названии градообразующего предприятия — это глубоко символично: предприятие под названием «Кама», стоящее на берегу Камы, в городе, названном в честь Камы…

Возникает смысловая перекличка между названиями рек, городов, предприятий.

Презентация книги «Кама». 90 лет. От истоков в будущее» состоялась библиотеке им. Пушкина. Читателям Перми была предоставлена возможность познакомиться с историей Краснокамска и оценить издание, в котором применены современные технологии дополненной реальности.

