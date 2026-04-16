Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новые ростки на пермской почве В социокультурном пространстве «Завод Шпагина» открылся Детский музейный центр Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Даже привычного к музейному креативу пермяка новое детское пространство Пермского краеведческого музея порадует многим. Здесь можно понюхать Пермское море и пройти путём дождевого червя, открыть нору барсука и управлять светом… Детский музейный центр каждого посетителя превращает в ребёнка.

Открытие новой институции было приятно неформальным: несмотря на присутствие федерального министра культуры Ольги Любимовой, губернатора Прикамья Дмитрия Махонина и других чиновников высокого ранга, обстановка ясно давала понять, что главные здесь — дети. Юных посетителей пригласили в здание бывшего заводского цеха «Литера Д1» на час раньше высоких гостей, и дети успели освоиться, посмотреть выставки и погулять по Парку пермского периода.

Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» (0+), несмотря на небольшую площадь выставочного зала, поразительно разнообразна и полна интерактива, привлекательного для детей. Как и было задумано, выставка показывает почву всеобъемлюще: как химический «компот» из минералов, как основу для растительной жизни, как дом для животных и насекомых, как источник знаний о прошлом Земли и человечества и даже как материал для создания произведений искусства.

Всех посетителей в первую очередь удивляет сообщение, что Пермский край — один из всего-то двух российских регионов, где создана Красная книга почв. «Краснокнижные», а также прочие почвы представлены в виде «почвенных монолитов» — цельных крупных проб глубиной в один метр, шириной и длиной по 10 см, наглядного подтверждения мысли о том, что мы ходим по очень разнообразным субстанциям — разного цвета, разной консистенции… Почва в районе вокзала Пермь II, например, гораздо чернее, чем в районе Разгуляя.

Отбирал, обрабатывал и готовил к выставке почвенные монолиты Игорь Шестаков, кандидат биологических наук, преподаватель ПГНИУ, почвовед. По его утверждению, в каждом таком монолите спрессован один миллион лет истории Земли.

Существенно участие в подготовке выставки московских художников из группы SoilArt, которые создали из пермских почв сюжетные картины и пейзажи в самых разных техниках: почва выступила и в роли акварели, и в роли мозаики.

Кураторская группа, которую возглавила заведующая Детским музейным центром Ульяна Есарева, придумала множество нетривиальных ходов для знакомства детей с темой выставки. Здесь не только муравейник в разрезе (искусственный, к счастью), но и, например, интерактивная схема барсучьей норы, на которой можно открывать дверки в разные подземные камеры, находя за этими дверками обитателей подземелья и их «рабочие» пространства.

Самое волнующее приключение — это путь земляного червя, лабиринт, продвигаясь по которому, дети узнают так много удивительных фактов об этом на первый взгляд примитивном создании, что после такого опыта вряд ли станут мучить червяков. В финале тёмного лабиринта гости попадают в фантастически красивую интерактивную инсталляцию Петра Стабровского, которой можно управлять, создавая световые эффекты, — этакое символическое подземелье, в котором хранятся несметные сокровища.

Финальная часть выставочного маршрута — «культурный слой», почва как хранитель прошлого и вотчина археологов. Здесь можно не только изучить экспонаты из археологических коллекций краеведческого музея, но и поиграть в пазлы: самому собрать пластиковый «культурный слой» в правильном порядке или сложить «разбитую тарелку».

В новом музейном пространстве есть ещё одна экспозиция — Парк пермского периода, который создавался под кураторством Александра Дядика, хорошо известного посетителям ботанического сада ПГНИУ. Многие бывали на его великолепных экскурсиях по саду и на мастер-классах, где он поразительно ловко показывал, как ухаживать за, например, домашними орхидеями. Если попытаться найти в Перми «самого популярного ботаника», это наверняка будет Дядик.

Учёный собрал образцы реликтовой доисторической фауны, сохранившиеся до наших дней, посадил их на антресолях входной группы в будущий музей «Пермский период», открытие которого планируется на декабрь, и теперь ухаживает за доисторическим садом и водит по нему интереснейшие экскурсии, в которых рассказывает, например, о волшебных свойствах древесины кипариса, из которой изготавливали лучшие египетские саркофаги.

В Парке пермского периода много замечательных растений — араукарии, саговники, папоротники, кипарисы и, конечно, гингко билоба — живой символ пермского периода. Здесь же можно протестировать коллекцию ароматов, созданную музейщиками совместно с парфюмером Екатериной Овчинниковой: запах Пермского моря, доисторических растений и даже динозавра. Планируется, что «доисторические» духи можно будет приобрести в сувенирном магазине, который откроется одновременно с музеем «Пермский период».

После осмотра экспозиций дети отправились на мастер-классы: вооружились химическими реактивами и микроскопами, чтобы приступить к изучению почв.

С неменьшим увлечением прошла по музейно-выставочному маршруту группа гостей церемонии открытия, среди которых были губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и два министра культуры — федеральный и региональный.

Ольга Любимова, глава минкульта РФ:

— Тёплые, уютные двери краеведческих музеев открываются для того, чтобы встретить нас со всей семьёй. Важно, чтобы это происходило с самого детства, и поход в музей не был каким-то официальным, необходимым, редким, ответственным событием в жизни ребёнка; он должен быть хорошей привычкой. Музей должен стать местом, где тебя ждут, где тебя встречают твои друзья, где тебе точно интересно, где тебе весело и куда тебе хочется возвращаться и, когда ты уже вырастешь, привести своих детей.

Губернатор Дмитрий Махонин пригласил встать рядом с собой маленьких посетителей музея и спросил детей:

— Нравится здесь?

Дети ответили утвердительно.

Дмитрий Махонин, губернатор Прикамья:

— Это, наверное, самый главный ответ сегодняшнего дня. Я хочу вас всех поздравить с открытием этого замечательного детского музейного центра и хочу сказать, что площадка Завода Шпагина становится полноценным местом для времяпрепровождения наших замечательных детишек. Это место семейного отдыха.

Глава минкульта РФ побывала не в одном, а в двух детских музейных центрах: напротив уже вовсю работает образовательный центр Пермской художественной галереи. Ольга Любимова провела в новой галерее много времени: тщательно осмотрела экспозицию, послушала хоровой концерт в зале деревянной скульптуры и даже сняла его на телефон.

Близость двух музеев и двух детских музейных пространств не могла не стать, цитируя классику, «началом прекрасной дружбы»: в день открытия Детского музейного центра было официально объявлено о создании детского музейного кластера.

Оба образовательных центра работают на основе единого принципа — «просто о сложном». Такое объединение музейных институций, работающих с детьми, — прорыв и ноу-хау Пермского края, полностью соответствующее идеологии и целям национального проекта «Семья». Наш регион одним из первых в стране предлагает консолидацию в пространстве музея разных сценариев для детей: от развлечений до дополнительных образовательных программ.

Символическим жестом, обозначившим начало дружбы и совместной работы, стал обмен подарками между двумя семьями музейных активистов: дети из семьи поклонников галереи подарили детям из семьи завсегдатаев краеведческого музея книгу «Ангельские истории», а взамен получили «досторическое» комнатное растение.

Ольга Любимова, Дмитрий Махонин и директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова в Парке пермского периода

