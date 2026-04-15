Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Взгляд в будущее В Перми завершился студенческий градостроительный урбанистический конкурс-акселератор «Про_города»

Студенты пермских вузов получили возможность проявить себя в градостроительной сфере. Молодёжный конкурс «Про_города» — это не просто тренировка или обучающий семинар: речь идёт о создании градостроительных проектов для реальных зон комплексного развития территории (КРТ).

На протяжении полугода студенты пяти учебных заведений — Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета, Пермского государственного аграрно-технологического университета и Пермского строительного колледжа, объединившись в межвузовские команды, работали в контакте с застройщиками зон КРТ, с главным архитектором Пермского края и краевым правительством, под руководством квалифицированных тьюторов и экспертов-консультантов.

Инициаторами проведения градостроительного акселератора выступили российские структуры — Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве и АНО «Городской университет 2.0» при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; однако и руководство Пермского края, и работающие в регионе девелоперы активно поддержали это начинание.

Конкурс-акселератор «Про_города» проводится при поддержке Минстроя России и правительства Пермского края. Организатором является Национальная ассоциация инженеров-консультантов в строительстве.

В состав экспертного совета, который оценил работы студенческих команд, вошли специалисты краевого минстроя и министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности, компаний-девелоперов, а возглавил жюри губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Как пояснил генеральный директор компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков, профессионалы строительного рынка увидели в этом начинании возможность пополнения кадрового резерва, а также воспитания у молодёжи качеств, необходимых не только для градостроительства, но и вообще для работы и продвижения к успеху в современном мире.

В каждую из команд вошли студенты разных специальностей — от архитекторов и дизайнеров до социологов и культурологов. В финал конкурса вышли шесть команд, которые работали над проектами трёх зон КРТ — Центрального колхозного рынка (девелопер «ИНГРУПП»), Заимки (девелопер «Железно») и «Пермь-Сити» (девелопер «КОРТРОС») рядом с многофункциональной ареной в микрорайоне ДКЖ.

Финальная сессия конкурса состоялась 11 апреля в лекционном зале новой Пермской художественной галереи. Команды выступили с презентациями своих проектов, а большое жюри, в которое вошли представители профильных ведомств и компаний-девелоперов, определило победителей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы подводим сегодня итоги шестимесячной работы. Я уверен, что это время потрачено не зря: мы видим хорошие, содержательные проекты. Перед нами выступают будущие архитекторы, которые будут развивать наши города, делать их удобными, комфортными, красивыми, умными. Я получил удовольствие от осознания того, что в Перми есть талантливая молодёжь, и эта талантливая молодёжь будет двигать Пермь, Пермский край и все наши города только вперёд.

Ребята представили многочисленные теоретические выкладки — начиная с истории места и социологических срезов до анализа транспортной ситуации в окрестностях зоны КРТ. Результатом полугодовой работы стали проекты застройки — жилой и деловой, с учётом озеленения, транспортной доступности, создания рабочих мест, дизайна фасадов и малых скульптурных форм. Команды придумали айдентику для своих жилых комплексов, разработали линейки фирменного мерча и даже предложили сценарии социокультурного наполнения новых урбанистических пространств.

Интересно, что многие предложения у команд-соперников совпали; так, обе команды, работавшие над проектом развития территории Центрального рынка, — команда № 3 и команда № 4 — предусмотрели сохранение разных форматов торговли на привычной для пермяков территории — от уличных маркетов до современного фермерского павильона; обе команды наметили создание бульвара над проходящим под территорией рынка разгрузочным коллектором; обе предложили поставить в квартале часовню в традициях русского купечества, поскольку в зону КРТ входит объект культурного наследия, связанный со знаменитыми купцами-пароходчиками братьями Каменскими; обе сохранили трёхарочную входную конструкцию рынка как привычный для пермяков визуальный символ территории.

Команды, работавшие над проектом КРТ «Камаполис 2.0», стремились к тому, чтобы депрессивный сегодня уголок Перми стал новой точкой притяжения. Юные урбанисты учитывали и преимущества Заимки, и её сложности: так, одним из плюсов территории является её расположение на берегу Камы, но от берега её отделяет железная дорога, и это минус. Команда № 1 предложила сохранить в этом микрорайоне историческую краснокирпичную застройку, облагородить её и сделать «изюминкой» «Камаполиса», расположив в ней комплекс творческих мастерских. Команда № 2 запланировала строительство яхт-клуба и марины на берегу Камы. Обе команды учли близость к Заимке кампуса ПГНИУ и предусмотрели в своих проектах создание временных рабочих мест и коворкингов для студентов.

Сложно было командам № 5 и 6, которые трудились над проектом «Пермь-Сити». Участок у них был совсем небольшой, сложной треугольной формы, а ведь требовалось разместить на нём и жильё, и офисы, и торговые предприятия; обеспечить всё это парковочными местами, проездами, детскими площадками; предусмотреть озеленение и уличный дизайн.

Каждая из команд спроектировала одно здание — небоскрёб необычной формы, в котором расположится не только жильё премиум-класса и офисы, но и гостиница и фудхолл.

Анатолий Маховиков, генеральный директор компании «КОРТРОС-Пермь», которая занимается этим КРТ, признался, что подходы ребят совпадают с видением девелопера: реальный проект застройки этого участка действительно предполагает строительство необычного высотного здания, которое получило название «Жар-птица». Эксперт отметил, что нашёл в студенческих разработках интересные идеи, в частности, касающиеся малых архитектурных форм и озеленения, которые можно рассматривать для использования в будущем в проектах компании.

Каждая из девелоперских структур — «ИНГРУПП», «Железно» и «КОРТРОС» — пригласила на стажировку троих студентов из тех команд, которые работали над их зонами КРТ; таким образом, для молодёжи конкурс стал настоящей точкой входа в профессию.

Победителем конкурса стала команда № 3, которая представила по-настоящему творческий и детально проработанный проект застройки территории Центрального рынка.

Елена Ермолина, главный архитектор Пермского края:

— Все проекты интересные. Наверное, в каких-то деталях ребятам ещё есть над чем работать, но в целом все концепции осмыслены. Их взгляд — новый, необычный и смелый — заставляет нас задуматься и немножечко перестроить своё мнение о той или иной территории. Уровень подачи материалов может легко конкурировать с опытными градостроителями. Многие проектные решения имеют право на реализацию. Я поздравляю наш город и наш край с тем, что у нас развиваются и растут такие ребята.

