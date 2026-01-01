Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День театра, Ночь театра В честь Международного дня театра в Перми впервые прошла «Ночь театрального искусства»

Театр — дело вечернее. Вот почему идея провести «Ночь театрального искусства» в честь 150-летия Союза театральных деятелей России, высказанная руководством СТД РФ и федеральным минкультом, поначалу слегка озадачивала: если театральные события без всяких акций происходят поздно вечером, что ещё может привлечь зрителя в это время? Реальность показала, что формат ноктюрна театру ничуть не менее показан, чем музеям или библиотекам: благодаря «Театральной ночи» у пермских зрителей появилась не только возможность встретить в театре наступление новых суток, но и выбор, где именно это сделать.

Театры с воодушевлением принялись формировать событийную программу: мастер-классы по гриму, вокалу и кукловождению, творческие встречи с артистами, режиссёрами и даже театральными директорами, экскурсии по закулисью — даже Театр-Театр, даром что его большой зал закрыт на реконструкцию, пустил публику в свои цеха и репетиционные комнаты.

Разумеется, на вечер 27 марта, а также на ближайшие предыдущие и последующие вечера было назначено несколько премьер. Особенно расстарались Дом актёра и недавно открывшийся «Твой молодёжный театр» — здесь прошло по несколько премьер в один день!

Остальные тоже вложились — причём не только театры, но и библиотеки, музеи, Пермская синематека, а также Дягилевский фонд.

Всё по-дягилевски

Тёплые вечера последних дней марта подарили ощущение, которое напомнило Дягилевский фестиваль: когда стремглав перебегаешь из «Триумфа», где резидент Дягилевского фестиваля пианист Алексей Гориболь открывает мини-фестиваль музыки Леонида Десятникова, в театр «Балет Евгения Панфилова», где куратор клуба Дягилевского фестиваля режиссёр Фёдор Федотов представляет свой новый спектакль; или после премьеры в Пермской опере, которая началась в 21:00, торопишься в Дом Дягилева на перформанс компании «НМХТ», от этого дежавю никак не уйти.

…И это чувство не обманчиво: действительно, Дягилевский фонд приложил руку к событиям пермской «Театральной ночи», спродюсировав спектакль Фёдора Федотова «Эфир» (18+). Директор фонда Ангелина Макиенко сообщила, что отныне фонд постарается насыщать пермскую культурную повестку событиями, не обязательно привязанными к летнему Дягилевскому фестивалю и к рождественскому мини-фестивалю «Дягилев+», и «Эфир» — первая попытка в этом направлении.

История изобретателя телевидения Владимира Зворыкина, по замыслу авторов — того же Фёдора Федотова и драматурга Анастасии Евграфовой, как бы моноспектакль, но героев в нём два: Зворыкин и Эфир. Изобретатель общается со своим изобретением и понимает, что джинн, которого он выпустил из сосуда, несёт гораздо больше возможностей и опасностей, чем можно было бы предположить. Это буквально рассказ о том, как и благодаря кому мы оказались в нынешней ситуации всеобщей прозрачности, постоянного видеонаблюдения всех за всеми, глобальных сетей и всего того информационного изобилия, которого в зворыкинские времена невозможно было себе представить.

В завлекательных анонсах было сказано, что на сцене будут происходить физические чудеса и ставиться научные эксперименты. Ничего этого не было, но было множество телеэкранов, которые жили своей жизнью и общались со Зворыкиным, а в финале спектакля показали ему небольшой сюжет о жизни его родного Мурома — с забавным дворником-гастарбайтером, который прибирает улицу вокруг памятника изобретателю телевидения, а также показывает, где нынче в Муроме лучшая шаурма.

В роли Зворыкина — актёр театра «Лицедеи» Анвар Либабов. Он вряд ли похож на реального Зворыкина, который был респектабельным американским профессором и предпринимателем, но его странноватый, сбивчивый, отчасти импровизационный перформанс гораздо занятнее, чем обычный моноспектакль-сторителлинг.

Кукольные страсти

Пермский ТЮЗ представил премьеру «два в одном»: два одноактных спектакля в один вечер. Они очень разные. В первом акте — моноспектакль Даниила Петрова в постановке Андрея Тетюрина «кукольныестрастипокоролюлиру» (16+), а во втором — «Семейные ценности» (16+), пьеса Алины Байбановой, впервые поставленная Константином Яковлевым (драматург присутствовала на премьере).

За первое название прошу прощения у читателей. Да, оно спорное, но именно так спектакль назван во всех документах.

Идею кукольного представления по «Королю Лиру», где история рассказана с точки зрения Шута, Андрей Тетюрин, худрук мини-театра «Карабаска», вынашивает несколько лет. Спектакль во многом основан на фактуре исполнителя. Даниил Петров — человек одарённый и очень оснащённый профессионально и технически: он и акробат, и кукловод, и клоун — и всё это было продемонстрировано. Режиссёр тоже вложился: остроумных придумок в спектакле множество, взять хоть трогательную фигуру Корделии, которую «играет» белый платочек, хоть многогранный, трансформирующийся и полный смыслов образ короны — этот предмет в ходе действия превращается то в ограду королевства, то в капкан, который захватывает куклу-Лира в свои челюсти.

Что вызывает вопросы, и очень большие, — так это драматургия. От исходного текста остались… хотелось написать «рожки да ножки», но нет, их тоже не осталось. Нужно очень хорошо знать Шекспира, чтобы понять, о чём там вообще речь.

Вторая часть вечера одноактовок — полная противоположность первой: здесь большой актёрский ансамбль, современность, психологизм, житейские темы — семья, воспитание детей, взаимодействие поколений, разводы, измены… Но есть нечто общее у двух спектак­лей: второй — это тоже в некотором смысле кукольный театр. В нём играют живые артисты, но они в то же время куклы — в смешных нарядах и фантастическом макияже, с ломаной пластикой, преувеличенной мимикой.

Пьеса написана так, что может быть поставлена очень по-разному: мог бы быть тонкий психологический театр, но режиссёр выбрал гротеск. Не всем исполнителям в этой эстетике уютно; так, многими любимый актёр «Новой драмы» и непременный участник кинопроектов, которые снимаются в Пермском крае, Алексей Корсуков, мастер сценической органики и достоверности, здесь явно не на своём месте, а вот Артём Гукенгеймер проявил себя как настоящий мастер этого стиля, особенно в зажигательном эксцентричном танце.

Маленькое интермеццо

Пермская опера в честь «Театральной ночи» четыре раза сыграла премьеру камерной оперы Перголези «Служанка-госпожа» (12+), поставленной в театральном фойе.

Традиция таких постановок в Пермском театре оперы и балета давняя и славная: многие помнят остроумные камерные оперы Ольги Эннс и Татьяны Степановой, нынче же за дело взялась Мария Рубина.

Маленькие итальянские комические оперы — это женские истории, игривые и лиричные, и их главный герой — это героиня. Сюжет «Служанки-госпожи» типичен для своего жанра: служанка, которая привыкла помыкать хозяином, узнаёт, что он хочет жениться, и принимает решение женить его на себе. Разумеется, ей это удаётся, ведь вся суть подобных сюжетов — это умение женщины вертеть мужчинами.

В пермской постановке «Служанка-госпожа» — дуэт на троих: поют здесь двое (в нашем случае это были Эдуард Морозов — Уберто и Ирина Байкова — Серпина), но третий персонаж — работник по имени Веспоне, который помогает Серпине исполнить её замысел, — присутствует на сцене непрерывно, его здесь больше, чем главных героев. И, хотя он не издаёт ни одной ноты, но именно артист хора Алексей Целоухов, исполнивший эту молчаливую роль, заслужил самые горячие аплодисменты своим остроумным и энергичным перформансом.

Главным же бенефициаром спектакля стал камерный оркестр под управлением Петра Белякина — дирижёр не только управлял коллективом, но и стильно аккомпанировал речитативам на клавесине.

