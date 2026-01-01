Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Это настоящий подвиг» Генеральный директор Дальневосточного художественного музея Наталья Толстая — о том, какое место в музейном мире займёт новая Пермская художественная галерея

Наталья Толстая, генеральный директор Дальневосточного художественного музея

— Ещё 12 лет назад вы вместе с коллегой Натальей Копелянской приняли участие в разработке проекта новой экспозиции Пермской художественной галереи. Правда, эта экспозиция предполагалась в другой локации: на ул. Окулова, 4. Как вам нравится это новое здание, его расположение?

— Во всём есть свои плюсы и минусы. Минусов на Окулова, 4 было гораздо больше, потому что здание, конечно, не было приспособлено под музей: начиная с высоты потолков и заканчивая сложностью логистики, невозможностью проезда большегрузного транспорта. Плюсом прежней локации была близость к историческому зданию — Спасо-

Преображенскому собору, где галерея прожила 100 лет.

Вообще, новое строительство специального, заранее приспособленного к музейным нуждам здания — это всегда лучше, чем необходимость приспосабливаться к уже существующей постройке.

Процесс переезда в это новое здание тоже был непростым — пришлось дважды упаковывать и распаковывать все экспонаты: сначала при переезде из собора во временное хранение, потом из временного хранения — сюда. Это настоящий подвиг, сравнимый по трудоёмкости с очищением Авгиевых конюшен! Пермская галерея, несмотря на своё закрытие и два года работы без постоянной экспозиции, не исчезла ни с Пермской культурной карты, ни из музейного пространства России. Это показатель того, что здесь очень сильный, сплочённый коллектив, который знает, чего хочет, и развивается постоянно.

Мне кажется, что сотрудники галереи вышли из предложенного жизнью испытания с честью. Выставка «Распаковка», посвящённая этому событию, — это, по-моему, шедевр музейного остроумия, очень наглядный разговор о том, что музей — это не просто место, где картинки висят и бабушки сидят, а довольно большой производственный процесс.

— Нынешняя экспозиция галереи существенно отличается от того, что вы предлагали 12 лет назад?

— Мы тогда предлагали экспозицию сделать по новому, революционному для российского музееведения принципу: чтобы это было не историко-географическое деление, которое, несомненно, логично и полезно для историков искусства, а тематическое деление, объединяющее и позволяющее устроить кросс-культурный пробег по таким темам, как материнство, священные сюжеты и тому подобное, который бы объединял и прекрасную западную коллекцию, и русское искусство. Но всё-таки здесь возобладала традиция. Это, может быть, и хорошо, что в таком авангардном строении будет традиционно сформированная и ожидаемая экспозиция. Я знаю, что многие жители Перми, не только жители Перми, но и всё музейное сообщество, вся культурная общественность нашей страны ждёт с нетерпением открытия галереи и встречи со знакомыми экспонатами.

— Вам нравится архитектура музейного здания?

— Я была здесь ещё во время строительства. Мы ходили здесь с Юлией Борисовной Тавризян в строительных касках, и я не представляла себе, что это здание может быть таким уютным. Здесь очень много света, большие общественные пространства, высокие потолки. Есть ощущение свежего воздуха; а поскольку огромная стеклянная стена выходит на Каму, складывается ощущение, что ты в тепле, но при этом на улице. Это несомненный плюс. Очень нравится, как старые строения, которые окружают новый корпус, облагорожены и вписаны в общий ансамбль, как они сочетаются с этим новым медно-бетонно-стеклянным пространством.

— Есть подобные проекты ещё в России?

— Когда начиналась история со строительством нового здания Пермской галереи, было музейное затишье: практически нигде не строились новые музеи. Сейчас пермское строи­тельство как будто пробило брешь: есть целый ряд проектов, и в одном из них даже я участвую — в Бурятии, в Улан-Удэ, сейчас строится Национальный музей, он имеет национально окрашенную архитектуру, здание напоминает бурятскую шапку. Сравнивать эти проекты сложно, потому что у них совершенно разная стилистика. Там тоже отличная коллекция, в том числе есть деревянная скульптура — буддийская. Юлия Борисовна Тавризян там бывала и даже обсуждала с директором этого музея идею совместного показа буддийской и христианской деревянной скульптуры.

Этот музей сейчас в процессе строительства и уже скоро будет построен.

В Хабаровске тоже начинается строительство нового здания для художественного музея, которым я руковожу. Проект сейчас проходит последний этап экспертизы, летом должно начаться строительство. Это тоже большой проект, 22 тыс. кв. м. Я участвовала в проекте на момент формирования архитектурной концепции. В обсуждениях с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики нами — музейщиками — была предложена метафора музея как ковчега, в котором все культуры соединяются, и она отразилась в архитектурном облике здания.

В Хабаровске есть и коллекция русского искусства, и, естественно, советская коллекция; есть и коллекция западноевропейская, которая в 1930-е годы поступила из центральных музеев — из Эрмитажа, из Пушкинского, поэтому она представительная, с хорошими именами. Рядом Китай, Япония, Корея, и их искусство в коллекции тоже есть, и есть ещё искусство коренных народов Дальнего Востока. Так что коллекция по составу очень разнообразная, и символическая ладья, ковчег, объединяющий эти культуры, является доминирующей частью архитектуры.

— Музейная сфера в мире стремительно развивается в плане технологий и в плане взаимодействия с людьми, с сообществом. Как вам кажется, Пермская галерея соответствует этим трендам?

— Я бы сказала, что Пермская галерея эти тренды формирует! Здесь музейным педагогам нет равных, и то, что я увидела в детском образовательном центре нового здания, придумано так, что хочется украсть некоторые идеи.

Гости, приехавшие на открытие со всей страны, просто переполнены эмоциями; все говорят о том, что это несомненный прорыв.

Начинается интересная история обживания нового дома. Знаете, вчера я проходила мимо Спасо-Преображенского собора, в котором я бывала много раз, я там делала выставку… В прошлые разы, когда галерея уже выехала из собора, но ещё не было открыто новое здание, мне было обидно, что та история закончилась. Сейчас я понимаю, что просто это был первый том истории, а теперь открывается второй том, который очень интересно будет всем нам вместе читать.

