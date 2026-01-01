Елена Синица Развлечения без границ Эксперты оценили перспективы создания единого уральского ивент-кластера

Пермь вошла в топ-10 российских городов по индексу разнообразия развлечений. Однако авторы исследования считают, что дальнейший рост сектора возможен только с формированием уральского кластера — объе­динением с Екатеринбургом и Челябинском. Насколько обоснована эта гипотеза и реалистична ли такая интеграция с точки зрения практики — в материале «Нового компаньона».

Создание кластера

По данным исследования холдинга «ON Медиа» и агентства ONSIDE, Пермь в рейтинге обошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород и Самара.

Для создания рейтинга были изучены форматы офлайн-развлечений в 26 крупнейших городах страны. Затем был создан индекс разно­образия городов по потенциалу развития этого рынка. Индекс составлен на основе нескольких факторов: количество развлекательных мероприятий, численность населения и его доходы, расходы на культуру, уровень жизни, развитие туризма, состояние инфраструктуры. Также отмечается, что в исследовании учитывались фестивали, выставки, шоу, стендапы, спектакли, концерты и детские мероприятия.

«Среди городов-миллионеров наибольший интерес для экспансии развлекательных офлайн-форматов представляют Новосибирск, Ростов-на-Дону, а также Казань и Уфа. Перспективы рынка отмечаются в Перми, где существует шанс формирования уральского развлекательного кластера совместно с Екатеринбургом и Челябинском», — комментируют аналитики.

Рынок офлайн-развлечений в 26 крупнейших городах страны по итогам 2026 года достигнет 165 млрд руб. Из них Москва и Санкт-Петербург занимают 69,5%, доля других городов-миллионеров составит 22,5%, а городов с населением до 1 млн человек — 8% (13,3 млрд руб.), резюмируют исследователи.

Андрей Михайловский, продюсер, основатель креативного агентства gs team и автор фестиваля света «Просвет», оценивает идею уральского развлекательного кластера как глубокий инфраструктурный и управленческий проект макроуровня, а не как маркетинговую инициативу или билетную платформу.

По его мнению, объединение трёх городов открывает доступ к аудитории свыше 4 млн человек, расширяет платёжеспособный спрос и кадровую базу, потенциально позволяя Уралу стать третьим индустриально-креативным полюсом страны после Москвы и Санкт-Петербурга. Однако эксперт предупреждает о системных рисках.

«Логистика между городами — быстро, комфортно, недорого — пока не сформирована, нет единого транспортного «потока развлечений» и регулярного перемещения людей между событиями», — комментирует он.

Екатерина Шестакова, наставник трека «Менеджмент индустрии впечатлений» программы магистратуры НИУ ВШЭ — Пермь, отмечает, что формирование уральского развлекательного кластера уже происходит параллельно с развитием туристического направления: межрегио­нальное взаимодействие усиливается через совместные проекты туроператоров и запуск тематических железнодорожных маршрутов.

«Турпоезда приходят к нам в Пермь из Челябинска и Екатеринбурга, а жители края уже совершили путешествия в трёх тематических составах — в Челябинск, Киров и Тобольск», — констатирует эксперт, подчёркивая, что в каждом туре развлекательные компоненты (театрализованные встречи, интерактивные музеи, тематические парки) органично сочетаются с промышленным, природным и культурным туризмом.

Риск внутренней конкуренции

Различия в зрелости рынков (насыщенный Екатеринбург, растущая нишевая Пермь, догоняющий Челябинск) могут спровоцировать дисбаланс инвестиций и отток талантов в один центр, считает Андрей Михайловский.

Для минимизации этих угроз эксперт предлагает модель «Три города — три специа­лизации», единый событийный календарь с кросс-продвижением, пакетные туристические маршруты и, ключевое, создание единого оператора, способного балансировать интересы участников.

«Кластер без единой системы управления звучит утопично», — подчёркивает он.

Что касается Перми, эксперт отмечает сильную фестивальную школу, развитый театр и компактность города как преимущества, но указывает на дефицит масштабных площадок, ограниченный объём платёжеспособной аудитории и слабую федеральную видимость.

С ним соглашается и Екатерина Шестакова, предлагающая во избежание внутренней конкуренции модель гибкой специализации: Пермь может делать ставку на театральные фестивали (включая Международный Дягилевский фестиваль), гастротуризм и уникальные индустриальные проекты вроде «Промобота», Екатеринбург — на деловой туризм и бизнес-ивенты, Челябинск — на природные локации и исторические производства.

«Пермь очень ярко выделяется в контексте гастротуризма: у нас отличные рестораны с уральской кухней, проводятся фестивали вроде «Легенды» с битвами шеф-поваров», — отмечает собеседница издания.

При этом она признаёт, что Екатеринбург опережает Пермь по узнаваемости, инвестиционной привлекательности и объёму гостиничной инфраструктуры, однако по транспортной доступности Пермь не уступает: «От Москвы или Санкт-Петербурга до Перми можно долететь всего за два часа».

Организатор мероприятий Дарья Волкова оценивает идею уральского кластера с прагматичной точки зрения частного исполнителя: для малого и среднего бизнеса в сфере мероприятий ключевым вопросом остаётся не стратегическое позиционирование, а экономика конкретного проекта. По её словам, сегодня организаторы самостоятельно выстраивают логистические цепочки и договариваются с подрядчиками в соседних регионах, что делает существенно дороже кросс-территориальные проекты и снижает их рентабельность.

«Если мы говорим о реальном кластере, то нам нужна не концепция, а работающий инструмент: единая база проверенных подрядчиков, прозрачные тарифы на площадки и, главное, согласованное расписание событий, чтобы не конкурировать за одну и ту же аудиторию в одни даты», — отмечает Волкова.

Перспективы

Ключевым ограничением для всей индустрии впечатлений Екатерина Шестакова называет кадровый дефицит, однако отмечает динамичное развитие инфраструктуры: новый зоопарк, открывшаяся Пермская художественная галерея, строящаяся новая сцена Театра-Театра и экопроекты вроде «Зелёного кольца» создают прочную базу для роста.

В свою очередь Дарья Волкова считает, что потенциал в нишевых форматах: Пермь, по её наблюдению, сильна в камерных, смысловых проектах — авторских фестивалях, иммерсивных театральных историях, гастрономических ивентах, — тогда как Екатеринбург лучше масштабирует массовые деловые и развлекательные события.

«Но мы не должны копировать соседей, нам важно найти свою нишу и стать в ней безальтернативными», — убеждена она.

В качестве первого шага к кластеру Волкова предлагает запустить пилотный совместный проект — например, единый билет на серию событий в трёх городах с общей транспортной логистикой, — и отработать модель на реальном примере, прежде чем переходить к системной интеграции.

Пермь — сильный региональный игрок, но кластер как система мог бы вывести все три города на федеральный уровень, — резюмирует Андрей Михайловский, добавляя, что успех зависит от грамотного управления и решения логистических задач.

