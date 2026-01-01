Максим Артамонов Квартиры на сдачу С начала года в Перми значительно выросло предложение аренды жилья Поделиться Твитнуть

В первом квартале 2026 года, по данным цифровой платформы «Циан», объём предложения квартир для долгосрочной аренды в крупных городах России вырос на 21% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, достигнув рекордных значений с начала 2023 года. В Перми также фиксируется увеличение объёма сдаваемого внаём жилья и одновременное снижение цены аренды как двухкомнатных, так и однокомнатных квартир.

Инвесторы меняют рынок

В марте этого года средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Перми составила 32,8 тыс. руб. За квартал цена снизилась на 8,6%, а за год — на 5,2%, отмечают аналитики цифровой платформы «Циан». Аренда однокомнатной квартиры в среднем стоила 26,1 тыс. руб., при этом квартальное снижение составило 0,8%, а годовое — 1,9%.

По данным «Циана», сейчас в Перми для найма доступно 86 тыс. квартир, что значительно больше, чем в декабре (71 тыс.) и в марте прошлого года (71,5 тыс.). Аналогичный рост отмечают и другие крупные сервисы: по данным «Авито Недвижимости», за год предложение увеличилось на 22%, а «Яндекс Аренда» фиксирует прирост на 32,4% за последний квартал.

Эксперты связывают этот тренд с активизацией инвесторов, которые массово выводят на рынок жильё, приобретённое для сдачи в аренду. Особенно заметно увеличилась доля таких квартир в новостройках — с 14% в 2025 году до 20% в первом квартале 2026 года, что стало основным драйвером роста. Об увеличении активности инвестиционных покупателей, выводящих ранее купленное жильё на арендный рынок, говорит и руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. Но, по его мнению, скачок предложения объясняется прежде всего перетоком объектов с сегмента продажи.

Аналитики PAN City Group подтверждают, что рынок долгосрочной аренды квартир Пермского края в целом поддерживает общероссийский тренд. В феврале и марте на пермском рынке аренды жилой недвижимости одновременно произошло увеличение предложений по съёму жилья и падение стоимости аренды.

«Число квартир на рынке долгосрочной аренды в Перми в феврале выросло на 54%. Вместе с этим произошло и снижение ставки аренды: средняя стоимость аренды квартиры в Перми упала на 2—4% по отношению к предыдущему году, а стоимость аренды двухкомнатных квартир в Перми упала ещё сильнее: на 7—9% по отношению к предыдущему кварталу и на 4—6% по отношению к предыдущему году», — рассказали «Новому компаньону» представители PAN City Group.

В компании также считают, что у роста предложения и последующего снижения стоимости аренды квартир есть две основные причины: переход части потенциальных арендаторов в сегмент покупки жилья, а также появление квартир в данном сегменте благодаря инвестиционным покупкам.

Стоимость аренды

По данным «Циан», по уровню ставок на однокомнатные квартиры сейчас лидирует соседний Екатеринбург (31,9 тыс. руб.). От него незначительно отстаёт Казань с показателем

31,4 тыс. руб., а тройку лидеров замыкает столица Прикамья — 26,1 тыс. руб. За год цена снизилась на 1,9%.

По двухкомнатным квартирам ситуация иная. Первое место досталось Казани — 42,6 тыс. руб., а второе и третье места разделили между собой Екатеринбург и Уфа — 42,2 тыс. руб. и 34,5 тыс. руб. соответственно. В Перми цена аренды двухкомнатной квартиры составила 32,8 тыс. руб.

В исследовании «Циан» отмечается, что Пермь — среди городов с наиболее сильным снижением ставок на двухкомнатные квартиры: минус 8,6% за квартал, а за год — минус 5,2%.

Предложение превышает спрос

По данным консалтинговой компании S.Research & Decisions, которая по запросу «Нового компаньона» подготовила статистику предложений на основе данных сайта «Авито», средняя площадь сдаваемой в Перми квартиры — 44,4 кв. м.

«Объём предложения за месяц составляет всего 870 объявлений. Для миллионного города он является недостаточным и формирует предпосылки для роста цен, или, другими словами, защищает от снижения», — рассказала директор S.Research & Decisions Регина Давлетшина.

По данным консалтинговой компании S.Research & Decisions

Основная доля (45%) приходится на предложение по однокомнатным квартирам, средняя площадь которых составляет в среднем 36,2 кв. м, а цена ежемесячной аренды — 25 597 руб. На втором месте по объёму предложения (34%) — двухкомнатные квартиры с ценой аренды 34 481 руб. В совокупности на однокомнатные и двухкомнатные квартиры приходится 79% предложения. Меньше всего предложения (1%) приходится на четырёхкомнатное жильё площадью 99,8 «квадратов» и ценой в 68 889 руб.

Исходя из этого, можно сделать выводы, что предложение для долгосрочной аренды ориентировано на одиноких людей или же на семьи без детей, отмечает Давлетшина.

Лидером по объёму предложения стал Мотовилихинский район: здесь сдаётся четверть от всего городского предложения. При этом уровень средней цены аренды не говорит о том, что предложение превышает спрос.

Как отмечает Регина Давлетшина, цена аренды зависит от этажа расположения. Например, стоимость съёмного жилья на втором этаже составляет 24 800 руб., а за шестой этаж придётся заплатить значительно выше — 37 700 руб. Любопытно, что примерно одинаково съёмщики будут платить за 11-й, 21-й, 22-й и 25-й этажи — более 35 тыс. руб. В то же время 27-й этаж будет ещё дороже — 43 333 руб. Самая высокая цена зафиксирована для седьмого этажа — 55 169 руб.

«Сформирована тенденция, что квартиры на последних этажах имеют более высокую стоимость, нежели квартиры в этом же доме, но расположенные на более низких этажах», — пояснила эксперт.

Аналитик «Циана» Елена Бобровская прогнозирует, что в начале второго квартала арендные ставки продолжат снижаться, а рост спроса и цен на аренду возобновится только к лету.

«На фоне снижения ключевой ставки ЦБ ожидается увеличение активности покупателей в новостройках и на вторичке», — отмечает Бобровская.

По словам эксперта, это может привести к уменьшению спроса на аренду, а повышение арендных ставок в высокий сезон будет менее заметным, чем в прошлые годы.

