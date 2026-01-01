20 лет в интересах бизнеса Микрофинансовая компания Пермского края отмечает юбилей

Ольга Травникова, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания Пермского края»

7 апреля 2026 года Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края отмечает 20 лет. За два десятилетия работы она стала одним из ключевых институтов поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, помогая предпринимателям на всех этапах развития бизнеса — от первой идеи до масштабирования производства.

С 2012 года компания выдала более 5500 микрозаймов и займов на общую сумму свыше 7 млрд руб. На 1 апреля 2026 года совокупный портфель компании (микрозаймы, займы и лизинг) превысил 1,5 млрд руб. Благодаря льготному финансированию предприниматели запустили сотни успешных проектов: от обрабатывающих производств и фермерских хозяйств до отелей, ИT-компаний и креативных студий.

«Линейка продуктов компании формируется под реальные потребности бизнеса и задачи государства. Так, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина с 2023 года реализуется программа «Za наших» — для ветеранов СВО, их семей и предприятий, работающих по гособоронзаказу. Для креативных индустрий запустили микрозаём «Креативный». В ответ на запросы предпринимателей о модернизации основных фондов заработала программа льготного лизинга и заём «Инвестиционный». Эти инструменты дополняют базовые программы микрофинансирования», — поясняет Ольга Травникова, генеральный директор Микрофинансовой компании Пермского края.

О том, как поддержка меняет бизнес, говорят сами предприниматели. Основатель производственной компании «Е-пак» Антон Демин рассказывает: «Мы получили микрозаём «Приоритетный». Для нас как производственной компании это возможность без задержек пополнить оборотные средства и спокойно двигаться к амбициозной цели — выходу на оборот 120 млн руб. Господдержка даёт нам гибкость: мы можем устанавливать новое оборудование, усиливать команду и одновременно выходить на рынки соседних регионов».

Основательница ИТ-компании «ИнфоЛинк» Валентина Степанова добавляет: «Мы обращались за поддержкой дважды. В первый раз микрозаём помог избежать кассового разрыва при работе с крупным контрактом. Средства второго микрозайма «Креативный» направили на развитие нового направления по разработке сайтов и цифровых платформ».

Один из самых динамичных инструментов поддержки — программа регионального лизинга. С мая 2024 года предприниматели заключили 68 договоров на приобретение оборудования и спецтехники на сумму свыше 467 млн руб. Так, пермская компания «Замок» — производитель металлических дверей — установила линию порошковой окраски. В Чусовом предприятие «Стройсервис» запустило полуавтоматическую линию по выпуску сэндвич-панелей, построило под неё цех и создало 10 рабочих мест.

Программа льготного лизинга постоянно расширяется с учётом приоритетных региональных направлений: в декабре 2025 года к обрабатывающему производству и сельскому хозяйству добавились туризм, гостиничный бизнес и креативные индустрии. В ближайшее время к ним присоединятся малые технологические компании (МТК).

Впереди у Микрофинансовой компании Пермского края новые задачи, соответствующие целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Среди приоритетов — дальнейшее расширение линейки продуктов, повышение доступности финансирования для предпринимателей, увеличение объёмов поддержки, внедрение цифровых сервисов.

Получить консультацию по мерам поддержки можно по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 68 (3 этаж). Тел. для справок: 8-800-300-80-90. Подробная информация — на сайте mfk59.ru.

Условия продуктов не относятся к потребительскому кредитованию. Полные условия предоставления микрозаймов, займов и лизинга — на сайте mfk59.ru.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края», 614096, Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, 68, каб. 307, ИНН 5902198365, регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций от 12.08.2011 № 4110559000364.

