Входной билет в ИИ сейчас стоит копейки, но скоро это станет «кровавым океаном» Эксперт по искусственному интеллекту и инновациям Борис Агатов — о том, почему пермскому бизнесу рискованно откладывать внедрение нейросетей и что такое «грязная производительность»

Фото: Борис Агатов

В Перми 18 апреля выступит Борис Агатов, автор книги «ИИ для бизнеса. Более 100 советов и идей по внедрению ИИ». Мы решили не спрашивать его о том, «как сгенерировать картинку», а задали неудобные вопросы: про реальные цифры эффективности, конкретные инструменты и то, что ждет компании, которые решат переждать этот хайп.

— Борис, давайте честно. Сейчас каждый второй в интернете называет себя «AI-экспертом». Рынок перегрет, предприниматели устали от обещаний «взрывного роста». Почему то, о чем будете говорить вы, — не очередной инфошум?

— Понимаю этот скепсис. Люди действительно устали от шума, и многие обожглись на старте, когда технология была сырой. Но мой подход отличается тем, что я выступаю как исследователь эффективности. Не просто «посмотрите, как прикольно», а «давайте посчитаем».

Я везу в Пермь практические инструменты для бизнеса, их более 20 (их не существовало еще три года назад — вот она, зависимость от ИИ!), и формулу расчета эффективности ИИ, которую вывел сам. Ее уникальность в том, что она учитывает не просто скорость нейросети, но и труд человека, который должен перепроверять результат. К тому же, важно понимать: тот ИИ, который разочаровал вас год назад, и сегодняшний — это разные технологии. За последние три месяца произошел качественный скачок. Модели стали стабильнее и умнее. Игнорировать это сейчас из-за старых обид — значит упускать возможности.

— Допустим. Но если нас читает владелец завода или логистической компании, он скажет: «Мне посты в соцсетях не нужны». Где «классический» бизнес теряет деньги без ИИ прямо сейчас?

— В процессах, которые человек физически не способен выполнить из-за объема данных, скорости их накопления, междисциплинарности и много еще из-за чего. Простой пример: вы хотите сделать идеальный звонок клиенту. Чтобы подготовиться, менеджеру нужно сопоставить три массива: всё, что есть в интернете (внешняя среда), всё, что в вашей CRM (история), и ваши внутренние нормативы и остатки. Человеку на качественный анализ нужно полдня. Мы на семинаре разберем, как с помощью связки инструментов (например, платформы n8n) создать AI-агента, который делает это за секунды. IT-компании говорят, что с такими агентами работу на полгода делают за два дня. Но и для реального сектора это возможность видеть рынок так, как раньше было невозможно.

Или автоматизировать уже привычные нам инструменты при помощи ИИ. К примеру, Excel — мощная программа, но для эффективной работы с ней требуется знание либо очень сложных формул, либо макросов. Мы с вами разберем, как сделать при помощи ИИ из Excel и любой другой программы, к примеру AutoCAD, супермонстра производительности.

— Предприниматели боятся, что для этого нужно быть программистом. Какой конкретно «набор инструментов» вы покажете? Это будет теория или практика?

— Исключительно практика. Мы разберем более 20 инструментов через призму бизнес-задач, и для их использования не нужно быть программистом. Я покажу, как работает Perplexity — умный браузер, который переворачивает представление о поиске и аналитике. Я там сейчас провожу 50% времени, и моя производительность и качество улетели в небо! Поговорим про агрегаторы нейросетей, которые экономят огромные бюджеты. Разберем инструменты OSINT (разведки по открытым источникам) и парсеры, чтобы собирать данные о конкурентах. Будут инструменты для создания презентаций, транскрибации встреч и работы с медиа. Главная цель — дать вам «лопату», которой можно копать сразу после семинара.

— Вы упомянули свою формулу эффективности. Можете дать тизер — о каких цифрах идет речь? Это рост на 10% или в 10 раз?

— Тут нужно снять розовые очки. Есть понятие «грязная производительность». ИИ может выдать результат в 10 раз быстрее человека. Но мы не можем использовать его сразу, нам нужна проверка. И именно на проверке эффективность падает. Например, в программировании реальный рост эффективности сейчас достигает 60%. Кого-то это расстраивает («обещали же в разы!»), но для бизнеса +60% к скорости разработки — это колоссальные деньги. А вот в задачах с низким риском (написание отзывов, простых текстов, генерация идей), где цена ошибки невелика, рост может быть в 2-3 раза. На семинаре мы будем учиться находить именно такие процессы: где «бутылочное горлышко» проверки минимально, а выгода максимальна.

— Российский бизнес любит стратегию «подождем, пока всё устаканится». Если предприниматель решит подождать до 2027 года, чем он рискует?

— Ничего плохого в такой стратегии я не вижу. Пусть лидер набьет себе все шишки, а мы вторым эшелоном зайдем и сделаем всё то же самое, но без риска. Проблема состоит в том, что технология ИИ бьет все рекорды по проникновению в нашу жизнь — каких-то три года назад мы и не знали о ней. Всего три! А уже весь мир взбудоражен.

Риск в том, что вы упустите момент низкого порога входа — это не смертельно, но обидно. Вспомните появление маркетплейсов. В первые годы это было золотое дно — заходи кто хочет, конкуренции нет. Те, кто зашел тогда, построили империи. Сейчас там «кровавый океан», нужны огромные бюджеты. То же самое было с SMM: раньше было просто, сейчас — дорогая наука. И перечислять такие технологические шансы можно еще и еще: от биткоина до мобильной коммерции. Но ИИ стоИт некоторым особняком от всех иных технологий. ИИ замахнулся на «святое» — на разум человека. И есть понимание, что такая технология, которая меняет правила игры — как электричество, ядерная энергия, интернет, — появляется нечасто, может, следующий шанс выпадет через 50 лет.

С ИИ будет так же. Сейчас войти в эту тему стоит «копейки» (в плане усилий). Вы можете расти вместе с технологией. Через пару лет вам придется покупать эту компетенцию за огромные деньги, потому что внутри вырастить ее вы не успели. Время идет, и не факт, что такой шанс — оказаться у истоков технологии масштаба интернета — выпадет нам еще раз в ближайшие 5-7 лет.

— 18 апреля вы дадите инструкцию, как этот шанс не упустить?

— Да. Мы изучим новые бизнес-процессы, возьмем формулу, разберем инструменты и на ваших же примерах посмотрим, где в ваших процессах лежат деньги. Готовьте свои кейсы, будем разбирать.

Важно, чтобы все участники тренинга были на одном уровне владения нейросетями, я даю бесплатный 2-часовой видеоурок по обзору сервисов, базовому пониманию логики ИИ, типам инструментов и написанию промптов.

Также я никого не оставляю один на один с ИИ после интенсива — всем участникам дается на месяц чат поддержки, чтобы все смогли внедрить нейросети в свой бизнес пошагово и безопасно.

В течение месяца я буду отвечать на любые вопросы, потому что одно дело — прослушать теорию, а другое — начать использовать ИИ в бизнесе на практике.

Борис Агатов — один из немногих российских экспертов, кто работает с практическим применением ИИ в бизнесе с самого первого дня появления ChatGPT. За его плечами — опыт консультирования таких гигантов, как Danone, «Пятерочка» и Johnson & Johnson, и множество форумов на площадках «Сколково», ФРИИ и Минпромторга. Входит в топ-5 спикеров России (по версии HubSpeakers). Исследует эффективности применения ИИ в бизнесе. Ведет в Telegram и Max канал «Агатов Борис — ИИ для бизнеса», где ежедневно публикует несколько постов об ИИ в разрезе бизнеса. Консультирует крупные компании и регулярно проводит семинары по всей стране.

