Индексация социальных пенсий, налоги и новые правила перевода денег Какие законы вступают в силу в апреле

С 1 апреля 2026 года в России вступает в силу целый ряд значимых изменений в законодательстве, затрагивающих различные сферы жизни граждан и организаций. Подробнее — в обзоре «Нового компаньона».

Размер социальных пенсий увеличат

Одно из ключевых нововведений апреля — повышение социальных пенсий и государственных выплат отдельным категориям граждан. Правительство утвердило коэффициент индексации в размере 1,068, что приведёт к увеличению размера социальной пенсии на 6,8% — с 8 824,08 до 9 424,12 рубля.

Для сравнения, в предыдущем году аналогичная индексация в апреле достигала 14,75%. Эта мера затронет около 4,3 млн жителей страны. Социальные пенсии назначаются гражданам, не обладающим необходимым страховым стажем для оформления страховой пенсии по старости или достаточной суммой пенсионных баллов, а также инвалидам и лицам, утратившим кормильца.

Для граждан с инвалидностью с детства I группы и детей-инвалидов выплата увеличится на 1,4 тыс. руб. и достигнет 22 617,67 руб. Размер пенсии для инвалидов I группы вырастет на 1,2 тыс. руб. и составит 18 848,32 руб.

Новые правила по доходам и налогам

В налоговой сфере с 1 апреля введут новые правила декларирования доходов и уплаты налогов. Граждане, получившие в 2025 году доходы от продажи недвижимости, дорогостоящих подарков, аренды имущества, выигрышей или зарубежных источников, обязаны подать декларацию до 30 апреля 2026 года.

Изменятся и формы налоговых деклараций по туристическому налогу и единой (упрощённой) налоговой декларации. Также вводятся новые требования к заполнению платёжных поручений для перечислений в бюджет. Кроме того, теперь сведения о задолженности по налогам будут публиковаться на сайте ФНС ежемесячно, а не раз в год или квартал, как было раньше.

Изменится схема покупки товаров в рассрочку

С апреля продавцам запретят устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. Стоимость товара при оформлении рассрочки теперь должна соответствовать цене при единовременной полной оплате.

После нововведений взимание дополнительной платы за предоставление возможности оформить рассрочку станет невозможным. Одновременно с этим, для обеих сторон — покупателей и продавцов — определят чёткие временные рамки для погашения задолженности. Дополнительно будут зафиксированы условия и размеры штрафных санкций за несвоевременную оплату.

Цель преобразований — повышение прозрачности схемы рассрочки для потребителей.

Требования к денежным переводам ужесточат

С 1 апреля в России обновляются требования к переводам денег внутри страны. Эти изменения затрагивают только платежи по налогам, госпошлинам, штрафам и страховым взносам.

В данных плательщика теперь обязательно указывать полное или краткое название организации либо банка. Для граждан — полные ФИО.

Индивидуальные предприниматели обязаны вписывать не только ФИО, но и статус ИП. В то же время физлица, ведущие частную практику, должны предоставить: полное ФИО, тип деятельности и ИНН.

В графе «Назначение платежа» потребуется детально описать цель перевода: названия товаров, работ или услуг, плюс номера и даты контрактов, товарных накладных и прочие сведения.

Появился и новый элемент — «фактический плательщик». Его заполняют, когда средства отправляет не сам налогоплательщик, а его представитель. Здесь прописывают данные настоящего плательщика: ИНН или КПП, полное ФИО.

Новый порядок ввоза товаров автотранспортом из государств ЕАЭС

Первый этап внедрения национальной системы подтверждения предварительного уведомления о товарах (СПОТ) изначально планировали запустить с 1 апреля, но решили отложить до начала июля. В этой системе при импорте продукции в Россию из стран ЕАЭС поставщик обязан за двое суток до пересечения границы отправить в налоговую службу форму предварительного уведомления о поставке (ДОПП). Налоговая после верификации предоставит QR-код, который на таможне послужит доказательством легальности ввоза. На старте за отсутствие такого кода штрафов не будет.

С 1 октября стартует второй этап. Отныне импортеру, кроме подачи ДОПП, придется вносить залоговый платеж, а без QR-кода машину просто не пропустят в Россию — пока это затронет лишь автоперевозки.

Новые стандарты ГОСТ для белого хлеба и чипсов

С апреля вступают в силу обновлённые ГОСТы для отдельных видов продуктов. Одно из нововведений затрагивает белый хлеб: готовую выпечку не рекомендуется хранить на производстве дольше 10 часов, а вес одной буханки теперь может составлять менее 500 граммов.

Из текста стандарта исключили указание о необходимости продажи хлеба в течение 24 часов после выпечки. Разрешено применять пищевые добавки, включая средства для обработки муки, ферментные средства и антиоксиданты.

Также вводятся изменения для чипсов. Новый ГОСТ определит критерии по внешнему виду, аромату, вкусу, уровню жира и соли. Установят даже пределы для количества повреждённых или потемневших кусочков в упаковке.

Допустимо до 20% коричневых ломтиков и до 25% крошащихся чипсов. Содержание жира не должно превышать 45% для чипсов из натурального картофеля и 35% для тех, что сделаны из переработанного сырья.

Чипсы обязаны быть хрустящими и источать именно тот запах, который указан на пачке.

Компании обяжут сдавать копии своих баз данных по требованию ФСБ

С 1 апреля Федеральная служба безопасности получит право требовать от организаций копии их баз данных (или фрагментов), если эти сведения требуются для оперативной деятельности ведомства. Предоставление такой информации компании должны бесплатно.

Как только цели использования будут достигнуты, силовики обязаны удалить полученные данные. Сама служба и её сотрудники будут нести ответственность за любое незаконное применение этих копий. Деятельность ФСБ по обработке данных не должна мешать законной хозяйственной работе фирм.

