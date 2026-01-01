В 2026 году по нацпроекту проведут работы на дорогах, входящих в опорную сеть региона Ремонт ждёт участки трёх трасс

Министерство транспорта Пермского края

В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут работы на трассах, входящих в опорную сеть дорог Пермского края. Об этом сообщает краевое министерство транспорта.

Так, ремонт ждёт участки трасс Кунгур—Соликамск, Чернушка—Тюш, Чернушка—Тюш—Явгильдино.

Первый объект — трасса Кунгур—Соликамск. Её ремонтировали участками общей протяжённостью 8,3 км. Ремонт стартовал ещё в прошлом году. Готовность сегодня уже 97%.

Как пояснили в минтрансе, это участки между городом Чусовым и рабочим посёлком Усьва, в самом посёлке (от моста до поворота на Каменный город), а также между Александровском и рабочим посёлком Яйва. Здесь обновили асфальт и отремонтировали остановку «Отворот на Шумихинский» — установили новый павильон, обустроили посадочные площадки и заездные карманы. Локально рабочие ремонтировали и пучинистые участки в посёлке Усьва, между Кизелом и Александровском, между Яйвой и Березниками.

В этом году остались заключительные работы, которые пройдут в Кизеле. Здесь укрепят обочину на участке от железнодорожного путепровода до остановки «Иванов лог», установят барьерное ограждение и бортовой камень. Также в Кизеле будут обустроены остановки «Сады» и «Иванов лог», а в Лысьвенском округе — остановка «Верх-Култым». Все три — с заездными карманами, посадочными площадками, подходами и павильонами в фирменном стиле региона.

Следующая дорога — Чернушка—Тюш. Её приводят в нормативное состояние участками между Чернушкой и п. Щучье Озеро. Готовность ремонта сегодня — 22%. Как рассказали специалисты, в прошлом сезоне здесь сделали один участок длиной 786 м, в районе сёл Павловка и Тюй Чернушинского округа. Также на всех участках ремонта установили новые дорожные знаки. В этом году отремонтируют еще около 2,5 км автодороги на участках после Чернушки и после поворота к посёлку Щучье Озеро. В перечень работ входит ликвидация пучинообразований, фрезерование старого покрытия и укладка нового. Финальным этапом работ станет нанесение разметки.

В краевом минтрансе рассказали, что ненормативные участки этих дорог были выявлены в ходе обследования специалистами в 2025 году. Там за время эксплуатации образовалась колея, продольные трещины, пучины или другие дефекты, требующие устранения.

На автодороге Чернушка—Тюш—Явгильдино ремонт проведут на участке длиной 2,9 км между посёлком Щучье Озеро и селом Алмазом, расположенным в Октябрьском округе Прикамья. Здесь дорогу переведут из гравийной в асфальт путём холодной регенерации (ресайклинга). Для этого, как поясняют специалисты, существующее покрытие регенерируют (смешают) с добавлением цемента и различных компонентов в специальной установке — ресайклере. Полученная смесь станет конструктивным слоем будущей дороги. Поверх него уложат асфальт. Подобным образом, например, переведены участки этой же дороги в районе посёлка Алмаз. Работы стартуют ориентировочно в мае.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.