«Стиль — это честность» Персональный стилист Юлия Смирнова — о том, как создать свой гардероб, и о трендах весенне-летнего сезона

Почему, на ваш взгляд, важно работать с персональным стилистом? Какие преимущества это даёт клиентам?

— Персональный стиль — это про умение прислушиваться к себе, визуальный почерк личности, а стилист — это проводник, помощник, интерпретатор.

Одежда — это про наше внутреннее состояние, для кого-то это защита, для кого-то это опора, а кому-то она служит убежищем в смутные времена. Когда ваш образ совпадает с внутренним состоянием, рождается та самая магия, которую называют харизмой. Стиль — это честность. Вы можете молчать, но ваш образ уже рассказал о вас всё. Работа со стилистом позволяет упорядочить то, что хранилось внутри.

Какова ваша роль в процессе выбора одежды для клиента? Как выстроен процесс работы?

— Я начинаю свою работу с создания концепции. Здесь я отталкиваюсь от образа жизни, профессии, психотипа и личных предпочтений клиента. Например, офисный дресс-код отличается от креативной среды, образ для публичных выступлений требует иных решений, чем повсе­дневный casual. Я всегда добавляю своим клиентам трендовые сочетания, подходящие под их стиль. Я уверена, что они хотят не только быть стильными, но и одеваться в духе времени. Мы можем начать с разбора гардероба, а если хочется кардинально новых вещей, то отправиться на шопинг или подобрать вещи в формате онлайн.

Какие распространённые ошибки делают люди при выборе одежды и как вы помогаете их избежать?

— Чаще всего люди не умеют и не понимают, как сочетать одежду: по стилю, по пропорциям, по цветам, по принтам, по актуальности кроя. Я придерживаюсь принципа, что всем можно всё, нет такого цвета, который бы вам не подходил, важно правильно его расположить, на нужном расстоя­нии от лица или в правильной пропорции. Нет универсальной таблетки, но люди очень хотят стандартизации и категоризации, поэтому придумали цветотипы и разные подходы, чтобы облегчить подбор новичкам.

Вы являетесь владелицей ресейл-магазина «Истории». В чём преимущества ресейл-шопинга перед покупкой новой одежды? Насколько ресейл-магазины сейчас востребованы?

— Ресейл (от англ. resale — «перепродажа») позволяет купить вещь, как я говорю, «без маркетинговой наценки», когда от покупки вещи кто-то уже получил свои эмоции и готов поделиться с другим по более выгодной цене. Такая ситуация не касается архивных коллекций или аукционных вещей, когда цена за единицу изделия может исчисляться миллионами.

Также ресейл не означает, что вы покупаете не новые вещи, ведь можно приобрести абсолютно новую одежду, с которой сорвали этикетки, — это уже формат стока. Ещё ресейл — это возможность найти особенную вещь, которая может сделать образ не­обычным, непохожим на масс-маркет. Тренды возвращаются, поэтому при помощи стилиста и ресейла можно выгодно приобрести что-то ультрамодное, что вы будете носить в сезон.

Какие ключевые тренды весны-лета 2026 года вы можете выделить? Какие цвета или принты будут особенно актуальны в этом сезоне?

— Трендов всегда очень много, как будто мода нам разрешает экспериментировать и пробовать то, что хочется. Для себя я выбрала горох, приобрела в пермском бренде блузу в горох, буду создавать с ней актуальные образы с джинсами, бермудами и классическими брюками. С горохом главное определиться, крупный или мелкий, лично мне к внешности больше подходит мелкий, тут нужно руководствоваться индивидуальными особенностями.

Также с юности люблю юбки-карандаши. С тех пор, как я не работаю в офисе, носить их было некуда, но сейчас мне нравится этот тренд, и можно снова надеть юбку-карандаш с шёлковой блузой или футболкой «в обтяжку», сочетая с актуальными вьетнамками или трикотажем. Главное, следите за формами, потому что нам всегда кажется, что вернулась обычная юбка-карандаш, но, пристально вглядываясь в её характеристики, замечаешь, что изменилось прилегание и крой. Будьте аккуратнее с винтажем, чтобы не выглядеть старомодно.

С прошлого сезона в этот перешла любовь к розовому, в этом году к нему особая любовь, по­этому я купила свитер, толстовку, поло, сумку и даже кроссовки. Кстати, если мы говорим про форму кроссовок, то в этом сезоне, как и в прошлом, удерживают первенство модели в форме «боулинг», если вам по образу жизни и особенностям стопы такое подходит, смело пробуйте. Я всегда анализирую тренды осени в начале весны, и мои клиенты носят актуальные сочетания и обращают внимание на трендовые цвета раньше, чем это уходит в массы. Сейчас много информации, важно уметь выделить суть.

Как обновить свой гардероб тем, кто не знает, с чего начать?

— Важно начать с главного — с себя, задать себе вопрос, а какой я хочу быть в этом сезоне, что я хочу транслировать, чем хочу отличаться и подойдёт ли это мне под образ жизни? Как трансформировать то, что нравится, под ту реальность, где я нахожусь? Это очень значимые вопросы, если на них ответить, то и вещи сами придут в руки, потому что когда вы знаете, чего хотите, то вы это и получаете. С мужчинами в этом плане проще, они чаще лучше понимают цели и задачи своего гардероба и охотнее поддаются изменениям.

Я работаю с мужчинами, иногда даже с детьми и подростками.

Мужчин одевать значительно проще, их чаще всего интересует не трендовый гардероб, а консервативно-повседневный, но мне и там удаётся внедрить для них трендовые сочетания и некую уместную модность. Здесь мы работаем больше над базой, основой, а затем можем уже видоизменять гардероб под нужды поездок, рабочих встреч или отпуска. Мужчины меньше подвержены смене вектора стиля, поэтому их гардеробы обычно менее «эмоциональны».

Я люблю свою работу, несмотря на сложности межличностного общения, особенности коммуникации с разными типами людей и эмоциональную нагрузку. Для меня это возможность помогать людям раскрываться: с кем-то я работаю уже несколько лет, и мы вместе покоряем вершины, создавая комфортный деловой гардероб, кто-то раскрывается в своей профессии благодаря формированию стиля, кто-то находит себе партнёра по жизни. Всё это происходит на моих глазах, и я счастлива быть частью этого процесса.

