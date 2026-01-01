«Искусственный интеллект развивается, но критически важны наши опыт и мудрость» Основательница компании Sold Out Ольга Захарова — о перспективах внедрения ИИ в бизнес

Технологии развиваются быстро, сегодня они позволяют создавать полностью автономные системы. Однако в реальной практике консалтинга мы часто сталкиваемся с тем, что у многих компаний отсутствует даже базовая CRM-система. Клиенты до сих пор фиксируют контакты на листах А4, которые в конце дня отправляются в мусорную корзину.

Фундаментальным базисом для современного бизнеса должно стать внедрение CRM, систем лояльности, колл-центров и чат-ботов. Эти инструменты обеспечивают быстрый контакт с потребителем и исключают ожидание, однако и они реализованы далеко не везде.

Когда клиент пишет или звонит, он хочет быстрого ответа. Автоматизация помогает не терять обращения и отвечать вовремя. Это просто и выгодно: меньше рутины — больше времени на важные задачи.

В популярных CRM-системах уже интегрированы модули искусственного интеллекта. Например, ИИ прослушивает звонки вместо руководителя отдела продаж, оценивает соблюдение скриптов и анализирует эмпатию сотрудника, определяя его настроение и степень вовлечённости в диалог.

Система подсказывает, кто из клиентов готов к покупке, а кто ещё сомневается. Это помогает предлагать нужное в нужный момент. Клиент доволен, потому что получает внимание, а не спам.

ИИ способен полностью перенимать манеру общения и вести переписку. Можно «клонировать» лучшего менеджера, создав на его основе виртуального сотрудника для обработки части запросов.

Современные CRM и нейросети позволяют сформировать виртуальный штат сотрудников: от личного помощника до ассистента руководителя отдела продаж. Вы делегируете задачи цифровым специалистам мгновенно: написание скриптов, разработка систем мотивации и должностных инструкций осуществляются по запросу. Искусственный интеллект также берёт на себя создание рекламных кампаний и видеоконтента. Это ускоряет процессы, минимизирует ошибки и освобождает время для стратегического развития.

Однако пока нельзя сказать, что эти технологии бизнес внедряет массово. Широкое распространение решений всё ещё сдерживается рядом организационных и психологических барьеров. Многие руководители не привыкли к новым технологиям, не понимают принципов их работы или отрицают их эффективность, считая роботизированное общение неестественным. Есть своя специфика и в премиум-сегменте: там сложно внедрить ИИ без потери качества сервиса.

В нише luxury-услуг ценность формируется за счёт эксклюзивности и внимания к мельчайшим деталям, что автоматизации даётся сложнее. Здесь важен индивидуальный человеческий подход. Ведь именно живая эмпатия и способность считывать невербальные сигналы остаются ключевыми преимуществами человека перед машиной в работе с требовательной аудиторией.

Гибридная модель взаимодействия становится стандартом. Робот обрабатывает рутину, человек подключается в сложных ситуациях. Это баланс между эффективностью и эмпатией.

Это не значит, что нужно выбирать между человеком и технологией. Лучше совмещать: пусть ИИ берёт на себя простые вопросы, а специалист решает сложные и эмоциональные задачи. Так сервис становится и быстрым, и человечным.

В любом случае искусственный интеллект не заменит специалиста полностью. Качество работы ИИ напрямую зависит от точности промпта (запроса), который формирует человек. Здесь критически важны наш опыт, мудрость и умение проверить конечный результат. ИИ остаётся мощным инструментом, но финальное решение и контроль лежат на человеке.

Технологии — это помощник, а не замена. Человек задаёт направление, ИИ ускоряет движение. В премиальном сегменте живое участие останется незаменимым: здесь ключевыми являются эмпатия, индивидуальный подход и безупречный сервис. Технологии оптимизируют рутину, но искренняя забота всегда будет в цене. Истинный успех — в гармоничном сочетании эффективности алгоритмов и человеческой экспертности.

