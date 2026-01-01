Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ковчег Единственный ботанический сад в Перми предлагает рецепты спасения всего живого

Фото: пресс-служба ПГНИУ

Ботанический сад — непременная составляющая любого уважающего себя классического университета. Ещё в средние века в европейских университетах обязательно существовали и тщательно возделывались «аптекарские огороды» — они служили и науке, и здравоохранению, поскольку при университетах работали клиники и аптеки. Позже «аптекарские огороды» превратились в ботанические сады, работа в которых была частью учебной программы будущих биологов, географов, агрономов и фармацевтов. Нет сада — нет университета...

Этот принцип сохранился и в первом университете на Урале — Пермском, открытом в 1916 году. Сад при нём подразумевался изначально и вопреки всем неурядицам неспокойного революционного времени был открыт в 1922 году стараниями университетской профессуры, прежде всего — Александра Генкеля, имя которого носит одна из улиц университетского кампуса и сам ботанический сад Пермского классического университета.

Времена с тех пор сильно изменились, но ботанический сад ПГНИУ остаётся единственным ботаническим садом в Перми. Какую миссию несёт он сейчас, каким целям служит?

По словам директора ботсада Сергея Шумихина, который возглавляет это подразделение университета уже почти 30 лет, нынешний сад сохраняет свою изначальную направленность — образовательную и научную, хотя всё больше сочетает её с рекреационной просветительской функцией, а также с практическими задачами селекции растений и городского озеленения.

Ботанический сад ПГНИУ — это прежде всего уникальная биоресурсная коллекция растений, самая крупная среди коллекций ботанических садов российских вузов. Здесь есть и тропическая экзотика, и растения природной флоры, виды из Красной книги Пермского края и России, и сельскохозяйственные культуры, тщательно изученные и максимально адаптированные для уральского климата, а также декоративные садовые растения.

Пермские ботаники гордятся своими уральскими сортами яблонь, груш, слив и абрикосов, которые не только прекрасно выживают в холода, но и обильно плодоносят. У коллектива сада — пять патентов на сорта гладиолусов, три патента на флоксы, планируется запатентовать «фирменные» сорта сирени и других цветочно-декоративных растений.

Научные сотрудники сада по всему Пермскому краю изучают и собирают образцы редких и охраняемых видов растений, размножают их и возвращают в природу, чтобы поддержать вымирающие популяции, — эта работа проводится в содружестве с Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, и благодаря ей Прикамье — лидер среди российских регионов по восстановлению природных по­пуляций редких краснокнижных видов.

Сергей Шумихин, директор ботанического сада им. А. Г. Генкеля ПГНИУ:

— В прошлом году наш университет вошёл в число немногих биоресурсных центров России благодаря ценнейшим биоресурсным коллекциям ботанического сада. Это — «Ноев ковчег», который сохраняет биологическое разнообразие представителей мировой флоры на случай любых катаклизмов. Представьте себе, что случился большой потоп и целый материк — например, Австралия, — ушёл под воду вместе со всеми уникальными видами, которые встречались в природе только там. И что делать, когда вода схлынет? К счастью, 80% видов природной флоры выращивается в ботанических садах! Сады поделятся своим материалом, чтобы воссоздать генетические популяции. Это очень важно.

Ботанический сад — это ещё и красивый ландшафт, ухоженное пространство для прогулок и музей под открытым небом, в котором есть несколько экспозиционных зон.

Среди них — «Восточный сад», где весной можно любоваться цветением сакур и рододендронов, а осенью — гортензиями и красотой осенних клёнов. Вообще, здесь много чем можно любоваться — в зависимости от сезона. В саду устраивают фестивали цветения сирени, пионов и гортензий, а осенью — праздники урожая с дегустацией фруктов.

Ещё один особый экскурсионный маршрут в ботаническом саду — «Парк пермского периода» (Permian Park). Путешествие по нему начинается в оранжерее, где живут растения-реликты пермского периода — гинкго, древовидные папоротники, саговники, демонстрируются окаменелости и уникальная коллекция миниатюр пермских животных, и продолжается на открытом воздухе, на улице, где установлены полномасштабные фигуры пермских звероящеров. Один из ящеров — пробурнетия вятская — аниматронный, он встречает посетителей сада в фойе оранжереи, приветствует их и начинает рассказ про далёкую, но родную для каждого пермяка пермскую эпоху Земли.

Два года назад открылся сенсорный садик, в котором высажены растения с жёсткими и мягкими побегами и листьями, с различной фактурой поверхности и, конечно, пряно-ароматические виды: одной только мяты 20 сортов, а ещё шалфей, тимьян, мелисса, душица и многие другие ароматные травы. Их можно нюхать, трогать, ощущать их поверхность, слушать их шуршание при дуновении ветра… Сюда приходят на специальные экскур­сии посетители с особенностями здоровья — незрячие и слабовидящие, слабослышащие, с нарушениями опорно-двигательной системы, а также дети с ментальными особенностями — им общение с природой нужно для развития.

Такие экскурсии, как правило, благотворительные, они проходят бесплатно, так же как прогулки по саду для ветеранов, детей из детских домов и малообеспеченных семей.

Сам Сергей Шумихин когда-то познакомился с университетом именно во время экскурсии, и, по его словам, большинство абитуриентов университета начинают знакомство с вузом, побывав в школьные годы именно в ботаническом саду и прослушав рассказ экскурсовода о его Alma Mater.

Экскурсий в ботсаду вообще много, и их график всегда заполнен. Сотрудники шутят, что, если бы экскурсии ходили по саду круглосуточно, свободных мест всё равно бы не было. В мае, когда проходят события «Ночи музеев», особой популярностью пользуются вечерние экскурсии.

К ночи вспоминаются многочисленные легенды, которые сложились о ботаническом саде за 100 с лишним лет его истории. Говорят, что где-то здесь похоронена гигантская горилла из пермского зоопарка. Дело было в 1970-е годы, зимой. Умершую гориллу студенты университета везли на саночках по улице Ленина, чтобы сделать чучело для музея биологического факультета. Это был настоящий героический поход — с преодолением трамвайных путей и сугробов, с объяснениями с милицией… По каким-то причинам чучело сделать не удалось, и несчастное животное похоронили в ботсаду. Вот только место захоронения точно не известно.

Самый популярный у экскурсантов экспонат — это, конечно, Генкелевская пальма. Юную двадцатилетнюю пальму — финик канарский — основатель ботсада Александр Генкель привёз с собой из Петрограда, когда переезжал в Пермь в 1916 году. Нынче пальме исполнится 130 лет, она внесена в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и охраняется государством. Это единственный живой свидетель основания университета — ведь люди столько не живут…

Увы, пальма сейчас выглядит печально. Листья пожелтели. Сергей Шумихин опасается, что нынешний юбилей будет последним в её жизни: чтобы жить и развиваться, дереву недостаточно пространства, надо поднимать крышу оранжереи, а средств на это нет. Если пальма действительно погибнет, сотрудники ботсада намерены устроить ей печальное прощание и пронести её через весь город — ведь это не просто растение, а один из главных символов университета, который, возможно, не удастся сберечь для будущих поколений...

Самый длинный экскурсионный маршрут по территории сада — это экологическая тропа с фрагментами модельных фитоценозов умеренной климатической зоны. Здесь посетители знакомятся с обитателями гор и предгорий, болот и водоёмов, темнохвойного леса и опушек, Дальнего Востока и труднодоступных мест Прикамья.

Ботанический сад университета — место заповедное, просто так здесь погулять не получится, но можно прийти на специальные события — не только экскурсии или фестивали, но и, например, мастер-классы по уходу за комнатными растениями, тематические лекции для садоводов и даже концерты.

