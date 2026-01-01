Защита в сети В Бершетской школе прошёл «Цифровой ликбез» по безопасному общению в мессенджерах

Фото: Министерство информационного развития и связи Пермского края

В Бершетской средней школе 18 марта прошёл открытый урок в рамках проекта «Цифровой ликбез», посвящённый безопасному общению в мессенджерах. Занятие подготовили эксперты компании VK, а участие в нём приняли 110 учеников из четвёртых и пятых классов.

Ведущий урока, Константин Штин, преподаватель робототехники и программирования в международной школе «Лига Роботов», познакомил детей с основными правилами безопасности при использовании мессенджеров. Он рассказал о важных функциях, таких как двухфакторная аутентификация, «Безопасный режим» и «Семейная защита», которые помогут защитить детей от нежелательного контента и потенциальных мошенников.

Константин Штин, говоря об актуальности темы, подчеркнул, что современная молодёжь проводит около девяти часов в день в социальных сетях. По его словам, на уроке обсудили, как важно общаться безопасно в интернете.

Ученик четвёртого класса Алексей поделился своими впечатлениями от занятия: «Я узнал, что нельзя общаться с незнакомцами в интернете, нужно сразу говорить об этом родителям. Еще важно включать семейную защиту, чтобы никто чужой не мог написать. Я спросил у Константина Вадимовича, как установить двухфакторную аутентификацию, и он подробно объяснил. Теперь я знаю, как защитить свой профиль».

Учебные материалы включали не только анимационный фильм, но и методические пособия для учителей, а также тесты для проверки усвоения материала. Для незрячих и слабовидящих учащихся была предусмотрена специальная версия с тифлокомментариями. Все материалы, использованные на занятии, доступны на официальном сайте проекта.

«Цифровой ликбез» — это всероссийский просветительский проект, направленный на повышение цифровой грамотности, который реализуется при поддержке АНО «Цифровая экономика», Министерства цифрового развития и Министерства просвещения России. Данный проект является частью федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Для проекта разработана серия анимационных видеороликов и методических материалов для учителей, которые на доступных примерах обучают как детей, так и взрослых основам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики созданы ведущими цифровыми компаниями, такими как «Сбербанк», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского», Яндекс и «Ростелеком».

Основными героями уроков являются персонажи из подводного города Нижнефорельска — блогер Антон Корюшкин и его одноклассница Белуха Оля. Вместе с ними учащиеся получают возможность узнать о том, как правильно настроить безопасный вход в мессенджеры с помощью двухфакторной аутентификации, какие преимущества предоставляет безопасный режим, а также как функция «Семейная защита» помогает родителям обеспечить безопасность и приватность своих детей в интернете.

Материалы курса ориентированы на детей старше шести лет и прошли верификацию ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Для педагогов создан комплект методических рекомендаций, который позволяет проводить занятия по теме «Безопасное общение в мессенджерах» в классах с любым уровнем технического оснащения — как с использованием компьютеров, так и без них.

