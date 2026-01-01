Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь неоткрыточная В Центре городской культуры попытались создать новую пермскую открытку

Олег Бартов. «Мотовилиха. Рабочий посёлок»

Выставка «Привет из Перми» (0+), открывшаяся в Центре городской культуры (ЦГК), исследует феномен почтовой открытки и делает попытку придать ему новый художественный функционал.

В эпоху всепроникающей цифры и социальных сетей почтовая открытка вовсе не исчезает из повестки: путешественники развлекаются посткроссингом — обмениваются фотографиями из разных географических точек, коллекционеры охотятся за раритетами… И всё-таки жизнь почтовой открытки изменилась. Команда ЦГК попробовала проследить путь, который прошла открытка как предмет изобразительного искусства, и предложить собственный подход к формированию новой открыточной эстетики.

Выставка «Привет из Перми» состоит из трёх разделов. В первом собраны исторические открытки — от дореволюционных до позднесоветских. На протяжении десятилетий главными сюжетами «приветов» из любых городов и стран были фотопейзажи. Это неудивительно: человечество переживало восторг как от изобретения фотографии, так и от появления регулярного почтового сообщения. Менялась эстетика: открытки начала ХХ века в стиле ар-деко вписывали пермские пейзажи в манерные силуэты вроде бабочки или палитры художника, сопровождали игривыми надписями: «Привет из Перми» — это не выдумка кураторов выставки, а наиболее частая надпись на старинной почтовой карточке.

Пермский пейзаж — главный герой первого зала экспозиции. Наряду с фотооткрытками, которые целыми наборами выпускало Пермское книжное издательство в 1970-е годы, здесь выставлены пейзажи пермских классиков: от Александра Зырянова до Максима Каёткина, Алексея Щигалева и Ивана Лукиных. Графика Зырянова в своё время активно тиражировалась, в том числе в виде открыток, современные же пейзажи вряд ли подошли бы издателю в этом качестве: Каёткин — один из основоположников сурового, минималистичного, «неоткрыточного» уральского пейзажа, нынешние фотореалисты тоже не претендуют на «открыточность».

Пермь, в том числе Пермь пейзажная, — не самый «глянцевый» город. Уже в 1970-е годы фотографы с трудом находили ракурсы, с которых город выглядел бы нарядно и гордо; открытие Каёткина — в том, что «ненарядно» и «негордо» не значит «некрасиво»; красота здесь иная, но её не стоит избегать, наоборот, надо показывать неглянцевый пейзаж во всей его суровой и самобытной эстетике.

Центр городской культуры продолжил исследование пермского пейзажа, объявив конкурс среди современных художников: десять победителей не только выставились в ЦГК, но и стали авторами новых пермских открыток — кураторы выпустили оригинальный набор сувенирных карточек.

В этих работах городской пейзаж — больше, чем пейзаж. Это пространство сложных эмоций, которые рождаются из самых неожиданных предметов: так, Надежда Сорокина представила карандашный рисунок входа на Центральный рынок Перми; место очень узнаваемое, но вряд ли способное угодить на «традиционную» почтовую открытку. Для художницы же этот портал ведёт в пространство воспоминаний о детстве, являясь одной из пермских констант, закрепивших место во времени.

Отправной точкой для возникновения чувства локального патриотизма может стать что угодно. Например, надпись на стене «Цветы с газона нервать!», и рядом: «Почему слитно?» Фото Алины Мальцевой называется «Нерв(ать)». Автор — студентка-филолог — так комментирует свою работу: «Фото «Нерв(ать)» родилось из простого конфликта — садовник защищает цветы, романтик покушается на прекрасное, а коллега-лингвист, проходя мимо, впадает в ступор от словосочетания «не рвать», написанного слитно. Город разговаривает — нужно только слушать».

В работе без названия одного из самых именитых фотографов Перми Евгения Дёмшина слово «Пермь» проступает сквозь матовую изморозь на стекле вместе с полускрытой датой основания города. Автор видит в своём снимке приметы течения времени: в углу можно разглядеть куар-код, который недвусмысленно указывает на современность, тогда как имя города и дата тонут в веках.

Среди более «конвенциональных» пейзажей — акварель Олега Бартова «Мотовилиха. Рабочий посёлок»: узнаваемые строения «Горного хрусталя» и одного из домов «пермского баухауса», машины и трамваи; на первый взгляд, будничный фотореализм, но стремительность акварельной техники и откровенное чувство автора по отношению к городу создают летнее, приподнятое настроение и ощущение неповторимости момента.

Из этой же парадигмы — работа Данила Куликова «Центр городской культуры» (да-да, на ней изображено то самое здание, в котором проходит выставка) — традиционный городской пейзаж, чем-то — может быть, мастерством передачи света из окон, — наследующий эстетику Александра Зырянова. «В своей работе я стремился передать атмосферу зимнего вечернего города. Главный акцент — здание Центра городской культуры: из высоких окон падает тёплый свет, мягко освещая снег и создавая контраст с холодной улицей. Этот свет наполняет пространство ощущением уюта, словно приглашая зайти внутрь, где встречаются люди и рождаются новые культурные смыслы», — комментирует автор.

Приятно было увидеть среди образцов новой пермской открытки работы замечательных фотографов Елены Бахур и Светланы Ларханиди, а самой, наверное, необычной и неожиданной открыткой стало фото Марины Трушниковой — известной пермской блогерши и арт-тусовщицы, которая вдруг оказалась художником. На её фото «Лесной дозор» двое конных полицейских едут через Балатовский лес, и это, несомненно, очень пермский пейзаж.

Все десять работ достойны не только пристального внимания, но и вдумчивого разбора.

В экспозиции есть ещё один зал, который продолжает тему связи искусства и почтовых открыток. Проект современного художника Гоши Хомича, который несколько лет работает с практикой мейл-арта, показывает не только открытку как произведение искусства, но и её пересылку по почте — как перформанс: важно не только изображение, но и путь, который оно проходит, штемпель, маршрут, время ожидания. Художник старается создать особый момент, когда в почтовом ящике среди квитанций ЖКХ и рекламных листовок обнаруживается почтовая открытка; согласитесь, это действительно приятная неожиданность. Хомич делает быстрые зарисовки и сам себе посылает их по почте. В экспозиции ЦГК эти карточки помещены в подсвеченные боксы — ненавязчивое напоминание о почтовых ящиках.

Выставка «Привет из Перми» работает до 31 марта.

