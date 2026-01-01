Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Без пафоса В Перми открылся новый театр

Артём Радостев в роли Стивена Хокинга

Фото: Лилия Бабурина

На церемонии открытия «Твоего молодёжного театра» (ТМТ) в Перми не было пафосных речей и «свадебных генералов», да и церемонии-то, собственно, не было. Правда, символическую ленточку перерезали — но не красную, а чёрно-жёлтую, строительную, которая как будто обозначала, что объект ещё не вполне завершён и не очень готов к использованию.

Это можно счесть символом: театр предназначен подросткам и совсем молодым взрослым — как бы не вполне завершённым, сформировавшимся личностям; но, думается, вряд ли авторы проекта — директор Театра-Театра Егор Мухин, художественный руководитель Борис Мильграм и главный режиссёр ТМТ Марк Букин — вкладывали в эту ленточку такой символизм; скорее, строительный атрибут просто соответствует неформальной эстетике нового пространства.

Стены здесь расписаны граффити, и каждый посетитель может добавить в эту композицию что-то от себя, бар расположился на чёрных нефтяных бочках, а единственным праздничным мероприятием был бодрый диджейский сет в фойе, который исполнил не абы кто, а успешный композитор Андрей Платонов, автор музыки ко многим театральным постановкам.

Бар в день открытия ещё не работал; по словам Марка Букина, планируется, что это будет даже не бар, а «доширачная». Не было открыто и пространство на втором этаже — там будет малый (он же репетиционный) зал. Всё, что не работало в день открытия 6 марта, планируется открыть в Международный день театра 27 марта, когда в малом зале должна состояться первая для этого пространства премьера.

На открытии тоже играли премьеру — моноспектакль «Хокинг» (12+), постановку режиссёра и драматурга из Санкт-Петербурга Алексея Егорова.

Сюжет спектакля сродни сюжетам «Смирительной рубашки» Джека Лондона или фильма «Скафандр и бабочка»: он о том, что возможности духа человека безграничны, он может странствовать среди звёзд, даже когда заперт в очень несовершенном, очень ограниченном в своих возможностях теле. Стивен Хокинг в исполнении Артёма Радостева — слегка простодушный, слегка провинциальный, немного застенчивый и в то же время очень искренний юноша. Именно юноша, хотя спектакль рассказывает всю биографию великого физика: Хокинг как будто навсегда остался в той поре, когда мог, как любой его сверстник, ходить, бегать и даже танцевать. Эта вечная юность духа — один из источников его живучести. Молодая жажда жизни, азарт и вкус ко всему новому — отличное лекарство от полной безнадёги, когда наступает полная неподвижность.

Ключ, который используют постановщики в этом спектакле, — максимальная простота и максимальная наглядность. Стивен Хокинг — поп-звезда в академической науке, это человек, который сделал Большой взрыв и Чёрные дыры фактами нашей повседневности; если бы не было Стивена Хокинга, то не было бы и Шелдона Купера, поэтому говорить максимально просто об очень сложной жизненной ситуации — это проявление уважения к его памяти.

В постановочных решениях активно используются приёмы «предметного театра»: расчёска и зеркальце играют роли родителей Хокинга, роль инвалидного кресла играет кукольная колясочка, а игрушечный космонавт в ней — роль парализованного Хокинга, в то время как вполне крепкий и подвижный Артём Радостев в роли того же Хокинга эту колясочку катает — очень наглядная иллюстрация к примату духа над телом.

Обращение к «предметному театру» роднит «Хокинга» с постановками Театра-Тятрика, да и в целом проекты ТМТ и «Тятрика» — близкородственные; и дело не только в архитектуре — детский и подростковый театры находятся в идентичных строениях — «пирамидах», их внутреннее пространство решено тоже очень похоже, — но и в организационных принципах, на которых строится экосистема Театра-Театра. Как и детские спектакли, постановки подростковой площадки ТТ создаются с использованием минимального набора ресурсов, человеческих и материальных; это всегда спектакли малометражные — час или чуть больше.

Но даже при таких подходах предъявлять по две премьеры в неделю, как делает ТМТ, — это совершенно экстремальный режим; в этом плане подростковый театр изрядно переплюнул «Тятрик» и останавливаться не намерен. Все описания молодёжных премьер — очень «вкусные», их хочется смотреть. Если все они такого же качества, как «Хокинг», который показал пример искреннего, увлекательного, остроумного моноспектакля — так и хочется отправить на соответствующий фестиваль, то можно говорить о начале работы нового проекта, который хоть и входит в «орбиту» Театра-Театра, но отличается собственным языком и собственной харизмой.

