Елена Синица Битва за безопасный шезлонг Эскалация на Ближнем Востоке вынуждает туристов корректировать планы на отдых

Геополитическая напряжённость вновь приводит к изменениям на российском туристическом рынке. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила игроков отрасли оперативно пересмотреть подходы: вопросы безопасности становятся определяющими как для туроператоров, так и для путешественников.

Египет вместо ОАЭ

Если говорить о выборе россиян на весенние каникулы — с 28 марта по 5 апреля, то Египет закономерно возглавил рейтинг наиболее востребованных направлений. Представители туриндустрии констатируют существенное оживление спроса относительно аналогичного периода прошлого года, рассказывают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, например, в PEGAS Touristik зафиксировали рост числа бронирований на 59%, объясняя этот результат, среди прочего, расширением географии полётов и наращиванием пассажирских перевозок. В «Интуристе» говорят о почти трёхкратном скачке интереса — плюс 188% к показателям весны 2025 года.

На фоне событий на Ближнем Востоке проявился и ситуативный тренд: семьи с детьми чаще выбирают Хургаду, считая этот курорт более безопасным из-за его удалённости от израильской границы по сравнению с Южным Синаем. Если годом ранее Шарм-эль-Шейх уверенно лидировал (44% бронирований против 28% у Хургады), то сейчас разрыв между курортами практически нивелировался. Согласно статистике «Слетать.ру», Хургада не только сравнялась с конкурентом, но и вышла вперёд: на её долю приходится 30% броней по Египту, тогда как на Шарм-эль-Шейх — 28,5%.

Азия как альтернатива

В туристическом агентстве «Дом солнца» некоторых отдыхающих вместо Египта пере­ориентировали на Вьетнам.

По словам директора турфирмы Евгении Друиды, в стране уже ощущается нехватка отелей, а рейсы с вылетом из Перми и Екатеринбурга заполнены на 60—70%.

«Во-первых, Вьетнам дешёвый, во-вторых, там сейчас хорошая погода, в-третьих, это направление долгое время было недоступно для россиян прямым перелётом, а сейчас открылось», — отмечает Друида.

Среди других востребованных направлений она называет Таиланд, спрос на который стал ещё выше, и китайский остров Хайнань, где набирают популярность экскурсионные туры.

Внутренний туризм

Евгения Друида отмечает, что ажиотажного спроса на внутренний туризм в этом году не наблюдается — бронирование идёт примерно на уровне прошлого года.

«Мне кажется, туристы понимают, что и по России сейчас путешествовать не очень безопасно», — добавляет Друида.

Она обращает внимание, что особенно хорошо это осознают те, кто живёт в Сочи, где регулярно закрывают аэропорт.

С ней соглашается и вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. По его словам, туристы, у которых сорвался отдых в ОАЭ, не переориентируются сейчас на Россию.

«Мы не видим никакого перехода на внутренний рынок. Что касается зимы, то России нечего предложить тем туристам, которые планировали отдыхать в ОАЭ или Омане, вариантов с тёплым морем у нас просто нет. По летнему отдыху также пока никаких всплесков спроса нет. Причина очевидна: туристы, которые отдыхают в Эмиратах и на Мальдивах, и те, которые ездят на наше Чёрное море, — две совершенно разные аудитории, с разными запросами, с разными средними чеками», — поясняет эксперт.

При этом он добавляет, что принятие решения о смене направления на предстоящий только через два-три месяца отпуск не может быть быстрым. Из-за того, что речь идёт о крупных суммах денег, туристам потребуется больше времени, чтобы решиться изменить свои планы.

Тем не менее для пермяков возобновляются и запускаются новые направления по России. Например, с мая можно будет улететь в Петрозаводск. А с 1 июня по 31 августа будут доступны перелёты в Ярославль.

«Действительно, в этом сезоне наблюдается расширение линейки внутренних направлений, ориентированных на жителей Перми. Туроператоры активно добавляют новые маршруты, включая нишевые форматы вроде этнотуризма, гастропутешествий или авторских экспедиций, — комментирует специалист по подбору туров Екатерина Славина. — Но говорить о формировании массового интереса к этим новинкам пока преждевременно. Основная часть путешественников из Перми по-прежнему выбирает проверенные направления: Краснодарский край, Калининградская область, Санкт-Петербург, Москва. Новые продукты чаще рассматриваются как дополнительная опция для опытных туристов, которые уже посетили базовые локации и ищут нестандартные впечатления».

Цена отдыха

По словам Друиды, самые выгодные предложения на летний период в Египет и Турцию были доступны в ноябре, когда туроператоры только формировали полётную программу и рассчитывали стоимость пакетов.

То же самое, отмечает эксперт, происходило и с Вьетнамом. Друида приводит показательный пример: «У нас был тур на компанию, на большую семью. В ноябре они бронировали за 600 тыс. руб. Буквально две недели назад проверила — этот тур стоил миллион».

При этом Друида подчёркивает, что рост цен не связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

* По данным агрегатора пакетных туров Tourvisor.

«Это не из-за Ближнего Востока, это потому, что приближается сезон», — объясняет она.

В Ассоциации туроператоров России приводят актуальные данные по стоимости пакетного отдыха на март: речь идёт о турах на двоих с перелётом, проживанием в отеле 10 ночей и питанием «всё включено».

Согласно статистике, размещение в разных оте­лях категории 4* обойдётся путешественникам в 130—200 тыс. руб. в зависимости от месяца поездки. За качественные «четвёрки» и бюджетные «пятёрки» придётся заплатить 150—280 тыс. руб.

Классические средние 5* представлены в диа­пазоне 230—410 тыс. руб., тогда как очень качественные отели уровня делюкс предлагаются по цене 350—445 тыс. руб. Премиум-сегмент 5* оценивается в 410—530 тыс. руб.

Что касается категории «тяжёлый люкс», то здесь разброс цен наиболее существенный: от 820 тыс. до 1,62 млн руб. за двухнедельный отдых на двоих. В АТОР подчёркивают, что итоговая стоимость зависит от множества факторов, включая конкретные даты вылета, бренд отеля и условия бронирования.

Прогнозы

Евгения Друида рекомендует туристам, у которых отдых запланирован на март—апрель, рассмотреть альтернативные направления и переориентироваться на Египет, Турцию, Вьетнам, Китай, Таиланд. Также, по её словам, имеет смысл рассмотреть перенос даты отпуска.

Если же поездка запланирована на август или октябрь, то есть за полгода до вылета, ситуа­ция иная. Друида отмечает, что в этом случае можно спокойно выжидать: большие шансы, что конфликт закончится и отдых состоится в запланированном объёме. Либо, чтобы не волноваться, можно заранее перебронировать тур на другое направление.

«Мы живём в такое время, когда никто не даёт гарантий. Все прекрасно понимают, что мир нестабильный, может случиться всё что угодно. И если хочешь жить и путешествовать — надо к этому относиться рационально и спокойно», — резюмирует эксперт.

