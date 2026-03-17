Алёна Морозова Драйвер трансформации региона Как комплексное развитие территорий улучшает городскую среду в Прикамье

Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края

На сегодняшний день в регионе заключено 50 договоров комплексного развития территорий (КРТ). Это эффективный инструмент для строительства нового жилья, развития городской среды и проведения реновации целых микрорайонов.

Инструмент развития социальной инфраструктуры

Так, в рамках реализованных проектов застройщики уже возвели два детских сада — в ЖК «Кама­полис» и ЖК «МЫ». Важно, что они полностью оборудованы необходимой мебелью и техникой за счёт инвестора. Оба объекта были сданы в декабре 2025 года — на год раньше запланированного срока. В детском саду ЖК «Камаполис» (Дзержинский район Перми) предусмотрено 320 мест, в ЖК «МЫ» (деревня Кондратово) — 450 мест.

В Камской долине комплексное развитие территории предусматривает строительство на площади 57 га нового микрорайона со всей необходимой инфраструктурой. Здесь за счёт средств девелопера будет возведён детский сад на 350 мест, появится школа на 1050 мест, улично-дорожная сеть, парк развлечений, сквер и проведено масштабное озеленение территории. Помимо этого, в рамках КРТ на шоссе Космонавтов в районе Гамовского тракта будет построен картодром площадью 16 га. Проект предусматривает трассу длиной 1300 м, трибуны на 400 зрителей и парковку на 250 автомобилей. Застройщик направил проектную документацию на прохождение госэкспертизы и начал подготовку строительной площадки.

Как отметила в ходе доклада главный архитектор Пермского края Елена Ермолина, в нашем регионе применяется мастер-планирование при реализации проектов КРТ. Оно позволяет заранее сформировать комплексное видение развития территории — определить параметры застройки, расположение общественных пространств, транспортные связи и потребность в социальной инфраструктуре.

Сложилась практика, при которой по одному проекту застройщик готовит несколько решений. И архитектурное сообщество выбирает самый удачный вариант. Это позволяет строить продуманные и удобные кварталы для жителей.

Для повышения качества архитектурных решений в регионе создана рабочая группа с участием архитекторов Прикамья и других регионов России. К обсуждениям также активно привлекаются студенты Пермского строительного колледжа и профильных направлений пермских вузов. Участники рабочей группы рассматривают концепции застройки, анализируют архитектурные решения и изучают лучшие практики формирования современной городской среды.

Улучшение жилищных условий

В то же время заместитель председателя правительства — министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова отметила, что механизм КРТ в первую очередь направлен на улучшение жилищных условий граждан и ликвидацию аварийного и ветхого жилого фонда. Благодаря этому инструменту строится новое жильё, создаётся социальная инфраструктура, общественные пространства и проходит благоустройство городской среды. Таким образом, люди быстрее получают возможность улучшить жилищные условия без долгих лет ожидания. За последние два с половиной года заключено 10 договоров КРТ жилой застройки. По договорам, которые сегодня уже заключены, расселят более 87 тыс. кв. м жилья.

Сейчас в регионе находится в проработке ещё 16 проектов КРТ в Перми с градостроительным потенциалом более 4 млн кв. м жилья и 10 проектов в муниципальных образованиях с потенциалом более 500 тыс. кв. м. По ним планируется расселить ещё 93 тыс. кв. м.

Расширяем практику

Глава региона Дмитрий Махонин обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость строительства нового жилья через механизм КРТ. Например, в Березниках была осмотрена реализация одного из проектов в посёлке Видный. Здесь застройщик возводит частные жилые дома, обеспечивает новый микрорайон улично-дорожной сетью, строит спортивные и детские площадки.

«Основным механизмом развития градостроительной сферы в Пермском крае является комплексное развитие территории. Благодаря ему строим социальную инфраструктуру, благо­устраиваем территории и возводим новое жильё. Необходимо масштабировать эту практику и в муниципалитеты», — отметил глава Прикамья.

Кроме этого, Дмитрий Махонин поручил главному архитектору Пермского края Елене Ермолиной и Институту территориального планирования разработать единый бренд проектов комплексного развития территории.

«Это будет дополнительным знаком качества обустройства городского пространства», — подчеркнул губернатор.

