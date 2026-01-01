Алёна Бронникова От концессии до развития ответственного бизнеса Парламент Прикамья принял ряд важных решений в сфере экономики региона

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края

В Пермском крае 19 марта состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания. Депутаты обсудили инициативу губернатора Дмитрия Махонина о развитии ответственного ведения бизнеса, приняли пакет поправок к действующему бюджету региона, а также заслушали доклад о реализации концессионных соглашений.

Развитие инфраструктуры

В рамках «правительственного часа» министр экономразвития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина представила доклад о реализации концессионных соглашений в регионе. К началу 2026 года в стадии исполнения находятся 92 соглашения c общим объёмом плановых инвестиций 177,8 млрд руб., из них 114 млрд руб. — частные инвестиции.

Большая часть соглашений реализуется на муниципальном уровне — их количество составляет 77, объём инвестиций — 49,6 млрд руб., из которых 40,7 млрд руб. — частные средства. Среди таких проектов преобладают соглашения в сфере ЖКХ — всего 67 соглашений общим объёмом 33,2 млрд руб. Министр отметила, что постепенно муниципалитеты расширяют сферу применения механизма государственно-частного партнёрства также в отношении объектов других сфер. В частности, сейчас реализуются шесть соглашений в социальной сфере, четыре — в сфере транспортной инфраструктуры.

На региональном уровне реализуется 15 концессионных соглашений c общим объёмом плановых инвестиций 128,2 млрд руб., 73,3 млрд руб. из которых частные. Среди них преобладают соглашения о создании социальных объектов: восемь соглашений в сфере образования в отношении школ в Перми и Пермском муниципальном округе и межвузовскогo кампуса в Перми, два — в сфере спорта, два — в сфере отдыха и туризма, ещё два — в сфере транспортной инфраструктуры, включая соглашения в отношении Чусовского моста и автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов Пермского края, и одно соглашение в сфере здравоохранения — о строительстве онкоцентра в Перми.

В полном объёме мероприятия исполнены по 30 концессионным соглашениям, общий объём фактических инвестиций составил 13,4 млрд руб., из которых 8 млрд руб. — частные вложения. В Перми и Пермском округе были построены семь школ, в Перми реконструированы два детских сада, создан Музей шоколадного мастерства, в Пермском округе была создана лыжероллернaя трасса «Шиловские горки» и пр. В настоящее время концессионеры осуществляют целевую эксплуатацию этих объектов.

Реализация проектов в рамках остальных 62 соглашений продолжается. Общий объём фактических инвестиций составил 65,1 млрд руб. из законтрактованных 162,2 млрд руб. Ведутся работы по строительству и реконструкции объектов ЖКХ в 18 округах, в отношении трёх объектов транспортной инфраструктуры и шести объектов социнфраструктуры.

Крупнейшие проекты реализуются в краевой столице. Так, объём инвестиций в рамках соглашения о создании межвузовского кампуса оценивается в 38,4 млрд руб. Сумма вложений в строительство многофункциональной спортивной арены в районе ДКЖ составит 27,2 млрд руб. Завершение и ввод в эксплуатацию обоих объектов запланированы на 2027 год. Объём инвестиций в онкоцентр составит 24,2 млрд руб., частные из них — 17,9 млрд руб. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию намечено на 2026 год.

Как обратил внимание председатель комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, Пермский край начал использовать механизм ГЧП в части развития инфраструктуры ЖКХ, постепенно масштаб концессии стал расти, и теперь проекты реализуются в разных направлениях. Это позволило Прикамью на протяжении последних трёх лет занимать одно из лидирующих мест в рейтинге Минэкономразвития РФ по реализации таких проектов.

«Сегодня мы реализуем эти проекты в разных направлениях. В части дорожного строи­тельства — Чусовской мост, в спортивных объектах — недавно введённая в эксплуатацию арена «Красная машина» и строящаяся сейчас большая арена на 10 500 мест. Также мы видим, что этот механизм активно используется и муниципалитетами — в таких нужных направлениях, как, например, строительство котельных. Это вопрос не только строительства, но и последующей надёжной эксплуатации. Считаю, что мы этот механизм используем очень активно, а введённые в эксплуатацию объекты показывают, что это достаточно хороший инструмент и механизм, особенно при реализации масштабных проектов», — отметил депутат.

Поправки к бюджету

В рамках повестки парламентарии рассмотрели несколько законопроектов, касающихся бюджета и развития экономики региона. Так, в двух чтениях был принят пакет поправок в действующий бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно документу, доходная часть в 2026 году будет увеличена на 1,8 млрд руб., расходная часть уменьшится на 28 млн руб., дефицит сократится на 1,8 млрд руб., до 24,1 млрд руб.

По словам министра финансов Екатерины Тхор, законопроект в первую очередь преду­сматривает возможность обеспечения заключённых контрактов, часть расходов будет перераспределена между 2026 годом и плановым периодом, при этом все обязательства по реализации проектов Адресной инвестиционной программы сохраняются в полном объёме.

Документом предлагается дополнительно выделить 272,9 млн руб. на обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами, 124 млн руб. — на капитальные ремонты и оборудование школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Дорожный фонд в 2026—2027 годах вырастет на 4,9 млрд руб., в том числе для завершения реконструкции Чусовского моста.

Как отметил председатель комитета Законодательного собрания Прикамья по бюджету Армен Гарслян, бюджет Пермского края является сильным документом, открытым и понятным для жителей. По его словам, сокращение дефицита — очень грамотный перенос средств, которые не были израсходованы в 2025 году, и экономия денег для исполнения всех программ и принятых обязательств. В целом принимаемые изменения обеспечивают устойчивость и стабильность краевого бюджета.

Ответственное предпринимательство

Также был рассмотрен вопрос о развитии ответственного ведения бизнеса в Прикамье. Законопроект был разработан в целях реализации указа президента РФ и стратегии социально-эко­номического развития Пермского края до 2035 года. Депутаты поддержали его в первом чтении.

Согласно документу, ответственным субъектом предпринимательской деятельности будет считаться организация или ИП, которые ведут бизнес на территории региона и соответствуют критериям благонадёжности, социальной и экологической ответственности.

Порядок оценки соответствия таких компаний критериям, порядок присвоения, про­дления и прекращения статуса, срок действия статуса установит региональное правительство. Уже сейчас более 110 тыс. юрлиц и ИП края оцениваются федеральным мониторингом, по результатам которого формируется ЭКГ-рейтинг (экология, кадры, государство).

По мнению инициаторов, принятие закона будет способствовать устойчивому развитию региона, создаст правовую основу для формирования ответственного бизнеса и повысит мотивацию для реализации проектов, связанных с повышением уровня жизни в Прикамье, а также установит дополнительные социальные гарантии для работников компаний.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подчеркнул, что новый инструмент в будущем позволит создать основу преференциального режима для регионального бизнеса. Ответственность и благонадёжность бизнеса становятся ключевым условием получения государственной поддержки и долгосрочного устойчивого развития.

