Полина Путякова журналист Налоговая трансформация В Пермском крае снизились поступления от налога на прибыль

По данным регионального УФНС, в 2025 году в консолидированный бюджет Пермского края поступило 71,6 млрд руб. налога на прибыль. Это на 19,6% ниже показателя предыдущего года.

Эти цифры отражают общероссийский тренд, отмечает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. По итогам семи месяцев 2025 года доходы от налога на прибыль на душу населения в региональных бюджетах снизились в среднем почти на 6%. Причём снижение наблюдалось более чем в 50 регионах страны. В 20 субъектах падение превысило 20%, а в Республике Коми оно составило почти 50%.

Одним из факторов стало собственно снижение объёма прибыли, полученной российскими предприятиями: по данным Росстата, она упала на 3,9% по сравнению с 2024 годом. Это заметное снижение, считает заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ООО «Пермская финансово-производственная группа» Дмитрий Тимофеев, поскольку номинальный ВВП России одновременно вырос на 5,5%.

На совокупном уровне можно говорить о том, что произошло перераспределение доходов от «капиталистов» к «рабочим», отмечает эксперт. Это выглядит закономерным в условиях очень узкого рынка труда: безработица в районе 2,2% это минимум за новейшую историю. На это же указывают изменения ВВП России по источникам доходов, где доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов организаций упала примерно до минимума с 2016 года.

Безусловно, в первую очередь отрицательное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности крупнейших предприятий региона и в целом по стране оказывает макро­экономическая нестабильность, говорит ведущий аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова. За ней следуют и ряд других факторов, среди которых удорожание логистики, поиск новых рынков сбыта, дефицит высококвалифицированных кадров, оборудования и качественных комплектующих, и прочие.

Кроме того, отмечает эксперт, в регионах наблюдается снижение инвестиционной активности на фоне высокой ключевой ставки, что также ограничивает развитие предприятий. По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал в Пермском крае сократились на 6,4% в сопоставимых ценах относительно 2024 года.

Кроме того, по словам Дмитрия Тимофеева, сказывается сокращение оттока капитала. После начала СВО происходил массовый выход капитала релокантов и недружественных лиц, которым позволяли сокращать активы в РФ, — это и погашение внешних долгов, и продажа акций, депозитарных расписок, облигаций резидентам, и накопление ликвидности за рубежом. В 2025 году трансграничные оттоки были минимальными за последние четыре года, что привело к заметному укреплению рубля, а это снижает прибыль экспортёров, а также организаций, конкурирующих с импортом.

Сырьевой риск

По данным Диляры Исхаковой, экономика большинства регионов с зафиксированным снижением налога на прибыль в большей степени опирается на добывающий сектор или производство экспортно зависимой продукции.

По данным УФНС, в Прикамье сильнее всего просели отрасли, связанные с сырьевой и экспортной конъюнктурой: в топ-5 отраслей по снижению поступлений в консолидированный бюджет Прикамья в 2025 году вошли добыча полезных ископаемых (−56,6%), оптовая торговля (−9,8%), металлургическое производство (−25,6%), производство бумаги и изделий из неё (−29,4%).

По мнению Татьяны Букиной, это свидетельствует о структурной уязвимости экономики Пермского края в силу высокой концентрации в сырьевых и экспортно ориентированных отраслях. При этом более 40% добываемой нефти и 90% калийных удобрений экспортируется. Это делает регион чувствительным к изменениям мирового спроса и логистическим ограничениям.

Ситуацию усугубляет и укрепление рубля. В результате, отмечает эксперт, экономическая безопасность Пермского края остаётся достаточно хрупкой из-за зависимости от внешней конъюнктуры и санкционного давления.

Безусловно, структура экономики края не является моноотраслевой. По словам доцента кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ кандидата экономических наук Юлии Карпович, рост поступлений налога на прибыль в производстве готовых металлических изделий (+33,3%), нефтепродуктов (+51,4%), строительстве и транспортировке показывает, что в регионе есть и растущие сектора, ориентированные на внутренний спрос и переработку.

«Тем не менее падение в ключевых нефтегазовых отраслях оказалось настолько сильным, что обрушило общий показатель по налогу на прибыль на 19,6%. Это подтверждает высокую чувствительность бюджета к внешней конъюнк­туре», — говорит эксперт.

Ощутимые колебания

Ещё один фактор, влияющий на динамику поступлений налога на прибыль, — миграция налогоплательщиков, проявляющаяся в перерегистрации в регионах с льготными ставками упрощённой системы налогообложения или особыми условиями. По словам Татьяны Букиной, это устойчивый тренд, хотя его масштабы для Пермского края пока умеренные по сравнению с рядом других субъектов.

Для региональных бюджетов это создаёт риски, поскольку потеря даже нескольких крупных плательщиков может существенно снизить поступления. Однако для Пермского края данный фактор характеризуется умеренным риском. Доля налога на прибыль в доходах бюджета остаётся высокой — около 35%. Также регион предлагает собственные инвестиционные льготы. Например, пониженная ставка 13,5% для бизнеса, реализующего инвестиционные проекты.

По оценкам Дмитрия Тимофеева, миграция налогоплательщиков не является значимым фактором. В Налоговом кодексе существуют нормы, согласно которым НДФЛ платится в регионе, а налог с прибыли распределяется пропорционально работающим в регионе работникам и активам.

Тем не менее отдельные ощутимые колебания всё-таки возможны. Так, Юлия Карпович приводит пример, когда релокация одного крупного игрока вызвала падение поступлений в отрасли финансов и страхования Пермского края на 24,7%.

Впрочем, отмечает эксперт, не всегда миграция бизнеса связана с «переездом» в регионы с пониженными налоговыми ставками. Иногда её причиной является консолидация активов и оптимизация структуры. Крупные холдинги переносят юридические адреса головных структур в регионы, где расположены их основные производственные мощности. Юлия Карпович приводит пример: Свердловская область закладывает в бюджет резкий рост поступлений налога на прибыль в 2027 году (+13,6 млрд руб.), напрямую связывая это с ожидаемым переездом компании «Евраз» в Нижний Тагил.

Структурные сдвиги

Скорее всего, текущее падение — это не просто временная просадка, а начало более долгого периода нестабильности и структурных изменений в поступлениях по налогу на прибыль, считает Юлия Карпович. Об этом можно судить по действиям властей на уровне регионов. Например, в Свердловской области на 2026 год запланировано падение поступлений по налогу на прибыль на 9% по сравнению с 2024 годом. В Калужской области, напротив, прогнозируют небольшой рост, однако это отчасти связано с исходно низким уровнем: в регионе налог на прибыль уже уступил первое место в структуре доходов НДФЛ.

Впрочем, в Пермском крае ожидаемые поступ­ления по налогу на прибыль на 2026—2028 годы запланированы на уровне примерно 30—35% от общих доходов бюджета. Это означает сохранение статус-кво, говорит Татьяна Букина.

По её мнению, ключевых параметров прогноза для Пермского края на период 2026—2028 годов несколько. К позитивным факторам относится, например, реализация инвестиционных проектов в рамках особой экономической зоны «Пермь» и национальных проектов, что может стимулировать прибыль в обрабатывающих отраслях при адаптации логистических цепочек.

Однако есть и риски. В частности, это сохранение высокой ключевой ставки Центрального банка, что ведёт к удорожанию кредитов для бизнеса. А также продолжающееся санкционное давление на экспортные отрасли и возможное снижение маржинальности бизнеса в условиях роста издержек и конкуренции.

В целом, по мнению Татьяны Букиной, в рамках базового сценария можно ожидать, что временная просадка 2024—2025 годов сменится умеренным восстановлением в 2026—2027 годах при условии адаптации бизнеса и стабилизации макроэкономических условий. Однако сохраняющаяся волатильность сырьевых рынков продолжает создавать риск отклонений от прогноза.

Роль налога на прибыль в региональных бюджетах может постепенно снижаться, уступая место НДФЛ, как это уже происходит в Калужской области, считает Юлия Карпович. Это делает бюджеты более стабильными, но медленнее растущими. В регионах, которые столкнулись с сильным падением в 2025 году (например, в Пермском крае или Республике Коми), возможен рост в последующие годы, но он не обязательно будет означать полное восстановление докризисного уровня доходов. Таким образом, регионам, вероятно, придётся учиться жить в условиях, когда поступления от налога на прибыль перестают быть гарантированно растущим источником доходов.

Впрочем, говорит Дмитрий Тимофеев, это нейтрально для регионов: рост зарплат ведёт к увеличению поступлений от НДФЛ и сокращает поступления от прибыли.

«Наличие большого количества экспортёров в Пермском крае должно приводить к опережающему сокращению поступлений по налогу на прибыль. Это устойчивый тренд, поскольку рубль должен оставаться относительно крепким из-за ряда факторов, главный из которых — сокращение оттока капитала», — заключает эксперт.

