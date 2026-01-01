Полина Путякова журналист Здоровье в розницу В Пермском крае растёт спрос на услуги частной медицины

По данным Росстата, объём платных медицинских услуг в России за январь—октябрь 2025 года составил 1,53 трлн руб. (+19,1% к аналогичному периоду 2024 года). По прогнозам аналитической компании Eqiva, в 2026 году рынок преодолеет отметку 2 трлн руб., то есть прирост составит 14%. При этом прямые платежи населения составляют основу рынка платных медицинских услуг — 87% от общего объёма.

В Пермском крае также наблюдается рост спроса на услуги частной медицины, говорит председатель пермской Гильдии медицинских организаций частной системы здравоохранения Дмитрий Карпинский. Это подтверждается как статистикой гильдии, так и объективными исследованиями аналитических центров. Так, согласно информации «Платформы ОФД», по итогам 2025 года в Пермском крае количество покупок медицинских услуг в частном секторе выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения Пермского края, расходы жителей Прикамья на платные медицинские услуги увеличились более чем на 12,9% по сравнению с предыдущими годами, рассказывает коммерческий директор ГК «Лайт» Мария Гусельникова. В 2025 году регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе по объёмам расходов на частные медуслуги, потратив за первые четыре месяца 2025 года порядка 6,7 млрд руб., что свидетельствует о растущем интересе населения к услугам коммерческих медицинских учреждений.

По словам Дмитрия Карпинского, в структуре спроса уверенное лидерство удерживают базовые амбулаторные специальности. Чаще всего жители Прикамья обращаются за консультациями к терапевтам, гинекологам и педиатрам. Также в топе востребованных специалистов находятся гастроэнтерологи. По мнению эксперта, это отражает общероссийскую тенденцию на осознанное отношение к качеству питания и профилактике заболеваний ЖКТ.

В свою очередь стоматология показывает самый значительный прирост доходов частных клиник как по всей России, так и в Пермском крае. Косвенным подтверждением высокого спроса на стоматологические услуги является и кадровая ситуация. Врачи этой специализации входят в число самых высокооплачиваемых специалистов на рынке труда Перми: стоматологам-терапевтам предлагают заработную плату от 150 тыс. руб. в месяц. В 2026 году в медицинских колледжах Перми, Лысьвы и Березников открывается новое направление «Стоматологическое дело» для подготовки квалифицированных ассистентов и зубных фельдшеров.

Кроме того, продолжает Мария Гусельникова, заметна тенденция увеличения спроса на специа­лизированные процедуры и высоко­технологичные методы лечения, такие как диагностика заболеваний щитовидной железы, иммунотерапия и косметологические операции. Таким образом, можно говорить о значительном расширении спектра предоставляемых частным сектором медицинских услуг и росте интереса населения к качественному обслуживанию.

Кроме того, вырос спрос на программы комплексной диагностики (чекапы). Причём, как говорит директор многопрофильной клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Перми Максим Пивоваров, это либо расширенные исследования (максимальная диагностика всего организма), либо исследования с узкой направленностью на выявление конкретных патологий, такие как онкочекапы, диагностика ССС, диагностика эндокринной системы и пр.

Чекапы в тренде

Стоимость услуг в частной медицине Пермского края, как и в целом по стране, демонстрирует тенденцию к росту. В РФ медицинские услу­ги дорожали в 1,5—2 раза быстрее инфляции: к январю 2026 года цены выросли в среднем на 11,94% по сравнению с январём 2025-го. При этом Пермский край вошёл в десятку регио­нов — лидеров по росту стоимости мед­услуг, показав увеличение на 19,3%. Такие данные приводит Дмитрий Карпинский.

По информации Марии Гусельниковой, цены на час приёма у врача в среднем по России за предыдущий год увеличились на 15%, достигнув уровня чуть менее 4,5 тыс. руб. В Пермском крае средняя цена посещения частного врача колеблется от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., увеличившись примерно на 10—15% за прошедший год.

Впрочем, изменение цен на консультативные приёмы чаще всего не столь существенно, продолжает Максим Пивоваров. Как правило, чуть выше средних значений могут повышаться цены на услуги, выполняемые на дорогостоящем оборудовании, при применении дорогих инструментов и расходных материалов, либо аутсорсинговые услуги, цены на которые регулирует в большей степени исполнитель. В целом же при установлении цен частные медицинские центры ориентируются на среднерыночные значения, отступая от них на 5—10% вверх или вниз.

Позитивная конкуренция

Меняется и институциональный состав рынка частных медицинских услуг, рассказывает руководитель отдела маркетинга ГК «Лайт» Алексей Лаптев. Во-первых, появляется большое количество специализированных центров и профильных клиник, а также нишевых медучреждений, ориентирующихся на конкретные заболевания или возрастные категории пациентов. Также растёт популярность многопрофильных центров, предлагающих широкий спектр медицинских услуг в одном месте, что позволяет пациентам получать комплексное обслуживание без необходимости обращаться в разные клиники.

Но при этом происходит постепенное обновление состава существующих клиник путём приобретения современного оборудования и расширения перечня предоставляемых услуг.

Также появляются и новые формы взаимодействия с пациентами: телемедицина и дистанционная консультация.

В целом тенденция рынка — уход от эпохи небольших кабинетов и переход к эре крупных многопрофильных центров, узкоспециализированных высокотехнологичных клиник и сетевых проектов с федеральным участием, уверен Дмитрий Карпинский.

В частности, по словам Максима Пивоварова, наиболее активно развивается частная хирургия с круглосуточными стационарами, с оснащёнными новейшим оборудованием оперблоками, с достаточно большим количеством койко-мест. Естественно, это имеет смысл только при наличии своего амбулаторного звена с лабораторной и аппаратной диагностикой.

Ещё один показательный тренд последнего времени — интерес к Пермскому краю со стороны крупных федеральных сетей, продолжает Дмитрий Карпинский. В декабре 2025 года стало известно, что структура группы компаний «Медскан», один из лидеров частной медицины в России, планирует построить в Перми частный роддом повышенной комфортности. Этот проект получил статус приоритетного инвестиционного, ввод объекта запланирован на 2029 год.

Местные игроки делают ставку на масштабирование и переход в сегмент стационарной помощи. Так, в январе 2025 года на базе медицинского центра «Философия красоты и здоровья» открылся круглосуточный хирургический стационар, а клиника «БьютиМед» в ноябре 2025 года расширилась в многопрофильный центр с новыми направлениями.

Появляются новые форматы медицинских услуг. В Перми открылся проект цифровой медицины YordMed, использующий IT-разработки для неврологии, ортопедии и реабилитации.

В итоге конкуренцию на рынке частной медицины Перми можно оценить как достаточно высокую. Большое количество частных клиник усиливает борьбу за пациентов, вынуждая повышать качество услуг и сокращать маржу, говорит Мария Гусельникова. Однако Дмитрий Карпинский считает её не разрушительной, а стимулирующей позитивные изменения. Например, приход федеральных игроков, таких как группа компаний «Медскан» с проектом частного роддома, заставляет местные клиники повышать качество сервиса, внедрять новые технологии и искать свои уникальные ниши.

Вопрос в кадрах

Если ранжировать факторы, влияющие на развитие медицины в Пермском крае, то на первое место эксперты ставят кадровый вопрос. Причём он одинаково болезнен и в частном, и в государственном секторе.

«По данным на январь 2026 года, в государственных медучреждениях региона работают 8839 врачей. Но этих специалистов не хватает даже для бюджетной сети, не говоря уже о том, чтобы закрыть потребности растущего частного сектора», — говорит Дмитрий Карпинский.

Второй по значимости фактор — это изменения в регулировании. Яркий пример последнего времени — ужесточение федеральных требований к проведению процедур по прерыванию беременности в частных клиниках, говорит эксперт. Это наглядный пример того, как изменение федеральных норм может заставить бизнес в считаные месяцы отказаться от целого направления работы. Клиники вынуждены либо вкладывать серьёзные средства в дооснащение операционных и содержание круглосуточного штата анестезиологов, либо уходить из этого сегмента. Большинство выбирает второе, концентрируясь на других, менее зарегулированных направлениях женского здоровья.

Наконец, высокая стоимость оборудования и технологий — ещё один ключевой фактор развития рынка. Инвестиции в современный томограф или высокотехнологичный стационар измеряются сотнями миллионов рублей. В 2025 году участники гильдии вложили 1,1 млрд руб., что требует стабильного потока пациентов и часто привлечения их из других регионов.

Этот тезис поддерживает и Алексей Лаптев. Эксперт включает медицинский туризм, который предполагает привлечение пациентов из других регионов и стран для прохождения сложных процедур и операций, в число основных направлений развития спектра услуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.