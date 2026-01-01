Алёна Бронникова В ценовой доступности В Пермском крае стали меньше открывать магазины «у дома»

По итогам 2025 года в России наблюдалось сокращение запуска новых магазинов шаговой доступности. Согласно обзору Infoline, продуктовые сети, входящие в топ-200 крупнейших, открыли 952 магазина шаговой доступности — это почти в шесть раз меньше, чем годом ранее, когда были открыты 5,66 тыс. торговых точек. Аналитики отмечают, что такое значительное снижение наблюдалось впервые с 2017 года.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова отметила, что в Пермском крае снижение числа открытий новых магазинов оказалось выше, чем в среднем по России. Одной из ключевых причин этому стало ограничение времени продажи алкоголя, поскольку для многих магазинов «у дома» алкоголь является высокомаржинальным товаром, который, особенно в вечернее время, формирует значительную часть выручки. Введённые ограничения напрямую влияют на прибыльность бизнеса и делают открытие новых точек менее привлекательным.

Факторы снижения

Среди основных факторов, под влиянием которых наблюдается менее активная реализация новых проектов, Юлия Стародумова называет насыщение рынка, жёсткие экономические усло­вия и снижение потребительской активности.

«Рано или поздно происходит насыщение рынка, и в крупных городах Пермского края плотность магазинов шаговой доступности уже достигла всех разумных пределов. Если раньше торговые сети соревновались по количеству торговых точек, то сейчас, в силу различных факторов роста затрат, прежде всего роста налогов, фокус смещается на увеличение прибыльности и рентабельности существующих точек», — рассказала экономист.

Кроме того, менее привлекательными инвестиции в открытие нового бизнеса делает ситуация экономической неопределённости. Дорогие кредиты из-за жёсткой денежно-кредитной политики Банка России, повышение налогов и рост тарифов ЖКХ сделали открытие магазинов значительно дороже, срок окупаемости бизнеса вырос в два раза. А годовая инфляция в Пермском крае, находящаяся выше среднероссийского показателя, снижает реальную покупательную способность и приводит к охлаждению рынка и снижению трафика в магазинах.

Тенденции покупок

Представители рынка не отмечают отрицательной динамики в отношении среднего чека и посещаемости магазинов. Они также говорят о том, что формат «у дома» имеет стабильный спрос и покупатели продолжают совершать покупки офлайн, несмотря на активное развитие онлайн-магазинов и доставки.

«Магазины «у дома» были и остаются стабильным и востребованным форматом: люди заходят в «Фасоль» по пути домой или на работу, и эта привычка не уходит в онлайн. Именно поэтому мы делаем ставку на правильный ассортимент: делаем упор на локальную продукцию, товары халяль, готовую еду и регулярно проводим промоакции непосредственно в точках продаж», — сообщили в компании Metro.

По словам представителей группы «Лента», магазины «Супер Ленты» в Перми и Пермском крае за первый квартал 2026 года показывают устойчивый рост по товарообороту и среднему чеку. Увеличение количества чеков и рост среднего чека наблюдаются и в сети «Монетка». В Х5 розничная выручка торговых сетей, включая экспресс-доставку, увеличилась на 18,4% по сравнению с 2024 годом.

В то же время в Х5 Group на фоне охлаждения экономики наблюдают замедление роста рынка продовольственной розницы и сохранение сберегательной модели поведения. Сильной стороной компания называет диверсификацию бизнеса. Так, в сети «Чижик» представлена базовая корзина самых востребованных товаров, в «Пятёрочке» — основные товары для удовлетворения ежедневных потребностей, в «Перекрёстке» — более широкий ассортимент, в том числе уникальные товары.

Одной из тенденций, укрепляющейся на протяжении последних лет, является переход потребителей на онлайн-покупки. Всё больше покупателей становятся омниканальными, совершая часть покупок онлайн, часть — непосредственно в магазинах. По итогам 2025 года в Х5 зафиксировано увеличение количества покупок в традиционных магазинах в среднем на 8%, онлайн — на 40% по сравнению с 2024 годом. В «Супер Ленте» онлайн-канал увеличил свою долю почти в два раза.

Ещё одной тенденцией в ретейле стало предложение готовой еды. Юлия Стародумова обратила внимание, что с ростом цен всё больше пермяков отказывается от посещения ресторанов и кафе. При этом магазины «Магнит у дома» запускают на своих площадках новый проект — рамен-корнер в формате самообслуживания. По словам эксперта, такой шаг позволит сети компенсировать возможные доходы от продажи алкоголя и других продуктов, приглашая покупателей магазина поесть в комфортных условиях, не дома, заменив таким образом посещение заведений общепита.

Курс развития

По мнению генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в дальнейшем основной прирост рынка будут обеспечивать мягкие и жёсткие дискаунтеры. С ним соглашается и Юлия Стародумова. Помимо этого, она уверена, что потребители будут отдавать предпочтение собственным торговым маркам сетей и локальным брендам, а также не тем магазинам, что находятся вблизи дома, а тем, где можно приобрести товар по более низкой цене.

«Всё, что сейчас происходит, это не случайность, а закономерность в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения и достаточно жёсткой денежно-кредитной политики регулятора. Сейчас магазины пере­ориентируются от экстенсивной модели (максимальное увеличение количества торговых точек) к интенсивной — это увеличение рентабельности существующих магазинов и диверсификация их деятельности путём ввода туда возможности предложения готовой еды, которая станет достаточно важной альтернативой всё дорожающему общепиту», — добавила Юлия Стародумова.

Ретейлеры уверены, что для усиления конкурентных преимуществ необходимы сбалансированный и качественный ассортимент, понятная ценовая политика, удобство сервиса и скорость доставки в онлайн-каналах, правильно выстроенная коммуникация с клиентами.

Несмотря на результаты исследования Infoline, представители рынка отмечают рост количества новых магазинов в прошлом году. Так, Х5 в 2025-м открыла 2,8 тыс. новых магазинов с учётом закрытий, из них 1,9 тыс. магазинов торговой сети «Пятёрочка», 907 дискаунтеров «Чижик» и 18 супермаркетов «Перекрёсток».

Кроме того, ретейлеры намерены расширять своё присутствие в Пермском крае. Например, в 2025 финансовом году в регионе открылись три новых магазина «Фасоль», ещё один находится в процессе открытия, а в этом году планируется запустить ещё две торговые точки. Сеть «Монетка» открыла более 1 тыс. торговых точек, в том числе 80 в Перми, примерно столько же новых магазинов планируется запустить в регионе в этом году.

