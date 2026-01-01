Алёна Бронникова Умный урожай В сельском хозяйстве Прикамья внедряются и развиваются новые технологии Поделиться Твитнуть

В конце прошлого года в России был утверждён национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики», к реализации которого правительство приступило с января 2026 года. Он направлен на создание инфраструктуры для использования биологического сырья и разработку уникальных технологий, востребованных в сельском хозяйстве, экологии и медицине.

Как сообщается на сайте кабмина, добиться технологического суверенитета в биоэкономике РФ планирует к 2030 году. Ожидается, что объём производства продукции биоэкономики вырастет на 96%, уровень технологической независимости по продуктам увеличится до 40%, доля отечественных биотехнологических продуктов в структуре потребления — до 55%. К 2036 году планируется занять лидирующие позиции в этой сфере.

«Биоэкономика — это экономическая дея­тельность, основанная на использовании возобновляемых биологических ресурсов. Она предполагает переход к замкнутым производственным циклам, в которых отходы становятся сырьём, позволяет использовать новые возобновляемые источники энергии, обеспечивает снижение углеродного следа», — пояснила декан экономического факультета ПГНИУ профессор Татьяна Миролюбова.

Она отметила, что в России происходит активное развитие биоэкономики. Биогазовые установки перерабатывают органические отходы и вырабатывают энергию и тепло, производятся древесные гранулы для отопления, биоразлагаемая упаковка на основе целлюлозы, различные биопрепараты в фармацевтике и так далее. Всё это способствует созданию в регионах производств с высокой добавленной стоимостью, обеспечению занятости населения и более высоких зарплат, росту налоговых доходов в региональные бюджеты и структурной перестройке экономики.

Развитию биоэкономики также помогает мировая тенденция роста цен на ископаемые виды сырья и одновременное снижение стоимости растительного сырья сельского и лесного хозяйства. Это позволяет обеспечить баланс между экономическим ростом, сохранением природы и улучшением качества жизни.

Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов обратил внимание, что система нацпроектов уже показала свою эффективность в других отраслях, поэтому и в АПК может помочь создать новые агропредприятия и модернизировать существую­щие. При этом есть риски, связанные с тем, что поддержку будут преимущественно получать агрохолдинги, нуждающиеся в ней меньше, поскольку имеют собственные средства на модернизацию.

«В нашей нише КФХ, которые до сих пор кормят животных сеном, не могут конкурировать с большими агропредприятиями, перешедшими на современные способы заготовки кормов. А между тем доля КФХ в производстве продукции АПК составляет 14% и каждый год увеличивается. Я надеюсь, что благодаря нацпроекту у КФХ будет больше возможностей стать технологичными и преуспевающими, не уступая в эффективности агрохолдингам», — поделился Дмитрий Теплов.

По его словам, в Пермском крае одним из самых перспективных направлений для развития и инвестиций является молочное животноводство, занимающее доминирующую позицию среди отраслей АПК в регионе. Она нуждается в комплексной поддержке, включающей также развитие сельских территорий для комфортной жизни молодых специалистов. В нацпроект эти цели тоже заложены.

В большей степени нацпроект настроен на поддержку компаний, которые занимаются выпуском оборудования для биопроизводств, например биореакторов, отметил директор Пермского НИИ сельского хозяйства — филиала ПФИЦ УрО РАН Иван Огородов. Он рассказал, что в 2025 году совместно с компанией «Техноград», Пермской птицефабрикой и ПЦБК на федеральный уровень был заявлен проект Инжинирингового центра в сфере биотехнологий. Заявку пока перенесли на 2026 год.

«Биоэкономика — сфера более премиальная и требует больших инвестиций. Например, чтобы поставить биореакторы рядом с фермами или индустриальными комплексами для переработки органики, нужно дополнительно не менее 30 млн на каждую тысячу тонн. При снижающихся ценах на молоко и нынешних процентах по кредитам — неокупаемая тема», — считает Иван Огородов.

В отношении региональной специфики он обратил внимание, что краевые власти охотнее софинансируют проекты, если есть подтверждённые федеральные вложения, уверенная инициатива от бизнеса, в результате которой появится большой индустриальный проект.

Модернизация производства

Для устойчивости и развития сельского хозяйства большое значение имеет и модернизация предприятий, оборудования и техники, внедрение современных технологий, роботизация. Как сообщил Дмитрий Теплов, в производстве агротехники в России сегодня используют лучшие в мире металлообрабатывающие технологии. В целом отечественные предприятия сельскохозяйственного машиностроения развиваются быстрее, чем мировые лидеры отрасли.

«Инновации сегодня необходимы не только производству агротехники, но и её продвижению. Аграрии в России не спешат перестраиваться на отечественные технологии, сельское хозяйство в итоге модернизируется медленнее, чем нужно. Многие всё ещё считают, что по износостойкости ключевых узлов, ремонтопригодности, количеству моточасов российская техника уступает ушедшим с рынка европейским и американским аналогам. Поэтому российские машиностроители сегодня должны работать не только над качеством самой техники, но и над качеством коммуникации с аграриями, правильно и подробно доносить до них преимущества своего оборудования», — подчеркнул он.

Кроме того, внедрение российских технологий необходимо на фоне расширения зоны влияния китайской техники, которую, по словам Дмитрия Теплова, трудно ремонтировать. Ремонт затрудняет нестабильность качества деталей в разных партиях — в рамках одной модели разные партии могут отличаться по качеству комплектующих, материалам или сборке, а дилеры и сервисные центры часто не имеют доступа к полным техническим данным.

«Точкой роста для российских аграриев может стать применение цифровых технологий в АПК. Они могут решить ряд системных проблем отрасли, например, компенсировать кадровый голод, а также открыть новые возможности для повышения эффективности», — заключил он.

Потенциал развития

В данный момент, отмечает генеральный директор АПК «Красава» Григорий Джапаридзе, сельское хозяйство переходит к модели «умного производства», где ключевые роли играют данные — от геномов до метеосводки, автоматизация — роботы и дроны, биотехнологии, в том числе геномная селекция, и импортозамещение с максимальной локализацией (генетика, производство, образование). Их внедрение позволяет повышать эффективность и устойчивость отрасли.

Среди трендов он выделил роботизацию процессов в животноводстве: в молочном скотоводстве активно внедряются роботы-дояры, которые автоматизируют процесс доения, контролируют качество молока и здоровье коров. Это позволяет снизить трудозатраты, повысить на 12—17% надои и улучшить качество продукции. Геномная селекция позволяет оценивать племенную ценность животных по ДНК-маркерам (SNP), что ускоряет отбор особей с устойчивостью к болезням, высокой продуктивностью.

Ещё один тренд — развитие отечественного машиностроения в условиях санкций, цифровизация и ИИ, использование БПЛА в растение­водстве для мониторинга состояния посевов, составления карт полей, внесения удобрений и пестицидов точечно, десикации, посадки семян и оценки засорённости.

Однако аграрный сектор, в том числе пермские предприятия, сталкивается с рядом вызовов — в частности, с волатильностью рынка молока, зависимостью от импорта компонентов, нехваткой квалифицированных кадров, климатическими рисками.

Дальнейшими шагами развития отрасли, по мнению Григория Джапаридзе, являются: стимулирование геномной селекции — поддержка программ генотипирования стада и обучения специалистов, сотрудничество с научными институтами для разработки регио­нальных селекционных программ; развитие инфраструктуры для БПЛА; поддержка локализации производства сельхозтехники; внедрение цифровых платформ для управления агрохозяйствами для оптимизации логистики, учёта ресурсов и взаимодействия с госпрограммами поддержки; развитие сотрудничества с научными институтами.

«Для Прикамья критически важно сбалансировать инвестиции в технологии и управление рисками, нарастить кадровый потенциал через образование и переподготовку кадров и укрепить связи между наукой, бизнесом и властью. Только системный подход позволит превратить вызовы в возможности и обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора региона. В современном мире аналитика рынков и рисков на основе данных, компилируемых аналитиками, дают чёткое понимание трендов — теперь задача Прикамья в том, чтобы адаптировать их под местные условия и создать конкурентоспособное сельское хозяйство будущего», — сообщил эксперт.

