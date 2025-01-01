С земли и с неба В Прикамье подведены итоги пожароопасного сезона за 2025 год Поделиться Твитнуть

Фото: министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В 2025 году пожароопасный сезон в Пермском крае начался 28 апреля и продлился 158 дней. По данным министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в этом году было зарегистрировано 32 лесных пожара, охвативших площади 44,18 га.

В ликвидации пожаров принимали участие 293 человека и 92 единицы техники. Специализированное подразделение «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» провело 175 вылетов и свыше 570 часов авиационного патрулирования. Наземное патрулирование, с применением беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), составило более 10 тысяч выездов

По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Белановича, что причины возникновения пожаров варьируются в зависимости от времени года. В весенний и осенний периоды большинство пожаров происходит по вине человека, при этом происходит переход огня при возгорании сухой растительности на землях сельхоз назначения. Летом основным фактором являются сухие грозы в сосняках беломошниках на севере Пермского края.

Отметим, что в Прикамье с использованием федеральной системы ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ проводится космический мониторинг. С начала года отработано 177 термоточек, две из них подтвердились как лесные пожары. Также сохранять ресурсы помогает система «Лесохранитель»: 85 камер охватывают 6,54 млн га земель лесного фонда. В 2026 году планируется расширение системы за счёт установки 15 дополнительных камер, что позволит увеличить площадь мониторинга до 7,7 млн га.

В Прикамье уже началась работа по подготовке к пожароопасному сезону 2026 года, включая разработку планов тушения лесных пожаров по каждому лесничеству, заключению соглашений, оценки готовности сил и средств.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в Пермском крае проводится, активная работа по оснащению лесопожарных формирований специализированной техникой. Сегодня общая группировка средств для тушения лесных пожаров в Пермском крае составляет более 2 тыс. единиц техники.

При поддержке губернатора Пермского края в 2024 году в Суксуне была введена в эксплуатацию первая модульная лесопожарная станция. В середине ноября 2025 года такая же станция начала работать в Сиве. В здании площадью почти 1,3 тыс. кв. м будут базироваться личный состав, лесопожарная техника, оборудование и инвентарь Сивинской ЛПС третьего типа ГБУ ПК «Гослесхоз».

Также здесь разместятся 28 единиц различной лесопожарной техники: патрульные автомобили, грузовые и пожарные автомобили, седельный тягач, вездеходы, тяжёлая техника — бульдозер, лесопожарные тракторы.

В ближайшие три года запланировано возведение еще в трех «Лесопожарных станций» в Куединском, Чусовском и Красновишерском округах.

Кроме того, три года подряд Пермский край приходит на помощь субъектам РФ, в которых наблюдается наиболее сложная пожароопасная обстановка. Так, в 2025 году 16 работников парашютно-десантной пожарной службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» были направлены в республику Бурятия, для оказания помощи в стабилизации сложной лесопожарной обстановки. 26 дней пермские специалисты оказывали помощь в борьбе с лесными пожарами. Их работа проходила на территории Хоринского отделения, в Кижигинском лесничестве, Сулхаринском участковом лесничестве. Благодаря усилиям пермской команды, общая площадь, пройденная огнем в процессе тушения, составила свыше 8,5 тыс. га, а протяжённость кромки пожара — 50,4 км.

