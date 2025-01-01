В Сиве в Пермском крае начало работать модульное здание лесопожарной станции На объекте разместятся 28 единиц лесопожарной техники Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

При краевой поддержке в октябре 2025 года в селе Сива завершились работы по установке и вводу в эксплуатацию второго в Пермском крае модульного здания лесопожарной станции. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

В здании площадью почти 1,3 тыс. кв. м будут базироваться личный состав, лесопожарная техника, оборудование и инвентарь Сивинской ЛПС третьего типа ГБУ ПК «Гослесхоз».

Также здесь разместятся 28 единиц различной лесопожарной техники: патрульные автомобили, грузовые и пожарные автомобили, седельный тягач, вездеходы, тяжёлая техника — бульдозер, лесопожарные тракторы.

В минприроды региона объяснили, что открытие нового места базирования сил и средств пожаротушения способствует укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений, выполняющих работы по мониторингу пожарной опасности и тушению лесных пожаров. Также это позволит сократить время прибытия подразделений в зону возгорания — это будет способствовать снижению площади лесных пожаров.

Добавим, что активная работа по оснащению лесопожарных формирований специализированной техникой в Прикамье ведётся по нацпроекту «Экологическое благополучие», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Сегодня общая группировка средств для тушения лесных пожаров в Пермском крае составляет более 2 тыс. единиц техники.

Напомним, что первая модульная лесопожарная станция была введена в эксплуатацию в 2024 году в Суксуне. В ближайшие три года планируется приобретение ещё трёх модульных зданий в Куединском, Чусовском и Красновишерском округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.