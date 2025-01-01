Индексация пенсий, наследство, налоги и штрафы для водителей Какие изменения вступают в силу в ноябре Поделиться Твитнуть

В ноябре в России вступают новые изменения законодательства, касающиеся индексации пенсий, правил использования SIM-карт, упрощенного списания налоговой задолженности, вопросов наследства, а также изменений в штрафах для водителей. О самых главных нововведениях — в обзоре «Нового компаньона».

Пенсию увеличат, но не всем

В ноябре 2025 года Социальный фонд РФ проведет плановый пересмотр размеров пенсионных выплат для ряда пенсионеров. Данный процесс будет осуществлен автоматически. Подача каких-либо заявлений или документов не потребуется, поскольку все необходимые сведения будут взяты из Единой государственной информационной системы социального обеспечения и трудовых книжек.

Перерасчёт выплат коснётся пенсионеров, достигших 80 лет. Размер фиксированной выплаты к их страховой пенсии будет удвоен и составит 17 815,4 руб. вместо прежних 8907,7 руб. Такая прибавка положена только получателям страховой пенсии.

Если за пенсионером оформлен официальный уход, то к его страховой пенсии будет добавлена ежемесячная доплата в размере 1314 руб., а к государственной — 1377 руб. В регионах с районными коэффициентами размеры выплат будут увеличены дополнительно в 1,15-1,9 раза.

Пенсионерам, получившим первую группу инвалидности в октябре 2025 года, сделают перерасчёт размера фиксированной выплаты, начиная со дня установления инвалидности. Размер фиксированной выплаты увеличится на 8907,7 руб.

Долги будут списывать автоматом

С 1 ноября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит возможность взыскивать задолженности по налогам с физических лиц в административном порядке, минуя судебные разбирательства. Это изменение в законодательстве затронет не только обычных граждан, но и лиц, ведущих частную практику, таких как нотариусы и адвокаты.

Однако это нововведение не распространяется на граждан, зарегистрированных в качестве ИП.

Внесудебное взыскание будет применяться к следующим видам налогов: налогу на доходы физических лиц, земельному и транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на профессиональный доход, а также к начисленным пеням и штрафам, связанным с этими налогами.

Это означает, что налоговые органы смогут автоматически списывать средства с банковских счетов, карт или электронных кошельков тех налогоплательщиков, у которых есть задолженность. Граждан обещают уведомлять об такой процедуре через личный кабинет на сайте ФНС. Если человек будет не согласен с размером долга, он может направить налоговикам возражение, чтобы приостановить процедуру взыскания и потребовать дальнейшего рассмотрения дела в судебном порядке.

По задумке властей, эта процедура призвана упростить и ускорить процесс возврата налоговых задолженностей, что также позволит разгрузить суды. Однако теперь пермякам надо быть внимательнее к поступающим уведомлениям. Чтобы не пропустить важную информацию о начислениях, нужно чаще посещать свой личный кабинет на сайте налоговой.

Принятие наследства и долговые обязательства

С 24 ноября вступают в силу обновлённые нормы, регулирующие процесс наследования. Теперь нотариусы будут обязаны уведомлять потенциальных наследников о наличии непогашенных долговых обязательств у ушедшего из жизни родственника. Для выявления возможных задолженностей они смогут обратиться к кредитной истории усопшего.

В течение трёх рабочих дней с момента открытия наследственного дела нотариус должен будет направить запрос о долгах умершего и проинформировать наследника о полученных результатах.

Следует помнить, что к наследникам переходят не только права на имущество покойного, но и его долги, включая задолженности по коммунальным платежам, алиментам, налогам, поручительствам, кредитам и займам. Полная информация о долгах позволит наследнику принять взвешенное решение о целесообразности вступления в наследство.

Лимит SIM-карт

С 1 ноября вводятся ограничения на количество регистрируемых SIM-карт на одного человека. Теперь на одного пользователя можно будет оформить не более 20 SIM-карт в совокупности у всех операторов мобильной связи. В случае превышения установленного лимита операторы связи будут обязаны прекратить обслуживание.

Информацию о количестве SIM-карт, зарегистрированных на конкретного пользователя, можно получить на портале «Госуслуги». В соответствующем разделе будет представлен перечень всех номеров, оформленных на указанный паспорт. В случае обнаружения незнакомых номеров рекомендуется отказаться от них, что можно сделать через «Госуслуги» или в салоне связи.

Если основной номер не отображается в списке, возможно, он был зарегистрирован на устаревший паспорт. В этом случае необходимо обратиться к оператору связи для обновления информации.

Также узнать о количестве оформленных на имя SIM-карт можно непосредственно у оператора сотовой связи, обратившись в ближайший офис с паспортом.

Нововведения для водителей

С начала ноября дорожные камеры начнут в автоматическом режиме фиксировать наличие действующего страхового полиса ОСАГО у владельцев транспортных средств. Система фотовидеофиксации будет информировать водителей об отсутствии действующей страховки.

Если полиса нет, водитель получит штраф 800 руб. за первичное нарушение. В дальнейшем штрафные санкции могут достигать 5 тыс. руб. Поэтому водителям советуют заблаговременно проверить статус полиса в личном кабинете на сайте страховой компании или на портале РСА, чтобы избежать неприятных ситуаций и «писем счастья».

В ноябре также ужесточили меры за нарушение правил транспортировки детей — за отсутствие детских удерживающих устройств или неправильное их использование. Штраф для физлиц составит 3 тыс. руб., для должностных лиц — 25 тыс. руб., для юридических лиц — 100 тыс. руб.

Под санкции попадает не только отсутствие детского кресла, но и использование несертифицированных адаптеров и иных приспособлений, а также перевозка ребенка, не пристёгнутого к креслу.

Помимо этого, вводятся обязательные требования, которые касаются вынужденной остановки или ДТП вне городской черты в тёмное время суток или в условиях плохой видимости. В этом случае водители обязаны надевать светоотражающий жилет.

С утильсбором повременят

Минпромторг отменил внедрение новых методик расчёта утилизационного сбора, запланированное на 1 ноября. Теперь его планируют ввести с 1 декабря. Это произошло на фоне критики и после рассмотрения обращения от организации «Деловая Россия».

После принятия закона автомобилистам придется платить утилизационный сбор за импорт автомобилей с ДВС мощностью более 160 л.с., а также гибридов и электрокаров свыше 80 л.с. Эта мера направлена на привлечение иностранных автопроизводителей для открытия сборочных предприятий в России, утверждают власти. Подробнее о новом утильсборе читайте в материале «Нового компаньона».

