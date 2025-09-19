Движение на Восток
Специальный проект «Нового компаньона» о развитии лесопромышленного комплекса Прикамья
Лесная промышленность занимает лидирующие позиции в экономике Пермского края. Более 70% территории края покрыто лесами, что делает лесопромышленный комплекс важной частью экономики региона.
Для укрепления своих позиций и повышения конкурентоспособности предприятия лесопромышленного комплекса проводят модернизацию производств, используют новые технологии и выходят на новые рынки сбыта. Подробнее — в специальном проекте «Нового компаньона».
