Движение на Восток

Специальный проект «Нового компаньона» о развитии лесопромышленного комплекса Прикамья

Фото: Mika Wegelius/unsplash.com

Лесная промышленность занимает лидирующие позиции в экономике Пермского края. Более 70% территории края покрыто лесами, что делает лесопромышленный комплекс важной частью экономики региона.

Для укрепления своих позиций и повышения конкурентоспособности предприятия лесопромышленного комплекса проводят модернизацию производств, используют новые технологии и выходят на новые рынки сбыта. Подробнее — в специальном проекте «Нового компаньона».

Угольные перспективы

Компания «Урман» запускает партнёрскую программу

Лизинг — не просто финансовый инструмент, а стратегическое решение

Вызов принят

Тактическая перегруппировка и стратегические цели лесопромышленного гиганта

Лесные горизонты

Прикамские лесопромышленники открывают новые направления экспорта

