Движение на Восток Специальный проект «Нового компаньона» о развитии лесопромышленного комплекса Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: Mika Wegelius/unsplash.com

Лесная промышленность занимает лидирующие позиции в экономике Пермского края. Более 70% территории края покрыто лесами, что делает лесопромышленный комплекс важной частью экономики региона.

Для укрепления своих позиций и повышения конкурентоспособности предприятия лесопромышленного комплекса проводят модернизацию производств, используют новые технологии и выходят на новые рынки сбыта. Подробнее — в специальном проекте «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.