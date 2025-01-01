Три вместо двух Новый автовокзал в Индустриальном районе Перми появится не ранее 2028 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце августа 2025 года стало известно о том, что министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подписало приказ о КРТ несмежных территорий жилой застройки «Автовокзал» в Свердловском районе и по ш. Космонавтов в Индустриальном районе. Сообщалось, что на шоссе Космонавтов будет построен новый автовокзал, а старый, около Центрального рынка, снесут. Предстоящие изменения «Новому компаньону» прокомментировали в министерстве транспорта Прикамья.

В ведомстве рассказали, что технические условия для строительства нового автовокзала для инвестора уже готовы. Так, общая площадь объекта составит более 2 тыс. кв. м. Здесь разместится непосредственно здание вокзала с залом ожидания на 250 кв. м с местами для сидения минимум для 75 человек, зона общепита площадью 800 кв. м, парковка для автобусов на 60 мест, четыре перрона прибытия и 11 — отправления, тёплые боксы для обслуживания техники площадью примерно 200 кв. м. Кроме того, документация предусматривает наличие подъездных путей для автобусов, которые будут выходить на ш. Космонавтов, и благоустройство прилегающей к автовокзалу территории.

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий (КРТ) жилой застройки «Автовокзал» и по ш. Космонавтов уже объявлен. Согласно опубликованной информации, заявки на участие принимаются до 26 сентября, дата подведения итогов — 2 октября. На реализацию проекта у победителя торгов будет семь лет с момента заключения договора. За это время он должен будет подготовить проектно-сметную документацию, утвердить её, подготовить территорию и только после этого возвести все запланированные проектом строения. Соответственно, новый автовокзал может появиться не ранее 2028 года.

В министерстве транспорта региона сообщили, что выбор площадки для размещения автовокзала в Индустриальном районе города обусловлен её транспортной доступностью. С шоссе Космонавтов межмуниципальные маршруты могут напрямую выходить на Западный, Южный и Восточный обходы Перми, а жителям, приезжающим в краевую столицу для пересадки на самолёт, будет быстрее и проще добраться до аэропорта Большое Савино. Также в непосредственной близости от площадки находятся автобусные и трамвайные остановки, через которые проходит большое количество городских маршрутов.

Ещё одна причина, по которой принято решение перенести здание автовокзала, — загруженность центра. Как пояснили в минтрансе Прикамья, ежедневно по региону на межмуниципальных маршрутах курсирует почти 1,8 тыс. рейсов, что создаёт дополнительную транспортную нагрузку на центр Перми. В качестве примеров по переносу автовокзалов за пределы центра в ведомстве приводят опыт Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени, Набережных Челнов, Челябинска, Назрани, Ростова-на-Дону, Геленджика.

«Сегодня в крупных городах и в целом в мире городское пространство забито автомобилями. Тренд автомобилизации ведёт к тому, что автовокзалы в городах вынужденно переносят ближе к объездным дорогам, чтобы обеспечить автобусам быстрый выезд из города. По этому пути идут сегодня многие города России», — объясняют в минтрансе, отмечая, что на городских маршрутах, проходящих через новый автовокзал, планируется добавить количество рейсов, а также создать новые.

В ведомстве подчёркивают, что старый автовокзал будет функционировать до тех пор, пока не построят и не сдадут новый, то есть не ранее 2028 года. До этого времени в Перми будут закончены работы на площади Гайдара, завершится реконструкция ул. Карпинского от ул. Стахановской до ш. Космонавтов, расширят до шести полос ш. Космонавтов в районе «Мориона», возобновится движение трамваев из Индустриального района в центр, откроется для движения третий этап ул. Строителей (путепровод над ул. Локомотивной) и дорога до шоссе Космонавтов (первая часть четвертого этапа). Реализация всех проектов также позволит значительно разгрузить улично-дорожную сеть города, акцентируют в минтрансе.

Кроме того, в силе остаются и планы по созданию на территории Перми II транспортно-пересадочного узла, совмещающего авто- и ж/д вокзалы. В рамках инвестпрограммы РЖД в настоящее время идёт проектирование данного этапа. Таким образом, автовокзал на ш. Космонавтов станет третьим транспортным узлом, вместо планируемых ранее двух — действующей автостанции «Южная» и автовокзала в рамках проекта «ТПУ Пермь II».

«Маршрутная сеть будет рассредоточена по трем точкам, в зависимости от удобства логистики. Автостанция «Южная» сегодня обслуживает южные направления. При открытии нового вокзала на шоссе она частично возьмет на себя северные направления — Березники, Соликамск, Полазну, Добрянку», — объясняют в министерстве транспорта Прикамья.

После ввода в эксплуатацию новый вокзал на Перми II возьмёт на себя рейсы до Краснокамска, Ильинского, Чёрмоза, разгрузив, таким образом, транспортный узел на шоссе Космонавтов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.