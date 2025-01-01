Штраф за поиск контента, увеличение пособий для беременных студенток и нацмессенджер Mах Какие изменения законодательства вступают в силу в сентябре Поделиться Твитнуть

С 1 сентября в России вступает целый пакет изменений в законодательство в разных сферах. Нововведения касаются образования, социальных пособий, ПДД, здравоохранения, миграции и многого другого. «Новый компаньон» собрал самые важные изменения, с которыми столкнутся россияне в начале осени.

Экстремистский контент стал запретным, за рекламу VPN будут штрафовать

Одно из главных нововведений этой осени — запрет на целенаправленный поиск в Интернете экстремистских материалов: литературу, аудио и видеоконтента, статьи и прочие материалы, доступ к которым ограничен Роскомнадзором. Поиск этих материалов, внесенных в «черный список» Роскомнадзора, чреват штрафами от 3 до 5 тыс. руб. Спецреестр запрещенного контента ждет пытливые умы на сайте Минюста. Случайный же «клик», по уверениям властей, без сохранения или распространения караться не будет.

Рекламные посты на заблокированных в России ресурсах также попали под прицел. Каждая такая публикация будет расцениваться как отдельное нарушение, грозящее физлицам штрафом до 2500 руб., а индивидуальным предпринимателям и должностным лицам — до 20 тыс. руб.

Реклама VPN-сервисов отныне запрещена и обойдется гражданам в круглую сумму — от 50 до 80 тыс. руб. При этом использование этих сервисов для доступа к заблокированным ресурсам пока остается «серой зоной». Подробнее об этом можно почитать в материале «Нового компаньона».

Иноагентам запретили просветительскую деятельность

С 1 сентября «иностранные агенты» лишены права на образовательную и просветительскую деятельность любого масштаба. Лицензия на образование аннулируется автоматически при получении статуса «иноагента».

Кроме того, им запрещено занимать руководящие должности в госкорпорациях.

Вырастет госпошлина и появятся новые штрафы для водителей

Начиная с сентября водителям придется усвоить новое правило: не мешать движению спецтранспорта. За несоблюдение этого требования штраф взлетит до 7,5 — 10 тыс. руб. (ранее 4,5 — 7,5 тыс. руб.), а в худшем случае можно лишиться прав на год. За непредоставление преимущества машинам без спецокраски, но с включенными мигалками, введен штраф в 500 руб. Список медицинских противопоказаний для управления автомобилем также расширен, включив в себя психические расстройства, эпилепсию, аномалии цветового зрения и бинокулярную слепоту.

Получение водительского удостоверения станет более затратным — госпошлина вырастет до 6 тысяч рублей. Регистрация автомобиля с номерами обойдется в 3 тыс. руб., паспорт транспортного средства — в 1200 руб., а международные права — в 3200 руб.

Ещё одно изменение — транспортировка детей в автомобилях. Автокресло стало обязательным атрибутом, а использование альтернативных средств безопасности (ремни-лямки, адаптеры и бескаркасные кресла) запрещено. Штрафы для юридических лиц, включая такси, могут достигать 100 тыс. руб., а для физических лиц — 3 тыс. руб.

На всех смартфонах будет установлен мессенджер Mах

На каждом смартфоне, планшете, ноутбуке или компьютере, продаваемом в России, с 1 сентября будет предустановлен национальный мессенджер Mах. Хорошая новость: его можно удалить.

Производители обязаны гарантировать свободную установку и использование, иначе потребитель имеет право на замену устройства или возврат денег.

Снизят нагрузку в школах и сократят количество «платников»

С сентября государство усиливает контроль за переподготовкой учителей. В школах вводятся единые стандарты для расписания и домашних заданий, сокращается количество контрольных работ. По мнению законодателей, это должно сократить учебную нагрузку.

Абитуриентов ждут перемены: количество платных мест будет регулироваться правительством. Квоты призваны снизить дисбаланс между выпускниками и потребностями рынка труда, особенно в инженерных кадрах. Льготные образовательные кредиты станут более доступными для определенных специальностей. Ограничения коснутся всех вузов, но особенно сильно затронут экономику, управление и юриспруденцию.

Студенткам увеличили пособия по беременности и родам

Студенткам, готовящимся стать матерями, с сентября увеличено пособие по беременности и родам. Вместо стипендии, выплачиваемой за 140 дней (от 9,3 до 23,3 тыс. руб.), выплата будет рассчитываться исходя из прожиточного минимума региона. В среднем по стране она составит 90,2 тыс. руб. за неполные пять месяцев.

Конкретную сумму «привяжут» к длине отпуска по беременности и родам и региону проживания.

Запретили открывать кафе и хостелы в СНТ

В садовых товариществах (СНТ) теперь нельзя вести бизнес: кафе, хостелы, автомастерские, питомники — все это вне закона. Штраф за коммерцию на даче — до 2% от кадастровой стоимости участка.

Однако власти благосклонно разрешили продавать излишки своего урожая. Также разрешена торговля, если участок не больше 50 соток и на нём нет наёмных работников.

Бумажные медкнижки упразднят

Основным документом в учреждениях здравоохранения с сентября станут электронные медицинские книжки, а бумажные выдавать больше не будут. Старые бумажные версии можно использовать до окончания срока действия или до заполнения всех страниц.

Новые пошлины для трудовых мигрантов

С 1 сентября вводятся новые пошлины для трудовых мигрантов. Выдача или переоформление патента и продление разрешения на работу обойдутся в 4,2 тыс. руб., выдача дубликата разрешения на работу или внесение изменений — в 2,1 тыс. руб. Продление срока временного пребывания в России будет стоить 1 тыс. руб., а постановка на учет по месту пребывания — 500 руб.

