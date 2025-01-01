Максим Артамонов Запретный контент За целенаправленный поиск экстремистской информации в Сети россиян накажут рублём Поделиться Твитнуть

В российском законодательстве грядут изменения, направленные на ужесточение ответственности за целенаправленный поиск и распространение экстремистских материалов в Cети. В конце июля депутаты Госдумы приняли закон о штрафах за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов, который одобрил Совет Федерации. Нововведения начнут действовать уже с 1 сентября этого года. «Новый компаньон» узнал, какая ответственность предусмотрена за нарушения и как оценивают резонансный законопроект эксперты.

Чёрный список Минюста

Весь экстремистский контент, за целенаправленный поиск которого будут штрафовать, собран на сайте Минюста. Всего в перечне почти 5,5 тыс. наименований. В списке есть литературные произведения, сайты, музыка, видео, книги, фильмы, отдельные страницы в интернете и сервисы. Например, там присутствуют конкретные песни современных российских групп и рэп-исполнителей.

Сюда же относятся труды лидеров нацистской Германии и фашистской Италии, а также выступления и изображения руководителей СС, СД, гестапо нацистской Германии. Кроме того, к запрещённым относятся публикации, которые оправдывают убийства на национальной и религиозной почве и др.

За что накажут рублём

За умышленный поиск экстремистских материалов с использованием VPN будут штрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Это регулирует обновлённая ст. 13.53 КоАП РФ.

При этом штраф не предусмотрен за просмотр Facebook и Instagram (обе соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Не будут штрафовать за посещение других заблокированных в РФ сайтов и случайное открытие запрещённых материалов, а также жалобы на экстремистский контент.

Более серьёзные штрафы — от 50 тыс. до 500 тыс. руб. — ждут тех, кто рекламирует VPN-сервисы. Например, для простых россиян сумма административного наказания будет варьироваться от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юрлица будут штрафовать уже на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Нарушителей планируют находить по обращениям граждан, и формально полиция не должна досматривать телефоны случайных прохожих на улице.

Борьба с интернетом или защита от экстремизма?

Законодатель объясняет нововведения необходимостью защиты информационного пространства страны. По мнению депутатов Госдумы, закон направлен не на борьбу с интернетом, он призван защитить общество от пропаганды радикализма, экстремизма и враждебных идеологий, которые активно распространяются в цифровой среде.

Пермский адвокат Анастасия Шардакова обратила внимание на то, что это первый закон, который вводит ответственность не только за распространение материалов, которые государство считает экстремистскими, но и за их поиск.

«Чтобы избежать штрафа, пользователям нужно ознакомиться с реестром запрещённых материалов. Знание о содержании этого списка поможет избежать непреднамеренных правонарушений», — пояснила Шардакова.

Депутаты Госдумы РФ, принимая закон, утверждали, что речь не идёт о наказании случайных пользователей либо об ограничении законных прав граждан, а сам механизм нового закона строится вокруг умысла. Да и штрафы будут касаться лишь тех, кто целенаправленно ищет и получает доступ к материалам, включённым в список Минюста. Если же человек не знал, не имел цели и оказался на запрещённой странице случайно, то никаких санкций не последует.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин утверждает, что «граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях, но, если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством».

«В законопроекте идёт речь о вполне конкретных экстремистских материалах из соответствующего списка, который ведёт Министерство юстиции РФ. YouTube-ролики в нём тоже присутствуют, но многие из них или уже удалены с платформы, или заблокированы для показа на территории нашей страны», — прокомментировал депутат.

Анастасия Шардакова отмечает: подразумевается, что все должны знать список Минюста с экстремистскими материалами. Однако здесь есть нюанс.

«В нём (перечне. — Ред.) есть как песни, так и литературные произведения, поэтому теперь при поиске песен в интернете было бы неплохо свериться со списком. Остаётся открытым вопрос фиксации такого поиска», — комментирует юрист.

Практика покажет

По словам экс-председателя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, хотя штрафы за поиск запрещённой информации относительно небольшие (от 3 тыс. до 5 тыс. руб.), но для подавляющего большинства россиян это значительные деньги, поэтому возникает главный вопрос: как будет применяться этот закон на практике.

Аверкиев обратил внимание на два аспекта, связанных с нововведениями. Первый заключается в том, что закон запрещает поиск в интернете экстремистских материалов, включённых в специальный список Минюста, в котором уже 5500 таких материалов, и их число постоянно растёт.

«Ясно, что никто этот список назубок знать не может, даже его составители. Поэтому, набирая в поисковике любые два слова (а тем более одно), вы всегда подвергаетесь опасности, что эти два слова могут совпасть с первыми двумя словами в названии какого-нибудь экстремистского материала. Например, в этот список включены три материала, начинающиеся со слова «Азбука». Да, в наших условиях наткнуться в поиске на экстремистский материал вы можете, только используя VPN. Поэтому одна из основных не проговариваемых целей этого закона — отвадить население от VPN», — считает пермский общественник.

В законе не предусмотрена никакая ответственность за простое использование VPN, но люди будут отказываться от использования таких сервисов «просто на всякий случай, как бы чего не вышло, особенно после волны первых громких дел по принятому закону», полагает Аверкиев.

«Люди поймут главное: власти очень против VPN, следовательно, его использовать опасно», — добавил он.

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