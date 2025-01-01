Алина Наумова По чашечке бамбл? В Пермском крае растёт количество фреш-баров и интерес к прохладительным напиткам Поделиться Твитнуть

По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, за год в Пермском крае число фреш-баров выросло на 44%, и сейчас в регионе представлено 33 таких точки. В целом в 16 крупнейших городах страны работает свыше 2,3 тыс. заведений с холодными напитками, что на 16% больше, чем годом ранее.

По темпам роста такого вида бизнеса Пермь занимает второе месте, уступая Челябинску, где представлено 84 фреш-бара (+47%). Казань расположилась на третьем месте — здесь рост составил 36%, в столице Татарстане работает 80 баров с безалкогольными холодными напитками.

Вместе с тем в Пермском крае растёт популярность прохладительных напитков — от бабл-ти и матчи до айс-латте и бамбл-кофе. Аналитики 2ГИС отмечают, что за год вкусы в напитках у людей значительно изменились. Больше всего вырос интерес к матче — количество запросов увеличилось за год более чем в два раза (+107%), айс-латте показал рост на 50%, и «это подтверждает, что он остаётся любимым летним кофейным напитком». Тем временем бабл-ти хоть и остаётся в лидерах по запросам, но стал менее востребованным, показав снижение на 17%.

В 2ГИС «Новому компаньону» сообщили, что средняя цена на бабл-ти в Перми составляет 349 руб., на бамбл-кофе — 304 руб., айс-кофе — 228 руб., а за матчу придётся заплатить примерно 230 руб.

Елена Зленко, основатель и собственник сети бабл-ти баров LiloMilkTea, отметила, что они представлены на рынке с 2017 года и изначально специализировались на бабл-ти и гонконгских вафлях. В дальнейшем компания трансформировалась от кофейни до фреш-бара, а сейчас на 90% деятельность построена на разных вариантах бабл-ти. В меню заведения — более 50 напитков с джусболами, тапиокой и желе.

«Мы первооткрыватели бабл-ти в Перми и в России в целом. За восемь лет эта культура сильно изменилась, вошла не только в моду, но уже стала нормой. Четыре года назад мы стали активно развивать культуру бабл-ти в Перми», — поделилась Елена Зленко.

Основная аудитория, по её словам, это молодые люди, подростки и дети, при этом интерес к прохладительным напиткам есть и у взрослых 30-40 лет.

Кофейня «Баблстанция» запустилась в январе 2025 года. На данный момент в Перми представлены две точки: первая находится в ТЦ «IMALL» и функционирует круглогодично. Вторая точка — фудтрак на набережной около Перми I — открылась в мае и работает в тёплый сезон. Создание кофейни напрямую связано с растущим спросом на холодные напитки с различными «шариками».

«Мы ориентировались на актуальные рыночные тенденции и предпочтения потребителей. Но сами влюбились в бабл-ти, находясь в Таиланде. Мы увидели устойчивую тенденцию к интересу со стороны потребителей к новым и необычным вкусам и сочетаниям», — отметили в «Баблстанции».

В кофейне представлены не только холодные, но и горячие напитки на основе кофе. В «Баблстанции» сообщили, что весь их ассортимент пользуется стабильным спросом. При этом клиенты отдают больше предпочтения прохладительным напиткам, и самыми популярными из них являются классический молочный бабл-ти с тапиокой и сырной пенкой и тропический с джусболами.

Совладелец гастрокофейни «Фрай» Екатерина Михалева рассказала, что в меню заведения холодные напитки появляются в конце апреля — начале мая, и в жаркую летнюю погоду они имеют чуть больший спрос, чем горячие. Абсолютным «лидером» среди прохладительных напитков во «Фрае» стал бамбл-кофе с апельсиновым соком.

«Если на улице +20°, то горячие напитки берут часто, но при температуре выше +25° горячие напитки сильно отступают», — заметила Екатерина Михалева.

Говоря о дальнейшей судьбе такого направления бизнеса, она отмечает фактор сезонности.

«Интересно, какой у фреш-баров будет акцент на осень-зиму, так как в Перми это достаточно длинный период, когда нет жаркой погоды. Думаю, что это больше сезонный бизнес», — считает Екатерина Михалева.

О сезонности говорит и Елена Зленко. По её словам, большинство фреш-баров отработают весенне-летний сезон, а затем начнут закрываться или менять меню. По её мнению, компаниям необходимо приспосабливаться к условиям рынка.

В «Баблстанции» заметили, что рост количества точек указывает на потенциал категории, но дать прогноз по будущему любого направления сложно, «поскольку рынок постоянно меняется, как и условия для бизнеса».

«Мы как предприниматели всегда готовы адаптироваться к изменениям рынка, внедрять новинки и поддерживать высокое качество, чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными», — добавили представители кофейни.

Несмотря на зависимость от сезона и погоды, культура бабл-ти, как отметила Елена Зленко, «плотно вошла в Россию и, наконец, прижилась».

«Это стало так же нормально, как взять с собой кофе в стаканчике и пойти гулять. 15 лет назад и этого не было, в том числе в Перми», — резюмировала она.

