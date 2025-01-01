Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь, Хохловка, Гайны — фестивали везде Афиша уикенда 18–20 июля Поделиться Твитнуть

В «Хохловке» открылась уличная выставка об истории создания архитектурно-этнографического музея. Авторы выставки собрали и превратили в цифры интересные и малоизвестные документы из архива музея, собрали воспоминания тех, кто строил «Хохловку», работал и работает в музее. В экспозиции есть рассказы о том, как реставрировалась шатровая колокольня из села Сыра, о первых фольклорных праздниках 1980-х годов, о визите в «Хохловку» народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, о быте сотрудников музея в 1990-е годы. Первый на Урале Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Хохловка» — филиал Пермского краеведческого музея — открылся для посетителей 17 сентября 1980 года и в нынешнем году отмечает 45-летие. Художник выставки — Александр Заболотников.

Оксана Горбунова — художник, живущий красотой момента. Её визуальный язык формируется в многочисленных путешествиях: в картинах ощущается воздух, ветер, море. Экспрессивная кисть и природа как главный герой создают атмосферу живой, светлой гармонии. Основной материал, с которым работает художник, — масло на холсте. На картинах видны крупные, фактурные мазки, указывающие на влияние импрессионизма и постимпрессионизма.

Благотворительная книжная барахолка — локальный книжный фестиваль, который проводит пермский фонд помощи людям без дома «Территория передышки». Это ежегодное событие, где ненужные книги находят новых читателей и обмениваются на пожертвования — от 100 до 500 руб. за книгу. Все заработанные средства идут на поддержку людей в беде. В зоне книжного маркета помогать с выбором будут настоящие ценители и знатоки литературы и любители книг — дизайнеры, предприниматели, филологи. Будет много разговоров о книгах, чтении и читателях. В 14:00 пройдёт презентация альманаха «Действующие лица: благотворительность в современной русской литературе», в 15:00 — лекция-обсуждение «Еда в литературных произведениях», в 16:00 — мастерская по созданию зинов «Твоя история», в 18:30 — лекция «Независимая библиотека как форма жизни», в 19:40 — книжный аукцион самых интересных изданий барахолки. С 12:00 до 19:00 будет работать детская зона от детского сада «Время колокольчиков».

Традиционный летний фестиваль в старинном строгановском селе. Праздник начнётся с соревнований по летней рыбалке — конкурса «Битва рыбаков». Победитель определяется по наибольшего улову (по весу). Среди номинаций: «Матёрый рыбак» (самая крупная рыба по весу), «Рыбак-ветеран», «Самый юный рыбак», «Мисс рыбачка». В программе арт-пикника — выступления артистов из Перми и Кунгура, арт-резиденция — участники нарисуют картины под руководством кунгурской художницы Марины Меньшиковой; «Полезное бесполезное» — мастер-класс по созданию из бросовых материалов полезных и интересных вещей: дрифтвуд, изделия из картонной коробки, украшения ручной работы, музыкальные инструменты — казу и чуринга, украшение «Коинобори»; выставка флористов «Цветы нашей жизни»; выставка креативных мини-плотов и лодок «Моя флотилия»; соревнования на лодках и SUP-бордах, квест «Пираты Камского моря», конкурс на приготовление любимого блюда из речной рыбы и гастрономическая семейная выставка «Рыбный перекус», костюмированный массовый SUP-заплыв, соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу, настольные игры, посещение знаменитых насадкинских музеев; квартирник «У Камского моря» — авторские песни под гитару с автором-исполнителем Сергеем Подборновым, вечерний фестиваль костров и ночные танцы.

Посёлок Гайны — родина героя коми-пермяцкого эпоса Перы-богатыря. На ежегодном празднике состоятся конкурс «Пера-богатырские забавы», экскурсия в жилище Перы (Вэрись керку), мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов, набойке, плетению и ткачеству, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства. Будут организованы музей под открытым небом, летний читальный зал, а на импровизированной сцене пройдут выступления коллективов народного творчества и гостей. Хедлайнером станет Пётр Дранга (Москва). Гости фестиваля смогут попробовать себя в роли лучников, прокатиться на катере по Каме, порыбачить и попробовать уху на костре и другие коми-пермяцкие деликатесы, а также травяные чаи, принять участие в квесте — поиске сокровищ. Завершит праздник этнодискотека и фаер-шоу.

Фестиваль посвящается историческому прошлому п. Кусье-Александровский и его ландшафту. Для любителей пеших и водных прогулок на фестивальной поляне будет организована запись на «Путешествия по Кусье»: водную прогулку на катамаране до Стрельного камня; прогулку к камню Большой Шайтан, одному из красивейших береговых камней Койвы с панорамным обзором на реку; экскурсия на объект № 17 обогатительной фабрики и другие. Для креативных сплавщиков пройдёт конкурс водных средств передвижения, изготовленных или украшенных собственными силами. Экстремалы и спортсмены смогут испытать себя в соревнованиях по трейловому бегу и северной ходьбе «Алмазная лихорадка». Демонстрация моделей одежды «Модный берег» позволит вернуться в 1960-90-е годы, когда в посёлке работала трикотажная фабрика. Для любителей приключенческих игр будет организован квест «Трикотажный след». Будут работать мастер-классы по рисованию на воде, изготовлению рыболовных снастей, поделок из природных материалов, моделей лодочек и корабликов, дрифтвуду; конкурсы, игры с водой, выставка-ярмарка даров леса и продукции с приусадебных участков, изделий мастеров прикладного искусства. В завершение фестиваля дети и взрослые загадают желания и запустят по реке кораблики, которые изготовят на мастер-классе.

Сепыч — старинное старообрядческое поселение со своими обычаями и особым устройством быта. В некоторых семьях до сих пор сохраняются элементы старого уклада жизни, а кулинарные традиции передаются из поколения в поколение. На фестивале русской крестьянской кухни гости попробуют шти, пироги, шаньги, варенИк, пистишницу, губницу, парёнки, селянку и ярушник — хлеб на овсяном квасе. Кроме того, будут организованы экскурсии в местный музей, мастер-классы и лекции о крестьянской кухне.

Пространство «Тут» проведёт во дворе Пермской арт-резиденции Фестиваль добрососедства — финисаж выставки «Районный посол», которая посвящена подростковому взгляду на районы Перми. В программе фестиваля — встречи с блогером и путешественником Эльнаром Мансуровым, шефом и ресторатором Алей Тютиковой, художницами Ольгой Молчановой-Пермяковой и Ингой Вьюговой, педагогом музея «Конфектория» Анной Вахрушевой; творческие мастерские с Женей Радостевой, создательницей бренда «Перепакет»: знакомство с техникой ресайклинга и создание модных летних браслетов; длинное рисование для малышей: на длинном-длинном листе вместе с малышами художники нарисуют длинную-предлинную Каму, её обитателей, берега, дома, дороги и жителей города; мастер-класс «джинсовый апсайкл»: создание модных аксессуаров из ненужных джинсовых вещей вместе с Альбиной Коробкиной, автором джинсового проекта Kamb; детско-подростковый маркет и своп; детская йога и йога городского жителя для подростков, молодых взрослых и родителей от йога-студии «Улитка», активные игры на траве. В музыкальной программе: песни и танцы под гитару в духе дворовых посиделок, уютный акустический концерт для больших и маленьких. Экскурсии, дрейфы и прогулки по проектам резиденции «Тут»; и ещё очень много разных событий и активностей.

Главными гостями проекта «Танцуй. Открывай» станут Freack Dance Studio и руководители Первого музыкального издательства. Топ-менеджеры музыкального лейбла расскажут о пути к статусу резидента, о создании интересного музыкального продукта и возможностях заработка. В субботу вместе с пермскими танцорами выступит Chebanov (начало в 21:00). На следующий день он встретится с пермскими творцами и поделится опытом, как пройти путь в творчестве до достижения чартов. В воскресенье выступят молодые артисты лейбла: Allegria, Веснушка, Murana и Nemiga. В субботу на главной сцене пройдёт пять мастер-классов: ведущий солист балета Street Jazz Андрей Барабанщиков проведёт мастер-класс «Истоки Dance», Лисбанис Лейва Кастильо (Куба) покажет, каким мог бы быть TikTok в 1990-е, основатель и руководитель студии Freak Dance Studio Анна Золотарёва проведёт мастер-класс «Эволюция 2025». Завершится суббота танцевальным спектаклем «Одна мечта», перформансом от сильнейших танцоров студии Freak Dance Studio, начало в 20.25.

Летний проект «Музыкальный квартал» — часть программы «Время Пермское», которая посвящена сохранению и развитию исторического центра города. Квартал между улицами Сибирской и Газеты «Звезда» на один день станет пешеходным и музыкальным. 15:00 — этническая музыка: Михаил Пьянков, единственный в Перми исполнитель на арабском инструменте аль-уд. 16:00 — Валерия Юнкинд, джазовые импровизации на саксофоне. 17:00 — музыка народов мира от «Ба-Ба-Ту». 18:00 — пермские песни от фолк-проекта «Варья». 19:00 — Фолктроника. Музыкальный проект «Воздух». Кроме того: летние веранды местных ресторанов и кафе, работа уличных художников, ярмарка пермских ремесленников.





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