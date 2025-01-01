От передовой заготовки кормов — к развитию села Поделиться Твитнуть

Годовой объём молочного производства в Пермском крае к 2030 году по плану регионального министерства АПК должен вырасти до 750 тыс. т, общероссийский к тому же сроку — достигнуть 38 млн т. Стране сегодня нужно молоко, осталось лишь понять, как быстрее и эффективнее всего прийти к обозначенным цифрам.

Есть два пути к наращиванию молочного потенциала. Экстенсивный — за счёт новых скотомест (600 тыс. в масштабах страны) и соответствующего строительства и кадрового обеспечения, и интенсивный — за счёт роста продуктивности поголовья и повышения качества сырого молока.

Второе возможно при кормлении животных сенажом в упаковке — питательным кормом с содержанием белка от 20% и обменной энергией от 11 МДж, максимально приближенным по вкусу, содержанию сахаров, витаминов и минералов к пастбищной траве.

Для хозяйств до 1000 голов сенаж в упаковке — основной корм, для крупных — ценное дополнение к сенажу из курганов и траншей.

Пермский край — молочный край

В молочном производстве занято около 70% всех сельхозтоваропроизводителей региона, молочная продукция также входит в число основных экспортных товаров Пермского края.

Флагманы молочной отрасли региона: СПК «Колхоз им. Чапаева», агрофирма «Победа», агрохолдинг «Шерья» и др. — давно и успешно используют «Технологию КРМЗ: сенаж в линию» — способ заготовки сенажа в упаковке с использованием техники KRMZ Innovation от КРМЗ. Они поставляют сырое молоко ведущим российским переработчикам и развивают собственные молочные бренды.

Рентабельность — это жизнь

Рентабельность хозяйств, использующих «Сенаж в линию», составляет 25—35%, а значит, они могут позволить себе квалифицированные кадры и их соц­поддержку, диверсификацию для баланса убытков от других направлений.

Например, «Колхоз им. Чапаева» работает с «Сенажом в линию» с 2010 года. Производит сегодня 14 тыс. т молока в год, имеет собственный молочный цех. 25% сотрудников на агропредприятии — в возрасте до 35 лет. СПК строит жильё для работников с возможностью выкупа, оказывает материальную помощь, обес­печивает полисом ДМС, есть и социальные проекты — строительство детских площадок, скверов.

Так, благодаря росту объёмов производства и экономическому успеху, агрохозяйство привлекает и удерживает лучшие кадры и поддерживает жизнь села.

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