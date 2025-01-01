Алина Наумова Отпуск без забот В Перми прошла очередная встреча клуба Компаньон wellness Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В июне в рамках клуба Компаньон wellness обсудили тему «Лечу куда хочу: как подготовить себя к путешествию». Мероприятие состоялось 26 июня в винном ресторане A VINA?. Гости совместно с профессионалами создали чек-лист wellness-путешественника, придерживаясь простых правил и рекомендаций.

Спикерами очередной встречи стали эксперты в области питания, туризма, а также красоты и здоровья. Среди них — врач-косметолог, преподаватель по массажу и тейпированию, директор пермского турагентства и врач-нутрициолог.

Открыла мероприятие директор сети туристических агентств «Планета Пермь» Ольга Трапезникова. Она поделилась с гостями советами по выбору страны для путешествия, основываясь на индивидуальных предпочтениях: от пляжного и экстремального отдыха до термальных и оздоровительных курортов.

«При выборе путешествия важно учитывать свои потребности. Сначала исключите то, что вам не нравится: не любите жару — откажитесь от тропиков, боитесь перелётов — выбирайте близкие маршруты. Затем определите цель поездки и сформулируйте свои желания. Учитывайте формат путешествия, время года, бюджет, активности и возможные ограничения. Это поможет выбрать лучшее направление и альтернативы привычным турам», — поделилась Трапезникова.

Следующим спикером стала врач-косметолог, преподаватель по массажу и эстетическому тейпированию лица и тела Ольга Ерлашова. Она обсудила с гостями поддержание красоты и комфортного самочувствия во время перелётов и путешествий, а также поделилась секретами красивого загара.

«За две—четыре недели до перелёта начните принимать витамины A и E для улучшения загара. Во время перелёта наденьте удобную одежду и обувь, компрессионные чулки, возьмите ортопедическую подушку, тканевую маску и воду. Для красивого загара в первые пять—семь дней пользуйтесь солнцезащитным кремом с SPF 30, затем маслом для загара. Не забывайте о шляпе с широкими полями и очках, пейте больше воды и загорайте только под навесом», — отметила Ерлашова.

Завершила встречу врач-нутрициолог Мария Тетерлева. Она рассказала о правилах питания в путешествиях и возможных проблемах, связанных с употреблением экзотической и национальной еды.

«Помните о «правиле тарелки»: половина должна состоять из некрахмалистых овощей, а остальная часть — из белков и сложных углеводов. Так вы избежите прибавки в весе и проблем с ЖКТ. Пейте больше бутилированной воды и аккуратно вводите экзотические блюда. Питайтесь только в проверенных местах», — подчеркнула Тетерлева.

В конце встречи спикерам вручили цветы от цветочно-кофейного пространства «Цветтучино», а гости получили от салона сертификаты на чашечку фиалкового кофе.

Клуб Компаньон wellness был создан ИД «Компаньон» в апреле 2025 года. Проект собирает вокруг себя людей, приверженных здоровому образу жизни. Клуб Компаньон wellness — это встречи и практикумы с экспертами индустрии красоты и здоровья, спорта и моды, обсуждение актуальных вопросов из этих сфер, живое общение в приятной атмосфере.

Встречи Компаньон wellness будут проводиться на регулярной основе. В июле состоится очередное мероприятие клуба — «Бьюти-день: образ под ключ».

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