Ремонт улицы Героя В Перми начались работы по приведению в нормативное состояние улицы Лянгасова Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в столице Прикамья начались работы по ремонту ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе Перми.

В министерстве транспорта региона сообщили, что протяжённость дороги составляет почти 6 км — она проходит от ул. Кирпичный завод в м/р Вышка 2 через м/р Кислотные Дачи и Энергетик до ул. Тихорецкой в м/р Январский.

На 2025 год запланировано приведение в нормативное состояние участка от здания по ул. Лянгасова, 96 до ул. Лянгасова, 135, между заправочными станциями. Отремонтировано будет 750 м улицы. В минтрансе объяснили, что участок для ремонта в этом году был выбран из-за его износа. На проезжей части образовались колеи, выбоины, поперечные и продольные трещины.

Подрядчик уже вышел на объект, полностью разобрал старый бортовой камень и уложил новый, завершил фрезерование покрытия и уложил выравнивающий слой асфальта. В целом работы выполнены на 32%.

«Рабочим предстоит также отремонтировать верхние строения колодцев (вровень с асфальтом), уложить верхний слой асфальта, установить новые дорожные знаки и нанести разметку», — пояснили в ведомстве.

Отметим, что улица, названная в честь Героя Советского Союза Александра Лянгасова, входит в проект «Улица Победы», который стартовал в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По проекту по всей стране в течение всего года в нормативное состояние приводятся объекты дорожной инфраструктуры, названные в честь Дня Победы, героев Великой Отечественной войны или ведущие к важным памятникам и мемориалам.

В министерстве подчеркнули значимость ул. Лянгасова для Перми: она выводит автомобилистов на ул. Цимлянскую и Восточный обход, является одним из выездов из города. Также по ней курсирует большой транспортный поток, включая автобусные маршруты, вдоль улицы и вблизи неё находятся важные объекты городской инфраструктуры, несколько СНТ.

Ранее ремонт улицы был запланирован на 2026 год, однако, благодаря заблаговременной контрактации, которая ведётся по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, к работам удалось приступить на год раньше.

«Своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени. Также это своеобразная «подушка безопасности», которая нужна в случае выбора недобросовестного подрядчика», — неоднократно подчёркивал ранее глава региона.

Герой Советского Союза Александр Лянгасов жил в посёлке Январском в Орджоникидзевском районе, работал на паровозоремонтном заводе. В 1942 году Александра Лянгасова призвали в армию. В мае 1943-го он окончил Сталинградское военное танковое училище. На фронте командовал танком Т-34. Особенно отличился во время Киевской наступательной операции в ноябре 1943 года, во время которой погиб. В Перми в память о нём по ул. Лянгасова, 2 установлена мемориальная доска.

Добавим, что работы по ремонту дорог стартовали и в других районах города. Начался ремонт бульвара Гагарина на участке от площади Дружбы до Южной дамбы, продолжается ремонт ул. Тургенева от ул. Макаренко до ул. Дружбы, ул. Уинской от ул. Макаренко до ул. Юрша. Идёт замена асфальта на переходе от ул. Стахановской до развязки Восточного обхода, обновляют покрытие и бортовой камень на ул. Старцева от бульвара Гагарина до ул. Грибоедова.

В 2025 году в рамках нацпроекта будет проведён ремонт 17 объектов во всех районах Перми.

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