Начался дорожный ремонт на бульваре Гагарина в Перми Протяжённость ремонтируемого участка — около 2 км Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Мотовилихинском районе Перми начался ремонт бульвара Гагарина на участке от площади Дружбы до Южной дамбы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик уже провёл работы по фрезерованию покрытия, на участке планируется заменить дорожную одежду, тротуар и бордюры. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более 42 тыс. кв. м, протяженность — около 2 км.

Также в настоящее время в Мотовилихинском районе продолжаются работы по ремонту ул. Тургенева от ул. Макаренко до ул. Дружбы, ул. Уинская на участке от ул. Макаренко до ул. Юрша. Также идёт замена асфальта на переходе от ул. Стахановская до развязки Восточного обхода, обновляют покрытие и бортовой камень на ул. Старцева от бульвара Гагарина до ул. Грибоедова.

Добавим, что в 2025 году будет проведён ремонт 17 объектов во всех районах Перми.

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