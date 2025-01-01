Технологии в помощь
Спецпроект «Нового компаньона» о внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Искусственный интеллект перестал быть модной новинкой, сегодня это эффективный инструмент, который компании Прикамья активно применяют в своих рабочих процессах. Со временем технологии роботизации бизнес-процессов (RPA) будут усиливаться за счёт стремительно развивающихся нейросетей, интеграции с GPT-чатами, подключения NLP-решений и других технологий.
В рамках спецпроекта «Нового компаньона» рассказываем о сферах применения искусственного интеллекта и рассматриваем практики компаний Пермского края.
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