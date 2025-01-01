Алина Наумова Воспитательский бум В Прикамье увеличился спрос на услуги нянь Поделиться Твитнуть

Весной 2025 года в Приволжском федеральном округе наблюдался рост спроса на услуги нянь. Эта тенденция началась с апреля нынешнего года в трёх крупных городах ПФО: Перми, Нижнем Новгороде и Оренбурге. По словам экспертов, активность связана с приближением летнего сезона.

Согласно данным платформы «Авито Услуги», наибольший рост спроса на нянь наблюдается в Перми — в апреле интерес к их услугам вырос на 22% по сравнению с мартом. В Нижнем Новгороде рост составил 6%, а в Оренбурге — 5,5%.

Дополнительные данные предоставила и онлайн-платформа для поиска работы hh.ru. В пресс-службе сервиса отметили, что в Пермском крае и непосредственно в Перми действительно наблюдается рост спроса на нянь и воспитателей. Этой весной в регионе было открыто порядка 80 вакансий, что на 49% больше, чем весной прошлого года. Из них 60 вакансий пришлось на столицу Прикамья, где рост по сравнению с прошлым годом составил 36%.

Однако, несмотря на растущие тенденции в некоторых регионах, в целом по Приволжскому федеральному округу наблюдается незначительное снижение спроса на нянь и воспитателей. По данным hh.ru, этой весной в ПФО было открыто порядка 1040 вакансий — это на 5% меньше, чем в прошлом году.

Стоит также отметить, что работодатели стали больше обращать внимание на старшее поколение. Специалисты платформы hh.ru говорят о том, что они расширяют границы поиска и публикуют больше вакансий для кандидатов, чей возраст превышает 55 лет.

Говоря о причинах увеличения спроса на услуги нянь, эксперты сервиса «Авито Услуги» подчёркивают, что одной из основных является сезонная занятость родителей. С приближением летнего сезона многие семьи начинают активно планировать отпуска и путешествия и им необходима временная помощь по уходу за детьми.

При этом пресс-служба hh.ru связывает рост спроса на нянь в Пермском крае с тем, что многие женщины выходят из декрета в первые месяцы жизни ребёнка и нуждаются в помощи, поскольку «не всегда могут помочь родители или бабушка с дедушкой в силу личных обстоятельств или работы».

Алла Соколова, работающая няней в Перми уже более 15 лет, отметила, что к началу летнего периода спрос на услуги нянь действительно меняется — родители всё чаще обращаются к ним за помощью. По её мнению, это связано с тем, что многие дети школьного возраста перестают посещать образовательные и иные учреждения. Поэтому родители по-разному выходят из сложившейся ситуации: отправляют детей в загородные и школьные лагеря, обращаются за помощью к бабушкам и дедушкам и, конечно же, идут за помощью к няням.

В летний сезон предпочтения родителей остаются прежними: они не просят дополнительных развлечений для детей. При этом Алла Соколова отмечает, что в это время старается проводить больше времени с ребёнком на улице и меньше находиться дома. Она предпочитает организовывать познавательный досуг — посещать выставки, парки, зоопарки и другие места, где ребёнку может быть интересно.

Согласно данным «Авито Услуг», стоимость услуг нянь в Перми начинается от 300 руб. в час. При этом в краевой столице ценник немного меньше в сравнении с крупными городами ПФО: в Нижнем Новгороде няни предлагают свои услуги от 450 руб., а в Оренбурге — от 350 руб. в час.

Алла Соколова говорит, что стоимость услуг няни обычно не зависит от сезонности — цену определяет количество детей в семье.

«Один ребёнок — одна цена, два — естественно, цена повышается, так как ответственность больше, работать становится труднее. Часто возникают конфликтные ситуации не только на улице, но и дома. Поэтому приходится постоянно быть начеку, спокойных смен в таких случаях не бывает», — резюмирует она.

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