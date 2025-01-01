Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завершение Дягилевского фестиваля, новая выставка в ПЕРММ и летние фестивали Афиша уикенда 20–22 июня Поделиться Твитнуть

В программе Дягилевского фестиваля впервые заявлена экспериментальная молодёжная творческая программа «Горизонты Д». Её события пройдут в неожиданных локациях вроде планетария, аптеки Бартминского, ботанического сада ПГНИУ или «Экохода» на Каме. Среди форматов – звуковые инсталляции, поэтические перформансы, «бродилки», концептуальный балет. Некоторые проекты связаны с коми-пермяцким языком и культурой, в некоторых потребуется участие зрителей. В программе участвуют молодые художники из Перми, Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Будапешта, Парижа и Еревана. Куратор программы Александр Шумилин.

Каждый клубный день начинается в 12:00 с «Распева» (12+). Артисты хора musicAeterna приглашают всех желающих петь хором. Днём — в 14:00 или 15:00 — в фестивальном клубе запланированы творческие встречи с участниками фестиваля. Пройдут встречи с хормейстером Евгением Воробьёвым, иракским музыкантом Насиром Шамма и другими творческими людьми. В любое время можно посмотреть «Кто/Что» (0+) – театральную инсталляцию Дмитрия Волкострелова, в которой зритель вступает в диалог с невидимым собеседником. Задача зрителя — догадаться, кто перед ним: человек или искусственный интеллект. В вечерней программе клуба (20 июня, 23:00) – поэтический перформанс Александры Листопадовой «Орфей: Между молчанием и речью» (16+), в основу которого легли стихотворения и проза Марины Цветаевой, а также музыка Малера, Вагнера, Шнитке, Рубинштейна и Шостаковича в живом исполнении. Пианист и композитор Артём Макоян представит 21 июня в 18:00 «Семь импровизационных взглядов» (12+) — часовую фортепианную импровизацию, сплетение впечатлений, услышанных мотивов, прожитых фестивальных дней и незапланированных модуляций, которая отразит дух Дягилевского фестиваля.

В программе вечера – лучшие фрагменты спектаклей и миниатюры, ставшие визитной карточкой театра; как свежие, премьерные работы, так и полюбившиеся хиты прошлых лет. В программе большого танцевального вечера – хореографические работы Евгения Панфилова. Алексея Расторгуева, Ларисы Александровой, Виктории Арчая, Кирилла Балтрукова и других авторов; фрагменты из балетов «Метаморфозы» на музыку Шнитке, «То, что я никому не сказал» хореографа из Израиля Ицика Галили, Libertad о жизни Фриды Кало, а также хореографические миниатюры, соло и дуэты в исполнении звёзд труппы. Кроме прочего – допремьерный показ фрагмента нового балета Алексея Расторгуева «Кукла» в исполнении Марии Тихоновой. Премьера планируется на 26 июня.

«Мне нужны нормальные, здоровые русские дети», – говорил будущий Александр III, ещё не заняв престола. Каким было детство цесаревичей – наследников трона, великих князей и княжон в семьях российских императоров? Как было организовано их обучение? Какие предметы им преподавали и какие ценности они усваивали? Почему с детства они были приучены вести дневники и зачем это было нужно? Об этом и многом другом пойдёт речь на экскурсии ведущего научного сотрудника Культурно-просветительского центра, кандидата исторических наук Дмитрия Софьина. Экскурсия проводится по обновлённой экспозиции «Романовы».

Выставочный проект, посвящённый 70-летию автора арт-объекта «Ротонда» и одного из топовых авторов в коллекции ПЕРММ – Александра Бродского. В экспозицию «Персона: Александр Бродский» (0+) войдут 17 световых инсталляций художника из серии «Окна». По мнению куратора – главного хранителя ПЕРММ Всеволода Аверкиева – «Окна» «рифмуются» с «Ротондой», поскольку сделаны из похожего материала и тоже отсылают к классической архитектуре. Объекты были специально отреставрированы. Они расположатся на первом и втором этажах музея, там, где недавно демонстрировалась выставка «Точка сборки». Они будут своеобразным предисловием к «Ротонде», которая выставлена в Белом зале музея и станет кульминацией выставочного проекта.

На территории действующего промышленного предприятия «СИБУР-Химпром» развернётся спектакль-путешествие «Седьмая печать», созданный режиссёром Фёдором Федотовым по мотивам пьесы и фильма (1957) Ингмара Бергмана. Средневековье, повсюду свирепствует чума. Рыцарь Антониус возвращается в родные края после долгих лет, проведённых в крестовом походе. Он разочарован в жизни и Боге, но хочет попытаться снова обрести веру и смысл. На пустынном морском берегу Антониуса уже поджидает Смерть, но он просит отсрочку, предлагая сыграть в шахматы: пока продолжается партия, у него есть несколько дней на поиски столь желаемых ответов… Следуя за текстом пьесы, который звучит в наушниках, зрители пройдут через семь пространственных инсталляций. Каждая из них изменяется под воздействием сюжетных перипетий — движутся свет, обстановка, «артисты».

Медленный экологический фестиваль в День летнего солнцестояния. Педагоги Детского музейного центра проведут для ребят экскурсии с исследовательскими рюкзачками (рюкзачки – в подарок), научат делать экологические «бомбочки», расскажут о принципах правильного питания птиц. Пермское отделение Русского географического общества научит гостей азам обустройства туристического лагеря и расскажет о правилах поведения в походах. В программе также экологические экскурсии по музею и прогулка-медиация от проекта «Дикокультурные», лекция о культуре дачной жизни начала XX века и выступления пермских учёных в «Лектории», йога от студии «Улитка», мастер-класс по сап-серфингу, мастер-класс по созданию арт-объектов и предметов из переработанных материалов. На набережной будет площадка для отдыха. В 18:00 состоится презентация проекта «Речные истории»: истории Камы и Хохловки в переложении Аники Рик с музыкой Павла Юферова (Delta Omega) и светом фонарей керамиста Анастасии Стефы. Завершит программу вечерний танцевальный диджей-сет от проекта «Воздух».

Фестиваль уличных театров пройдёт в рамках празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа. Будут работать одновременно несколько площадок. Участие примут коллективы из Кудымкара, сёл и посёлков Коми-Пермяцкого округа, детские и взрослые, музыкальные и театральные; а также театр «Тёплые уши» (Пермь), Baby theatre (Ижевск), «Зеркальные люди Show me» (Пермь), театральная студия «Пилигрим» (Пермь), театр кукол «Туки-Луки» (Пермь), театр огня «Игры пламени» (Пермь). Завершит фестиваль концерт фолк-группы «Шай-Май» (Кудымкар).

21 июня — день летнего солнцестояния, самый длинный день в году, когда солнце достигает своей высшей точки и почти не заходит за горизонт. В древних культурах этот день был священным — время магии, ритуалов и праздников плодородия. В Скандинавии его до сих пор отмечают как Midsommar — праздник, который длится несколько дней и объединяет людей в традиционных танцах вокруг украшенного цветами шеста солнцестояния. Именно этот светлый, радостный праздник автор фильма Ари Астер превратил в кошмар средь бела дня. «Солнцестояние» — это этнографический триллер, где каждый цветочный венок скрывает тысячелетнюю жестокость. В поселении, отрезанном от мира, раз в 90 лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма... Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.

Последний день работы выставки легендарного фотографа Дмитрия Маркова «Седьмое небо». Дмитрий Марков — фотохудожник, в творчестве которого примитивное становится изысканным, бесхитростное — многозначительным. Дмитрий Марков и его снимки — это не просто портрет России, это и есть Россия. Среди представленных на выставке снимков есть много очень известных, буквально культовых, в том числе тот, что дал выставке название — «Седьмое небо» (0+): знаменитое фото с мальчиком, делающим сальто. На втором этаже ЦГК открыта выставка «Кама — она, моя», которая работает до 26 июня включительно. В рамках финисажа пройдёт поэтический баттл от команды фестиваля «Компрос».

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