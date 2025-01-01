Сад для гармонии В Балатовском парке высадили яблони Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В четверг, 5 июня, министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края организовало высадку яблок в Балатовском лесу. Акция прошла у визит-центра и была приурочена к Дню эколога.

Также 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Как отметил Дмитрий Беланович, министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, «эти праздники — отличный повод ещё раз напомнить о важности нашей общей миссии — беречь и приумножать природные богатства Пермской земли».

В высадке яблонь приняли участие представители органов власти, ответственных за природоохранные мероприятия, земельный и водный контроль (надзор), сотрудники Дирекции ООПТ Пермского края.

Яблони выбраны не случайно: они адаптированы к местным климатическим условиям, хорошо приживаются и отличаются эстетической ценностью, рассказывают в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Кроме того, они будут способствовать поддержанию биоразнообразия, создадут благоприятную среду для обитания животных и птиц, а плоды станут пищей для местных птиц и насекомых.

В новом визит-центре в настоящее время завершаются внутренние работы, идёт благоустройство прилегающей территории. Яблони украсят пространство и станут наглядным примером заботы об окружающей среде для посетителей, символом гармонии между человеком и природой.

Дмитрий Беланович в своём поздравлении подчеркнул значимость профессии эколога и природоохранных мероприятий.

«Пермский край — это не только живописные леса, могучие реки и горные хребты. Это ещё и край с развитой промышленностью, и наша задача — найти баланс между экономическим ростом и сохранением окружающей среды. Именно вы, экологи Пермского края, делаете для этого очень многое, — отметил министр. — Я знаю, как нелегко бывает отстаивать интересы природы, как часто приходится сталкиваться с непониманием и равнодушием. Но именно ваша настойчивость, принципиальность и вера в свою правоту позволяют нам двигаться вперед, сохраняя для потомков красоту и богатство пермской земли. Спасибо вам за ваш труд, за вашу преданность и за вашу любовь к природе!»

Отметим, что акция соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». В рамках нацпроекта в регионе проходит большое количество природоохранных мероприятий. Так, Пермский край является активным участником акции «Сад Памяти». Высадки сеянцев ели в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае прошли в Добрянском, Юсьвинском, Пожвинском, Косинском, Горнозаводском и других лесничествах Пермского края. Участие в них принимают сотрудники минприроды, лесничеств, предприятий региона. Каждый год к акции присоединяется молодёжь.

«Сейчас многие земляки выполняют боевые задачи. Очень важно не только самим помнить о подвигах наших героев, но и передавать память о них подрастающему поколению», — подчёркивал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По результатам всех мероприятий в Прикамье планируется высадить 120 тыс. шт. сеянцев лесных культур. В целом в рамках акции будет высажено 27 млн деревьев — в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне.

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