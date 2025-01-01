В Пермском крае высажено 3800 сеянцев ели Акция «Сад Памяти» прошла на территории Добрянского участкового лесничества Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В Добрянском участковом лесничестве в рамках международной акции «Сад Памяти» сотрудники минприроды Прикамья, Добрянского и Пермского лесничеств, Пермского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», ГК «Автодор» и представители арендаторов лесного фонда высадили 3,8 тыс. сеянцев ели с закрытой корневой системой.

Участок для посадки определили специалисты лесничества. Они же подготовили почву и посадочный материал, выдали волонтёрам инвентарь и провели инструктаж.

Как отметил в приветственном слове заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Олег Солонцов, регион является активным участником акции. По результатам всех мероприятий в Прикамье планируется высадить 120 тыс. шт. сеянцев лесных культур. В целом в рамках акции будет высажено 27 млн деревьев — в честь каждого погибшего в Великой Отечественной войне.

Кроме того, для молодёжи провели викторину, главной темой которой стали леса в годы войны: их использование в качестве укрытия, роль партизанских отрядов и лесничих в снабжении армии и их вклад в победу над врагом.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что участие во всероссийских акциях по посадке леса, в том числе в акции «Сад памяти», стало для региона традицией. Каждый год в проекте участвует молодёжь.

«Сейчас многие земляки выполняют боевые задачи. Очень важно не только самим помнить о подвигах наших героев, но и передавать память о них подрастающему поколению», — подчёркивал губернатор.

Добавим, что в рамках выполнения мероприятий ФП «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в Прикамье проводятся работы по лесовосстановлению. Так, по итогам 2024 года баланс выбытия и воспроизводства лесов в регионе составил 46,100 га (100%). По лесовосстановлению Пермский край является лидером в Приволжском федеральном округе три года подряд. В 2025 году планируется восстановить 50,4 га лесов.

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выражает благодарность за участие в посадке Ивану Метеньканичу. Посадочный материал выращен в Сылвенском лесопитомнике (ИП Фёдоров А.А.).





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