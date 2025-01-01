Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» День Победы, разговоры об искусстве и гастроли московского театра Афиша длинных выходных 8–11 мая Поделиться Твитнуть

Фильм посвящён световому загрязнению. Естественно тёмное звёздное ночное небо, которое на протяжении тысячелетий было источником вдохновения для наших предков, теперь мы видим настолько редко, что нам приходится уезжать далеко за город, чтобы увидеть его во всей красе. Каким же образом происходит так называемое «световое загрязнение» и какое влияние оно оказывает не только на нас, но и на природу в целом? Научно-популярный фильм создан планетарием Брно и Гамбургским планетарием.

Действие спектакля театра «Большая стирка» разворачивается в оккупированной немцами Праге во время Второй мировой войны. Пёс Брут — немецкая овчарка — живёт со своей хозяйкой, одинокой еврейкой. Нацистская администрация издает указ, запрещающий евреям держать домашних животных, и хозяйка вынуждена сдать свою собаку в приёмник для животных. Брут проходит выучку и определяется караульной собакой в концентрационный лагерь… Моноспектакль «Брут — история собаки» получил высшую награду на VI международном фестивале «МОНОfest», диплом лауреата I степени на фестивале «СВОЙ» в Екатеринбурге и диплом лауреата за лучшую мужскую роль на XV краевом фестивале-конкурсе «Волшебная кулиса». В 2020 году Александр Смирнов за моноспектакль «Брут — история собаки» получил премию Пермского края в сфере культуры и искусства. Режиссёр спектакля — Дмитрий Заболотских.

В рамках мини-фестиваля откроются новые выставки. «День Победы» — мультимедийный выставочный проект, подготовленный в сотрудничестве с Центральным музеем Великой Отечественной войны (Москва). «Лица Победы» — портреты ветеранов, представленные газетой «Комсомольская правда». «Страна героев» — мультимедийный проект, подготовленный совместно с Государственным музеем спорта (Москва) и посвящённый легендарным советским спортсменам, прошедшим войну. 9 мая посещение новых выставок, а также экспозиций «1914-1945. От великих потрясений к Великой Победе», «Три века истории Перми», «Путь к звёздам» и других — бесплатное. Кульминацией праздничного дня станет концерт под открытым небом «Музыка Победы». Исполнители — вокальный проект ROSSO. В программе — песни советского времени: «От героев былых времён», «Песенка фронтового шофёра», «Лизавета» и другая классика, а также популярные композиции современных авторов. В случае непогоды концерт будет перенесён в зал.

В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Перми запланировано около 160 специальных событий. Среди самых важных и зрелищных — военный парад на Октябрьской площади. Торжественным маршем пройдут войска Пермского гарнизона с участием военной техники. Обещано появление раритетного танка Т-34, для которого специально изготовили новый мотор. В праздничном концерте у Театра-Театра примут участие академический хор «Млада», группа «Дозор», Пермский губернский оркестр с солистом Мариинского театра Владимиром Целебровским и другие артисты и музыканты. В 23:00 с правого берега Камы запустят фейерверк, который продлится десять минут.

Пронзительный фильм Григория Чухрая, покоривший фестиваль в Каннах и получивший главный приз кинофестиваля в Сан-Франциско. Великая Отечественная война. Молодому солдату Алёше Скворцову дают несколько дней отпуска, чтобы он смог поехать к матери. По пути в родную деревню ему встречаются люди, мимо которых не может пройти добрый Алёша, — всем он помогает, никому не может отказать. А дни, подаренные ему для встречи с матерью, тают на глазах... В фильме почти нет батальных сцен, потому что война — это не только смерть, война — это ещё и такая жизнь. Режиссёр Григорий Чухрай — фронтовик, прошёл войну связистом, участвовал в форсировании Днепра, был тяжело ранен. В ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова, Николай Крючков.

Интерактивная экскурсия для детей и взрослых. Прогулка по «Тихому Компросу» — это не только возможность полюбоваться красивыми отреставрированными зданиями, реконструированной улицей со стройными липами и кленами, но и возможность почувствовать настроение тех дней, когда наши бабушки и дедушки были маленькими. Какие фильмы смотрели, в каких кружках занимались, какие песни пели во дворах и, конечно, кто вершил историю. Участники экскурсии смогут поиграть в игры, которые сегодня снова возвращаются в детскую среду, — резиночки, скакалки, казаки-разбойники, 12 записок. Экскурсию проведёт Наталья Кожанова — культуролог, фольклорист, заведующая этноцентром Пермского дома народного творчества «Губерния». Рекомендуется приходить в удобной обуви.

Музыкальный спектакль к 80-летию Победы и ко дню рождения Булата Окуджавы. «Один солдат на свете жил» — это стихи и песни, дневниковые записи, воспоминания Булата Окуджавы в исполнении одного из самых популярных артистов Театра-Театра Альберта Макарова. Это камерный, очень личный разговор о войне, истинном человеческом подвиге и надежде. В стихах Окуджавы всегда были свет и надежда. Именно таким, пронизанным светом и жизнелюбием, получился авторский концерт Альберта Макарова. «Я с особой любовью отношусь к творчеству Булата Окуджавы. Меня всегда поражало, как, пройдя войну, пережив весь ужас той мясорубки, он смог сохранить человечность и создавать настолько чувственные, светлые стихи», — говорит артист.

Очередная лекция в рамках совместного проекта Пермской художественной галереи и кафе Lemon Tree посвящена жанру аллегории в европейской живописи. Речь пойдёт о том, как художники прошлого выражали абстрактные понятия через изображения конкретных предметов, человеческих фигур и животных. Автор и ведущая — Ксения Зубакина, научный сотрудник Пермской художественной галереи, хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры. Art Lunch даёт возможность поговорить об искусстве и погрузиться в особенности художественного процесса разных стран и эпох легко и с юмором.

Одно из величайших в мировой истории музыкальных произведений на военную тему, «Военный реквием» был написан британским композитором Бенджамином Бриттеном в 1961-1963 годах. Бриттен посвятил сочинение памяти своих друзей, погибших на фронтах. На вопрос о содержании «Военного реквиема» Бриттен ответил: «Я много думал о своих друзьях, погибших в двух мировых войнах... Я не стану утверждать, что это сочинение написано в героических тонах. В нём много сожалений по поводу ужасного прошлого, но именно поэтому Реквием обращён к будущему. Видя примеры ужасного прошлого, мы должны предотвратить такие катастрофы, какими являются войны». В основе либретто «Военного реквиема» лежат латинский текст заупокойной мессы и стихи английского поэта Первой мировой войны Уилфреда Оуэна. Исполняют оркестр и хор Пермской оперы под управлением Владимира Ткаченко, концертный хор Пермской хоровой капеллы мальчиков, солисты Зарина Абаева (сопрано), Борис Рудак (тенор) и Игорь Подоплелов (баритон), партия органа — Вера Грицай.

С 11 по 18 мая на сцене Театра-Тятрика пройдут гастроли творческого объединения «Таратумб» (Москва). Команда «Таратумба» привезёт в Пермь три спектакля: «Аленький цветочек» (6+), «Морж, учитель и поэт» (6+) и «На краю Африки» (6+). На открытии фестиваля будет показан «Аленький цветочек» — кукольный музыкальный спектакль по мотивам сказки Сергея Аксакова. Любимая история о красавице и чудовище в особом стиле: оригинальные куклы и декорации созданы под впечатлением от традиционной деревянной игрушки русского Севера. Актёры вместе с куклами расскажут зрителям удивительную историю Настеньки, заколдованного юноши и волшебного цветка. А интерактивные сцены перенесут детей на традиционный русский двор, на ярмарку и в волшебный лес. Постановщики: режиссёры — Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина, художник — Мария Кривцова.

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