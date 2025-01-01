Потому что… память жива! Поделиться Твитнуть

АО «Соликамскбумпром» бережно хранит память о Великой Отечественной войне — судьбоносной вехе, изменившей ход мировой истории, судьбы людей и очертания карты мира. История предприятия неразрывно связана с воспоминаниями о тех тяжёлых годах, священных для каждого из нас.

За три месяца до войны, в марте 1941 года, Соликамский сульфитно-целлюлозный завод (так в те годы называлось АО «Соликамскбумпром») вступил в строй действующих — была получена первая пробная партия небелёной целлюлозы.

В первый год войны на фронт ушли более 1,5 тыс. работников комбината. Почти половина из них не вернулись с полей сражений. На заводе остались работать женщины, дети и старики. К 1943 году доля женщин среди работников достигла 70%.

Из воспоминаний ветерана предприятия А. Богдановой:

«В первый день войны у проходной завода состоялся митинг, был объявлен 12-часовой рабочий день. В цехах горела всего одна лампочка в целях светомаскировки. Работали практически только девушки и женщины. Во время капитального ремонта работали с оборудованием, как мужчины, используя молоты и зубила. Отработав 12 часов, шли разгружать вагоны с углём. И так четыре года: без выходных, без отгулов…»

К 1943 году доля работающих женщин — 70%

В начале войны мощности завода были невелики: целлюлозное производство и одна бумагоделательная машина выпускали небелёную целлюлозу и обёрточную бумагу. Спустя короткое время на территории Соликамского сульфитно-целлюлозного завода располагалась уже целая эвакобаза предприятий бумажной промышленности. Оборудование было эвакуировано из Калининской области (ныне Тверская), Ленинградской и Новгородской областей, а также с территории Карело-Финской ССР.

В 1942 году предприятие перепрофилировано на выпуск продукции для фронта. Под грифом «секретно» круглосуточно готовили прокладочный картон для противогазов. Для порохового завода выпускали белёную целлюлозу, для военных чертежей — светочувствительную и миллиметровую бумагу. Комбинат был единственным предприятием, покрывавшим потребность страны в миллиметровой бумаге. Кроме того, изготавливали спирт технический гидролизный, дрожжи, литейные крепители, бумагу обёрточную, бумагу для фильтрования. Каждый день, каждый час предприятие вносило свой вклад в победу.

Из воспоминаний ветерана предприятия Н. Н. Карпова:

«В июле 1942 года коллективу было дано задание: освоить выработку прокладочного картона для противогазов толщиной 2,5 мм. Бессонными ночами работники цеха № 5 проводили опыт за опытом. Картон получался тонким, при намотке трескался, но люди не отступали. Наконец был получен картон толщиной 1,2 мм. Кто-то предложил склеивать картон вручную. 1 августа 1942 года впервые в Советском Союзе было получено 60 тонн картона нужной толщины».

Когда в 1942 году на станцию Соликамск прибыл эшелон с детьми, эвакуированными из блокадного Ленинграда (более 700 малышей), часть из них на круглосуточное содержание принял детский сад комбината.

Помещение отбельно-сушильного цеха

О том, как жили люди в то время, свидетельствуют строки из личных дел и карточек бумажников на ветхих и даже истлевших листах бумаги, пожелтевших от времени, которые бережно хранит архив предприя­тия.

«…Прошу вашего разрешения рассмотреть моё заявление. Принять меня на работу, т. к. в настоящее время нахожусь без работы. Семья большая и положение очень тяжёлое. Прошу не отказывать в моей просьбе…»

«…Прошу рассмотреть моё заявление и дать мне отпуск на 15 дней. Я хожу раздетая и разутая, а сейчас уже зима. Мне нужно съездить за тёплыми вещами. Прошу в моей просьбе не отказывать…»

«Убедительно прошу вашего разрешения предоставить отпуск, т. к. у нас семья большая. Хочу свой отпуск использовать в колхозе, чтобы заработать на зиму какие-либо продукты для существования».

Производственные объекты Соликамского целлюлозно-бумажного комбината, 1940-е годы

С первых дней войны работники комбината приняли соцобязательства отчислять двухдневный заработок на создание танковой колонны, готовить квалифицированных рабочих взамен ушедших на фронт. Тружениками тыла также было собрано свыше 700 тыс. рублей на строительство авиа­эскадрильи и восстановление Сталинграда, за что весной 1943 года на комбинат пришла благодарность из Кремля за подписью И. В. Сталина.

В историю АО «Соликамскбумпром» навечно вписаны имена работников, ушедших на фронт, и тружеников тыла, в том числе репрессированных, ссыльных, — всех тех, кто вложил в работу комбината душу, здоровье, а иногда даже жизнь. 8 мая 1973 года на территории предприятия был открыт памятник павшим бумажникам. На нём высечены 154 фамилии воинов, отдавших свою жизнь в боях за Родину. К 75-летнему юбилею Победы памятник прошёл масштабную реконструкцию.

Традиции памяти и уважения к героям войны живы и сегодня. Ежегодно у памятника павшим бумажникам проходит митинг, в ходе которого соблюдаются традиции: возложение к памятнику венков молодыми руководителями и вручение ветеранам подарков от детей — воспитанников детских садов АО «Соликамск­бумпром».

В канун Дня Победы у центральной вахты предприятия проходит акция «Георгиевская ленточка», где каждый работник получает символ Победы. Бумажники поддерживают славную традицию участия в акции «Бессмертный полк» — совершают праздничное шествие с портретами своих родственников к памятнику павшим воинам-бумажникам.

9 мая сотни соликамцев возлагают цветы и венки к памятнику Героя Советского Союза Николая Ладкина. До войны Николай Александрович работал на целлюлозно-бумажном комбинате. В июле 1942 года оказался на фронте, а 7 февраля 1945 года, командуя орудийным расчётом в Восточной Пруссии, в одиночку удерживал немецкие танки орудийным огнём. За этот самоотверженный подвиг 29 июня 1945 года Николаю Александровичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

«Бережно сохраняя всё, что связано с далёким прошлым, на нашем предприятии ежегодно проходит акция «Память», — рассказывает Найле Музафарова, заведующий музеем АО «Соликамскбумпром». — Мы благоустраиваем могилы руководителей, которые возглавляли комбинат в годы Великой Отечественной войны, восстанавливаем надгробия, приводим в порядок ограждения и возлагаем венки, выражая тем самым глубокое уважение и благодарность за их вклад в историю предприятия и страны».

Уроки мужества, ежегодно проводимые музеем истории предприятия накануне Дня Победы, — важный шаг в воспитании патриотизма молодого поколения. В рамках уроков школьники знакомятся с экспозицией, посвящённой Великой Отечественной войне, узнают о славных подвигах бумажников и их тяжёлом труде в тылу. Для воспитанников ЧДОУ «ЦРР «Соликамск­бумпром» празднование Дня Победы проходит не менее насыщенно: малыши выступают на концертах и митингах, посещают тематические занятия, участвуют в конкурсах, акциях и смотрах, впитывая дух памяти и гордости за свою страну.

Правнук поздравляет любимого деда Александра Васильевича Бескова с юбилеем Великой Победы. 2015 год

Чтобы сохранить рассказы свидетелей и участников той страшной войны, в 2011 году была инициирована акция «Живые голоса». Ветераны-бумажники делились своими военными и трудовыми воспоминаниями, рассказывали о фронтовых операциях, вспоминали погибших товарищей, вновь и вновь возвращаясь в те годы. Эти живые голоса стали бесценной частью фонда музея истории предприятия. Сегодня каждый может услышать их — аудиозаписи доступны на электронных ресурсах АО «Соликамскбумпром» под хэштегом #живые_голоса. Это уникальная возможность прикоснуться к истории, услышать её из первых уст.

В честь героев-бумажников по инициативе АО «Соликамскбумпром» был реализован уникальный проект «Память жива».

«Двухтомник «Память жива» посвящён бумажникам — тем, кто героически сражался на фронте, и тем, кто ковал победу в тылу, ежедневно совершая настоящий подвиг, работая в тяжелейших условиях, — поясняет Людмила Фисюк, директор по социальным вопросам и взаимодействию с органами власти АО «Соликамскбумпром». — В основу сборника положены воспоминания ветеранов и их родных. В процессе работы над изданиями в архивах предприятия мы впервые подняли более 5 тыс. личных дел сотрудников. Их истории звучат со страниц живыми голосами героев военного времени. События военных лет навсегда останутся в наших сердцах, чтобы вновь и вновь передавать их молодому поколению. Потому что… память жива!»

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