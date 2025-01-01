Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первомай в Перми Афиша длинных выходных 1–4 мая Поделиться Твитнуть

В преддверии Дня Победы в Пермской арт-резиденции стартовал большой проект «Победа. Память. Время». Его центральным событием стала выставка «Почва», объединившая художников Пермского края и Орловской области. Через художественные произведения авторы проекта приходят к осмыслению истории последних восьми десятилетий. В каждой работе — запечатлённый образ из прошлого, отражение человеческой судьбы. Среди участников: представители Пермского отделения и Орловской региональной организации Союза художников России; творческое объединение «Новый мост»; представители фотоклубов, музыкальной, театральной, педагогической общественности, коллекционеры На выставке «Почва» представлены работы более 40 авторов: произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, фотографии, объекты и инсталляции. Куратор — Юрий Лапшин.

Выставка рассказывает о том, как встретили День Победы в 1945 году в Молотове и на фронтах, где воевали пермяки. В Молотове (Перми) салютовали сразу в нескольких местах: в Комсомольском сквере (у оперного театра), саду им. Горького, на площади Окулова (ныне сквер Уральских Добровольцев), в Мотовилихе. Пермяки, находившиеся в действующей армии, окончание войны встретили по-разному. Бойцы Десятого гвардейского Уральского добровольческого танкового и Шестого гвардейского механизированного корпусов утром 9 мая вошли в восставшую против немцев Прагу. 21-я Пермская стрелковая дивизия, преследуя отступающих немцев, 10 мая встретилась у старинного австрийского города Энс с солдатами 80-й пехотной дивизии армии США. Крепость Бреслау, которую штурмовала 359-я стрелковая дивизия, сдалась чуть раньше, 7 мая. Первые дни мира запечатлели тысячи фотографов. На выставке представлены фотографии из личных фондов фронтовиков, а также трофеи, привезённые с войны.

В День весны и труда на площади перед Театром-Театром состоится концерт под открытом небом с участием ансамблей «Ба-Ба-Ту», «Ромэн» и «Воскресение», фолк-проекта «Груша», певцов Марии Савостиной и Евгения Старкова, балалаечника Андрея Кирякова с проектом «Три балалайки». Завершится программа выступлением ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». В программе концерта — советские и народные песни, авторские произведения. Праздничные программы состоятся в парке им. Чехова на Гайве, у саду им. Миндовского и в парке «Счастье есть» в Закамске. Там пройдут анимационные программы, будет работать интерактивные площадки. В 23:00 с территории городского пляжа в районе Коммунального моста будет запущен праздничный фейерверк. Идеальной точкой для наблюдения станет центральная набережная Камы.

История театра тесно связана с историей страны, и одна из глав без малого столетней истории Театра-Театра выпала на военные годы. Какими для театра были «сороковые, роковые», узнают зрители специальной тематической экскурсии. Во время путешествия по закулисью актриса Ольга Пудова расскажет о том, как коллектив пермской драмы жил в военные годы, познакомит с актуальными и архивными спектаклями репертуара, в которых осмысляется опыт Великой Отечественной войны (одному из них — спектаклю «Лирическая хроника боевых действий» — экскурсия обязана своим названием). Посетители экскурсии узнают истории работников театра, судьбу которых война изменила навсегда. В годы Великой Отечественной войны погибли 14 сотрудников театра, имена которых нанесены на мемориальную табличку в фойе.

В рамках программы «Эпоха в кадре» состоится бесплатный показ культового фильма Георгия Данелии с молодым Никитой Михалковым в главной роли. Володя работает монтажником в Сибири, в Москве он проездом — его небольшой рассказ, опубликованный в журнале «Юность», вызвал интерес у писателя Воронина, пригласившего Володю на важный разговор. В метро он знакомится с Колей — молодым задорным пареньком, возвращающимся с ночной смены. Володя собирается остановиться у своих друзей, но не знает точно, где находится нужный переулок, Коля предлагает его проводить…

Как слобода при медеплавильном заводе стала центром огромной губернии, а тот, в свою очередь, вырос в современный бурно растущий миллионник? Чем пермяки обогатили науку, технику и культуру, кто из наших земляков прославил город в России и мире в начале XXI столетия? Все изменения, происходившие в историческом центре города в течение трёх столетий, будут показаны на интерактивном макете.

В рамках всероссийской программы «Большие гастроли» в Перми выступит Театр имени Искандера — самый популярный абхазский русскоязычный театр со спектаклями, созданными приглашёнными режиссерами в разных стилистиках и эстетике. «Софичка» — рассказ о любви, верности и прощении, пронзительная история жизни простой абхазской девушки из села Чегем. «Отцы и дети» по повести Тургенева режиссёр Егор Раввинский поставил на основе инсценировки Адольфа Шапиро. «Пастух Махаз» — одна из самых известных новелл эпического романа Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». История о немногословном, мужественном абхазском крестьянине Махазе, который отомстил обидчику своих дочерей, стала основой для высказывания о чести и долге, о непреложности традиций как основы жизни, об искупительной жертве во имя высшей правды, о том, какую силу имеет клятва, данная настоящим мужчиной.

Иллюзионный спектакль театра «Кустодес» по мотивам повести-сказки Льюиса Кэрролла. Едва только зрители познакомятся с девочкой Алисой и Белым Кроликом, как сразу же очутятся в Стране Чудес! Там все вместе попробуют разгадать загадки Чеширского Кота, станцевать джигу-дрыгу с Безумным Шляпником и сыграть с Красной Королевой в крокет. А чего ожидать от Труляля, Траляля и Большой Гусеницы, заранее никто не скажет, это можно узнать только в ходе сказочного путешествия. Перед началом спектакля — занятия творческой мастерской.

Водная гладь, белые барашки, разбегающиеся от ветра, бирюзовое пространство, шум волн, яркие кораллы и песочное дно... Волнение, покой, безбрежность и озорство. Море в каждом из нас, мы из моря, жизнь — это море. Концерт «Море» — это большое игровое погружение. Сюжет построен на основе литературы современных писателей и поэтов. Сначала зрители поплывут на остров, затем нырнут в водные глубины и опустятся на морское дно, перевоплотившись в подводных жителей. В каждой игровой локации участников будут сопровождать стихи, песни, игры и звуки музыкальных инструментов. Это большая игра для взрослых и детей с живой музыкой, рисованием на большом холсте, с перевоплощением в морских животных.

Пермский Дом представляет спектакль по фантастическому рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?» Авторы спектакля стремились создать временной мост между днём сегодняшним, семидесятыми годами ХХ века и годами Великой Отечественной войны. Основное временное пространство спектакля отдано семидесятым годам, где расположен главный герой произведения. Эти годы являются отправной точкой «путешествия по волнам времени» в 1942 год — сюжетно, а мысленно — в наши дни. Спектакль музыкальный: песенный пласт 1970-х годов помогает создать атмосферу того времени, так же как реконструкция моды и стилей 1970-х. Автор пьесы — Наталья Макарова, художник-постановщик Елена Соловьёва, режиссёр Вячеслав Чуистов. В спектакле заняты Вера Нагайцева, Екатерина Романова, Михаил Шестаков, Людмила Анохина, Евгения Шестакова. Песни классической советской эстрады прозвучат в исполнении Екатерины Романовой.

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