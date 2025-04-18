В условиях умеренной конкуренции Тенденции кадровой отрасли в Пермском крае — в спецпроекте «Нового компаньона» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале апреля в Пермском крае на каждую открытую вакансию приходилось 5,6 резюме, что можно охарактеризовать как умеренную конкуренцию на рынке труда. Тем не менее, в ряде отраслей региона продолжает наблюдаться нехватка специалистов.

В специальном проекте «Нового компаньона» совместно с экспертами рассматриваем предложения работодателей и ожидания соискателей, вопросы подбора и удержания сотрудников, их обучения и повышения производительности труда.

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