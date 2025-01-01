Елена Бардукова «Мультивозрастные команды — это ценно для бизнеса» Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая — о трендах на рынке труда в Пермском крае, ожиданиях работодателей и соискателей, работе на «удалёнке» и в офисе Поделиться Твитнуть

В начале апреля на рынке труда Пермского края наблюдалась умеренная конкуренция. На каждую открытую вакансию приходилось 5,6 резюме при оптимальном для рынка диапазоне от 4 до 7,9 резюме на место. По данным hh.ru, активность соискателей в феврале-марте 2025 года демонстрировала стабильный рост, но в сравнении с мартом 2024 года число активных вакансий сократилось на 17%. Основной причиной снижения является жёсткая денежно-кредитная политика и экономическая ситуация. Тем не менее в некоторых профессиональных областях в регионе по-прежнему наблюдается острый недостаток специалистов.

— Оксана Сергеевна, насколько активны работодатели Прикамья?

— За 2024 год работодатели направили соискателям в Пермском крае 2,2 млн приглашений на различные вакансии — это на 62% больше, чем в 2023 году. При этом само по себе количество вакансий год к году увеличилось в среднем на 12%. Это говорит о том, что выросла не только потребность компаний в кадрах, но и их активность на рынке труда, связанная непосредственно с привлечением соискателей. Работодатели начали расширять воронку подбора, приглашая на собеседования те категории соискателей, к которым прежде не проявляли интереса или даже относились предвзято. Особенно ярко это проявляется в отношении возраста кандидатов: за последний год работодатели стали в два раза чаще предлагать вакансии людям старше 40 лет.

Так, в 2024 году пермские соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 276,4 тыс. приглашений на вакансии, что на 75% больше, чем в 2023 году. Соискатели 51—60 лет получили 79,8 тыс. приглашений (+77% год к году), от 61 года и старше — 10,7 тыс. приглашений (+73%).

Отмечу, что, хотя интерес к возрастным кандидатам постоянно растёт, всё же самыми желанными для работодателей по-прежнему остаются молодые соискатели в возрасте от 19 до 40 лет. Половина всех приглашений (52%) приходится на пермяков в возрасте 19—30 лет, ещё 27% — на тех, кому 31—40 лет. На кандидатов старше 51 года приходится 4% от всех приглашений, ещё 4% — на возраст 51—60 лет.

— Что нужно учитывать при работе с людьми разных поколений, как создать из них хорошую, крепкую команду?

— Мировой опыт показывает, что мультивозрастные команды — это ценно для бизнеса, потому что более опытные специалисты могут обучать молодых и, наоборот, происходит обмен знаниями и практиками. Кроме того, сотрудники с большим профессиональным и жизненным опытом часто более мотивированы на долгосрочное сотрудничество с компанией-работодателем и могут показывать хороший пример начинающим специалистам.

Люди, рождённые в 60—70-е годы XX века, всю свою профессиональную жизнь трудятся при рыночной экономике, они преодолели множество кризисов — от ситуации в 1990-х, мирового кризиса в 2008-м до COVID-19 и геополитики — и активно используют современные технологии. Такие работники могут стать настоящей находкой для любого бизнеса, и всё больше компаний начинают понимать это.

При этом плюсы молодых сотрудников — это их энергия, оригинальные подходы к задачам, знание и понимание современных трендов, а также умение эффективно применять новые технологии и инструменты.

— Есть ли разница в требованиях в вакансиях для людей разных поколений?

— В силу ст. 3 ТК РФ, которая запрещает дискриминацию в сфере труда, работодатели не могут размещать вакансии в зависимости от возраста кандидата. Более того, в условиях нехватки кадров, особенно массового персонала, возрастной ценз — это проигрышная тактика. Однако в зависимости от специфики работы определённые различия можно отследить. Например, в вакансиях, которые доступны соискателям от 14 лет, как правило, не требуется опыт работы или наличие узких навыков, предлагается гибкий график, удалённый формат, проектная работа или же стажировка. Опыт работы, развитые hard skills и наличие релевантных кейсов, как правило, ожидают от соискателей старше 25 лет.

— Появились ли какие-то дополнительные условия и насколько чаще их стали предлагать?

— Сегодня работодатели больше обращают внимание на кандидатов, у которых развиты как hard skills, так и soft skills, есть навыки и знания в различных сферах.

В 2024 году работодатели стали на 42% чаще, чем годом ранее, предлагать гибридный график работы. Также среди предлагаемых условий — удалённый график работы (+15%), наставничество, обучение внутри компании. Развиваются различные формы поддержки сотрудников: соцпакет, ДМС, компенсация затрат на дорогу, релокационные пакеты, реферальные программы, системы бонусов и премирования.

— Насколько работодатели готовы подстраи­ваться под ожидания соискателей?

— Мы отмечаем, что ряд работодателей смягчают определённые требования к соискателям. Например, при отсутствии опыта у кандидата компании готовы его обучать, а при наличии — вкладываться в его развитие и карьерный рост. Что касается графика, то работодатели всё чаще предлагают соискателям возможность выбора наиболее удобного варианта. Для сравнения: в 2024 году в Пермском крае было опубликовано свыше 7,2 тыс. вакансий с удобным графиком работы, что на 37% больше, чем в 2023-м.

Кроме того, работодатели обращают внимание на различные виды поддержки, которые сотрудники хотели бы видеть в компаниях. По результатам опроса соискателей, проведённого в ноябре 2024 года, 74% опрошенных считают, что в программу поддержки стоит добавить ДМС. 59% хотели бы иметь возможность получить путёвку в санаторий или на курорт, а 51% — компенсировать затраты на фитнес. При этом, по результатам аналогичного опроса работодателей, их топ-3 аналогичен, то есть они согласны с мнением сотрудников.

В продолжение отмечу, что, по данным опроса 1,4 тыс. работодателей, проведённого в конце 2024 года, свыше половины — 59% опрошенных — намерены в 2025 году увеличить затраты на персонал. В 23% компаний эта статья расходов не изменится по сравнению с прошлым годом и лишь в 7% — уменьшится.

— Мы уже затронули повышение числа предложений с удалённым и гибридным форматами работы. Востребованы ли они у соискателей?

— В Пермском крае количество вакансий работодателей по всем видам графиков работы три года подряд растёт. При этом можно отследить, что количество предложений с офисным форматом незначительно снижается: в 2022 году на них приходилось 69% от числа всех вакансий, в 2023-м — 65%, а в 2024-м — 61%. На это влияет рост числа вакансий с «удалёнкой»: в 2022 году на них приходилось 4% предложений, в 2023-м — 7%, в 2024-м — 9%.

По данным hh.ru за первый квартал 2025 года, соискатели всех возрастов в Пермском крае больше предпочитают полный рабочий день в офисе или на месте работодателя. Вахта чаще интересует людей постарше (41—50 лет), «удалёнка» — соискателей в возрасте 31—40 лет, а гибкий график — молодёжь 19—30 лет.

Популярность удалённой работы остаётся высокой там, где она изначально получила достаточно широкое распространение ещё до пандемии. Больше всего вакансий с «удалёнкой» и «гибридом» — в сфере информационных технологий. Такой формат популярен и в финансовом секторе, в сфере услуг для бизнеса, телекоммуникаций, маркетинге. Кроме того, удалённый формат работы позволяет более активно привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Это ещё один способ, которым могут воспользоваться HR-менеджеры, чтобы закрывать нужный объём вакансий.

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