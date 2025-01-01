Городская перезагрузка Спецвыпуск «Нового компаньона» о механизме комплексного развития территорий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае заключено 27 договоров комплексного развития территории (КРТ), и в планах на 2025—2026 годы — обсуждение создания зон КРТ в ещё 30 территориях региона.

Этот механизм позволяет решать одну из ключевых задач — создание современных городских кварталов, где сразу есть всё необходимое для жизни, работы и отдыха граждан, включая коммунальную, социальную, дорожную инфраструктуру. В специальном проекте совместно с экспертами рассматриваем преимущества механизма КРТ, возможные сложности при реализации проектов и взаимодействие застройщиков с госорганами.

Застройка в гармонии с городом Строительная группа «Развитие» продолжает реализацию проекта комплексного развития территории на улице Плеханова в Перми Драйверы трансформации КРТ становится основным механизмом городской застройки

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